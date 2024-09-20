Министр транспорта Антон Воронов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В пятерку самых упоминаемых вошли четыре министра и один зампред правительства

20 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Антон Воронов / Фото: правительство Алтайского края

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за август 2024 года:

министр транспорта Антон Воронов – 1-е место, 56 упоминаний;

заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев – 2-е место, 41 упоминание;

министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 3-е место, 26 упоминаний;

министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 4-е место, 25 упоминаний;

министр спорта Иван Нифонтов – 5-е место, 23 упоминания.

Медиарейтинг краевых чиновников за август 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Антон Воронов рассказал об установке на дорогах новых видеокамер для фиксации нарушений, вместе с вице-премьером Александром Климиным проинспектировал строительство развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, посетил Ребрихинский, Мамонтовский, Тюменцевский, Каменский и Крутихинский районы, где летом велись серьезные работы по ремонту дорог", – отмечает издание.

Напомним, медиарейтинг краевых чиновников за июль возглавила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.