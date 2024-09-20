Министр транспорта Антон Воронов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В пятерку самых упоминаемых вошли четыре министра и один зампред правительства
20 сентября 2024, 13:40, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за август 2024 года:
- министр транспорта Антон Воронов – 1-е место, 56 упоминаний;
- заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев – 2-е место, 41 упоминание;
- министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 3-е место, 26 упоминаний;
- министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 4-е место, 25 упоминаний;
- министр спорта Иван Нифонтов – 5-е место, 23 упоминания.
"Антон Воронов рассказал об установке на дорогах новых видеокамер для фиксации нарушений, вместе с вице-премьером Александром Климиным проинспектировал строительство развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, посетил Ребрихинский, Мамонтовский, Тюменцевский, Каменский и Крутихинский районы, где летом велись серьезные работы по ремонту дорог", – отмечает издание.
Напомним, медиарейтинг краевых чиновников за июль возглавила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
13:56:06 20-09-2024
Ему бы в Голливуде сниматься
14:01:15 20-09-2024
крайне не приятная внешность у товарища...
14:25:14 20-09-2024
горожанка (14:01:15 20-09-2024) крайне не приятная внешность у товарища...... +100500
16:30:15 20-09-2024
горожанка (14:01:15 20-09-2024) крайне не приятная внешность у товарища......
Да не во внешности дело! В АК министры прям один другого краше! Излом да выступ. Как назначили Ваньку, так стало понятно, что очередное дно пробито!
21:37:49 20-09-2024
Гость (16:30:15 20-09-2024) Да не во внешности дело! В АК министры прям один другого... и во внешности. пословицы знаете русские? о- то то же
14:32:21 20-09-2024
Пусть лучше людям в глаза расскажет, как решается вопрос с общественным транспортом. А рассказать то нечего, т.к. вся эта транспортная канитель покрыта коррупционным мраком (Шеломенцев и пр. тому пример).
14:54:43 20-09-2024
Так это хорошо или плохо: попасть в этот рейтинг, а ещё и на первое место?!? Можно ещё понять, когда два рейтинга: положительных и отрицательных упоминаний, а этот - о чём??????
15:51:08 20-09-2024
Ему досталось хозяйство после всех посаженных предшественников и с полной коррупцией в отрасли. Парня можно понять. Что ему остается. Только из кожи вон лезть и стараться изо всех сил. Что бы хоть как то поднять с колен на транспорт с дорогами.
17:57:27 20-09-2024
Не гость (15:51:08 20-09-2024) Ему досталось хозяйство после всех посаженных предшественник... И какие например свершения он сделал, вылезая из кожи?
21:38:30 20-09-2024
Гость (17:57:27 20-09-2024) И какие например свершения он сделал, вылезая из кожи?... еще не совсем видимо. вон фотка не ахти
21:37:16 20-09-2024
пожалуйста, наймите нормального PRспециалиста и стилиста!!! что за фото? ужасные отталкивающие неприятные. что за поза, что с лицом? откуда такой ракурс? где субординация с более высокими чинами - сел прям как диктатор в 10м поколении. НАЙМИТЕ ПИАРЩИКА нормального!!!
07:42:59 21-09-2024
Гость (21:37:16 20-09-2024) пожалуйста, наймите нормального PRспециалиста и стилиста!!! ... Знаете пословицу про Сеньку и шапку?
07:53:53 21-09-2024
Гость (21:37:16 20-09-2024) пожалуйста, наймите нормального PRспециалиста и стилиста!!! ... Неча на зеркало пенять...
10:27:32 21-09-2024
На римлянина похож. Шлем на голову и меч в руки. Прям полководец.
17:53:53 21-09-2024
Предъявлять человеку за его внешность? Детский сад для недоразвитых, уж простите. Нормальная мужская внешность.