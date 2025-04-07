"Будем изыскивать возможности". Томенко не исключил увеличения бюджета для БК "Барнаул"

Губернатор сходил на матч плей-офф Суперлиги и остался под большим впечатлением

07 апреля 2025, 15:41, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко на баскетболе / Фото: "Алтайский спорт"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 апреля посетил матч плей-офф Суперлиги по баскетболу с участием БК "Барнаул" против "Темпа-СУМЗ" из Ревды. Наша команда в упорной борьбе проиграла более именитому сопернику 71:74. В итоге серия завершилась со счетом 3:0. Теперь "Барнаулу" предстоит сыграть в турнире за пятое-восьмое места с другими "неудачниками" стадии четвертьфиналов.

Виктор Томенко на трибуне сидел вместе с гендиректором БК "Барнаул" Виталием Мантлером, а также министром спорта региона Иваном Нифонтовым. После встречи глава региона похвалил нашу команду за упорную борьбу и пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджета "Барнаула" на следующий сезон. Не секрет, что у алтайского коллектива он едва ли не самый маленький в Суперлиге.

"За сегодняшнюю игру надо просто сказать спасибо, потому что болельщики получили то, ради чего они приходят на баскетбол. Это замечательно. Мы верим в команду, будем ее поддерживать. Не так велики наши возможности финансовые, чтобы опираться на игроков, которые стоят дорого. Только бюджетом сложно потянуть такие масштабы, учитывая задачи, которые в целом стоят перед нами по всем направлениям, но будем изыскивать возможности. Я очень рад, что есть определенная часть бизнеса, в том числе та, которая настроена помогать", – приводит издание "Алтайский спорт" слова Виктора Томенко.

По словам губернатора, команда заслуживает внимания и поддержки, в том числе финансовой. Однако все зависит от возможностей регионального бюджета.

"Ребята отдаются и дарят в ответ болельщикам то, чего от них ждут. Это нас объединяет, это то, что нужно", – добавил Виктор Томенко, который является большим поклонником баскетбола и сам активно играет в него.

Что касается финансирования алтайских команд, то бюджет хоккейного клуба "Динамо-Алтай" со следующего сезона необходимо будет увеличить с 140 до 200 миллионов рублей. Директор клуба Руслан Чайкин сообщал журналистам, что сейчас идут переговоры с правительством Алтайского края о выделении этих средств.