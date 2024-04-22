Буданов заявил, что перебежчика Кузьминова сгубило желание славы

Он отметил, что это классическая "психологическая ошибка" — когда человек расслабляется на фоне появляющихся денег и в действительности не заботится о своей безопасности

22 апреля 2024, 16:42, ИА Амител

Максим Кузьминов / Фото: телеграм-канал Baza

Угнавшего российский военный вертолет в 2023 году Максима Кузьминова сгубила жажда славы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он отметил, что это классическая "психологическая ошибка" – когда человек расслабляется на фоне появляющихся денег и в действительности не заботится о своей безопасности.

"И они начинают говорить: "Ты знаешь, кто я? Вот ты же никому, только вот тебе говорю". Потом начинают приглашать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как замечательно они живут в Испании и так далее", – сказал он.Буданов отметил, что руководство ГУР сделало выводы из ситуации и ведомству стоило присматривать за Кузьминовым.

Напомним, Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого находились бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.

В феврале Кузьминова застрелили в испанском муниципалитете Вильяхойоса.