Орденом Мужества наградили барнаульца Никиту Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8
За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга
26 сентября 2023, 13:06, ИА Амител
Барнаулец Никита Кирьянов, погибший при угоне вертолета Ми-8 на Украину, получил посмертно орден Мужества, рассказали корреспонденту amic.ru на церемонии прощания, прошедшей утром 26 сентября.
Напомним, вертолет угнал пилот Максим Кузьминов. Бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов не были в курсе его плана, после приземления они попытались убежать в сторону российской границы, но были убиты украинскими военнослужащими. Накануне Минобороны РФ доставило тело Никиты в Барнаул.
Похоронят барнаульца в поселке Гоньба. На прощание с военнослужащим пришло много людей: родственники, друзья, знакомые, одноклассники, однокурсники, учителя и просто жители города.
Ранее учителя рассказали amic.ru, каким добрым и честным был Никита Кирьянов.
13:51:23 26-09-2023
Царствие небесное.
13:56:53 26-09-2023
А также гнида Кузьминов топчет украинскую землю или он уже в цивилизованном западе?
14:59:26 26-09-2023
Орден мужества (посмертно) всем вручают.....В данном случае бесспорно - это справедливо. Хотя родным он и не нужен....