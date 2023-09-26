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Орденом Мужества наградили барнаульца Никиту Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга

26 сентября 2023, 13:06, ИА Амител

Никита Кирьянов / Фото: amic.ru
Никита Кирьянов / Фото: amic.ru

Барнаулец Никита Кирьянов, погибший при угоне вертолета Ми-8 на Украину, получил посмертно орден Мужества, рассказали корреспонденту amic.ru на церемонии прощания, прошедшей утром 26 сентября.

Напомним, вертолет угнал пилот Максим Кузьминов. Бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов не были в курсе его плана, после приземления они попытались убежать в сторону российской границы, но были убиты украинскими военнослужащими. Накануне Минобороны РФ доставило тело Никиты в Барнаул.

Похоронят барнаульца в поселке Гоньба. На прощание с военнослужащим пришло много людей: родственники, друзья, знакомые, одноклассники, однокурсники, учителя и просто жители города.

Ранее учителя рассказали amic.ru, каким добрым и честным был Никита Кирьянов.

Как прошло прощание с Никитой Кирьяновым, погибшим при угоне Ми-8 на Украину

На прощание пришли родственники, друзья, одноклассники и однокурсники
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Комментарии 3

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Гость

13:51:23 26-09-2023

Царствие небесное.

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Гость

13:56:53 26-09-2023

А также гнида Кузьминов топчет украинскую землю или он уже в цивилизованном западе?

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Гость

14:59:26 26-09-2023

Орден мужества (посмертно) всем вручают.....В данном случае бесспорно - это справедливо. Хотя родным он и не нужен....

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