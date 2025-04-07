"Будем изыскивать возможности". Томенко не исключил увеличения бюджета для БК "Барнаул"
Губернатор сходил на матч плей-офф Суперлиги и остался под большим впечатлением
07 апреля 2025, 15:41, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 апреля посетил матч плей-офф Суперлиги по баскетболу с участием БК "Барнаул" против "Темпа-СУМЗ" из Ревды. Наша команда в упорной борьбе проиграла более именитому сопернику 71:74. В итоге серия завершилась со счетом 3:0. Теперь "Барнаулу" предстоит сыграть в турнире за пятое-восьмое места с другими "неудачниками" стадии четвертьфиналов.
Виктор Томенко на трибуне сидел вместе с гендиректором БК "Барнаул" Виталием Мантлером, а также министром спорта региона Иваном Нифонтовым. После встречи глава региона похвалил нашу команду за упорную борьбу и пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджета "Барнаула" на следующий сезон. Не секрет, что у алтайского коллектива он едва ли не самый маленький в Суперлиге.
"За сегодняшнюю игру надо просто сказать спасибо, потому что болельщики получили то, ради чего они приходят на баскетбол. Это замечательно. Мы верим в команду, будем ее поддерживать. Не так велики наши возможности финансовые, чтобы опираться на игроков, которые стоят дорого. Только бюджетом сложно потянуть такие масштабы, учитывая задачи, которые в целом стоят перед нами по всем направлениям, но будем изыскивать возможности. Я очень рад, что есть определенная часть бизнеса, в том числе та, которая настроена помогать", – приводит издание "Алтайский спорт" слова Виктора Томенко.
По словам губернатора, команда заслуживает внимания и поддержки, в том числе финансовой. Однако все зависит от возможностей регионального бюджета.
"Ребята отдаются и дарят в ответ болельщикам то, чего от них ждут. Это нас объединяет, это то, что нужно", – добавил Виктор Томенко, который является большим поклонником баскетбола и сам активно играет в него.
Что касается финансирования алтайских команд, то бюджет хоккейного клуба "Динамо-Алтай" со следующего сезона необходимо будет увеличить с 140 до 200 миллионов рублей. Директор клуба Руслан Чайкин сообщал журналистам, что сейчас идут переговоры с правительством Алтайского края о выделении этих средств.
15:55:56 07-04-2025
Опять из краевого бюджета? Не жирно? Ищите спонсоров типа Ракшиных, если им это надо.
18:37:41 08-04-2025
Гость (15:55:56 07-04-2025) Опять из краевого бюджета? Не жирно? Ищите спонсоров типа Ра... Они и держат на плаву клубы
16:03:05 07-04-2025
"глава региона похвалил нашу команду за упорную борьбу и пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджета "Барнаула" на следующий сезон. Не секрет, что у алтайского коллектива он едва ли не самый маленький в Суперлиге."------- Пусть за счет спонсоров живут. Бюджетные деньги и так есть куда тратить и без бегунов за мячиком...
16:21:56 07-04-2025
Гость (16:03:05 07-04-2025) "глава региона похвалил нашу команду за упорную борьбу и поо... Там без тебя разберутся
Куда бюджетные деньги тратить
18:01:41 07-04-2025
Гость (16:21:56 07-04-2025) Там без тебя разберутсяКуда бюджетные деньги тратить... Профессиональный спорт не должен существовать за счёт бюджета нищего региона.
13:12:14 08-04-2025
От оного праздника в другой.