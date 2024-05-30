Масштабное мероприятие состоится в парке "Изумрудный" с 3 по 9 июня 2024 года

30 мая 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Работа художника Вадима MEZZO, который станет участником фестиваля "Связь" Барнауле / Фото: vk.com/svaz.fest

Совсем скоро в Барнаул съедутся художники со всей Сибири – с 3 по 9 июня жителей и гостей краевой столицы порадует фестиваль уличного искусства "Связь". Состоится мероприятие в барнаульском парке "Изумрудный", где художники украсят гаражи и другие невзрачные объекты парка. Но одной росписью дело не ограничится. Частью фестиваля также станут мастер-классы, ярмарка, лекции и экскурсии. Можно будет разрисовать футболку, зажечь на танцевальном батле или посетить виниловую вечеринку. Подробнее о том, как пройдет фестиваль, рассказала его организатор и барнаульская художница Анастасия Петренко, известная под псевдонимом Petra.

"Каждый может поучаствовать"

Фестиваль "Связь" стартует уже в понедельник, 3 июня. С этого дня художники начнут расписывать стены девяти объектов "Изумрудного". Всю следующую неделю можно будет ходить в парк и наблюдать за этим процессом. Однако самое интересное начнется 5 июня. В этот день и на следующий барнаульцы могут сами под руководством художницы расписать стену площадью 385 квадратных метров (запись на коллективное творчество открыта по ссылке).

"Приходят люди и участвуют в "большой раскраске" под моим руководством и с моим эскизом. Они будут красить по номерам 385 квадратных метров – это огромные гаражи за детской площадкой парка. У нас уже 90 желающих, я думаю, их количество будет только расти. Мы распределяем людей по группам, в каждой – по 20 человек, уделим по два с половиной часа. Каждый, кто может держать в руках кисть, может участвовать. Мы дадим валик, кисточку и, если нужно, стремянку", – рассказала Анастасия Петренко.

Центральной сцены на фестивале не будет, отметила организатор. По сути, в парке создадут "творческие город", и весь он будет интересным, обещает Анастасия Петренко.

Организаторы фестиваля Анастасия Петренко (слева) и Юлия Селиванова (справа) / Фото: vk.com/svaz.fest

"Программа фестиваля обширная"

Интересные мероприятия пройдут также 7 и 8 июня – гости фестиваля смогут украсить свою одежду интересными принтами (а если свое личное жаль, то можно там же купить новую футболку и сделать на ней оригинальный узор). Для красивых фото будут доступны авторские фотозоны.

Тем, кто хочет познакомиться с миром стрит-арта, просто необходимо сходить на лекции о стрит-арте, уличном искусстве или о личном бренде (там объяснят, как художнику зарабатывать деньги на своем творчестве и рассказывать о себе). И, конечно же, гостей фестиваля ждут многочисленные мастер-классы – например, по рисованию, свечеварению, созданию значков, композиций из мха и витражной мозаики и так далее.

Позаботились организаторы и о вкусном перекусе для всех, кто решит присоединиться к прекрасному: в "Изумрудном" 7 и 8 июня будут работать площадки для отдыха с уличной едой. На территории парка художники будут продавать свои работы. Также в зоне "Стильный маркет" под аккомпанемент живой музыки мастера и компании будут торговать вещами, аксессуарами, предметами декора и едой собственного производства.

Запланированы и веселые мероприятия. Так, пришедших ждет танцевальный батл ( 8 июня с 11:00 и весь день) и виниловая вечеринка (8 июня в 17:00), на которой люди смогут и просто послушать музыку с пластинок и сами их "покрутить". В главный день фестиваля 8 июня площадки будут работать с 11 утра и до 10 вечера.

"С 7 июня у нас начнет работать зона фуд-корта и мастер-классы. У нас будет разговор с художниками, лекция и виниловая вечеринка. Уже 8 июня у нас будут работать все зоны и весь парк, это будет главный день фестиваля, тогда мы ждем больше всего людей. В визит-центре парка будет "Стильный маркет", в амфитеатре состоятся танцевальные батлы, зона фуд-корта будет работать во всем парке. Запланированы инсталляции, роспись банковских карт граффити-художниками, уличные музыканты будут играть на барабанах. Девятого числа будет работать "Стильный маркет" и, возможно, экскурсии. Там будет и финальный вечер. В общем, программа обширная", – отметила Анастасия Петренко.

Арт-объекты будут готовы 8 июня – в этот день по ним проведут экскурсию, на которой подробно расскажут о работах художников, поделилась Петренко.

Один из организаторов – Художественный музей, так что его сотрудники тоже проведут свои лекции, мастер-классы и экскурсии. Идеологи фестиваля планировали показать фильмы о стрит-арте, однако их отменили, потому что "добавились лекции", отметила Анастасия Петренко.

Полную программу организаторы обещают опубликовать в ближайшее время в группе фестиваля во "ВКонтакте".

"Стильный маркет" в Барнауле / Фото: vk.com/svaz.fest

"Хочет нарисовать станцию барнаульского метро"

На фестиваль "Связь" приедут художники из крупных сибирских городов. Все мастера известны и обладают своим уникальным стилем, подчеркнула Анастасия Петренко. Это Вадим Mezzo из Кемерова, Илья Wince из Томска, Саша Blosyak из Красноярска, команда "Крепкий Палец" из Омска и другие. Барнаул представит Анастасия Петренко (Настя Petra). Одним из гостей фестиваля станет и сибирский художник Миша Мак, который сейчас живет в Санкт-Петербурге.

"Миша Мак вдохновится городом и сделает роспись. Мы от него не ожидаем, но пока по задумке он хочет нарисовать станцию барнаульского метро, интересно все распишет. Рисовать он будет на здании визит-центра. Ему предложили идею сделать барнаульское метро, но еще посмотрим, что он нарисует", – отметила Анастасия Петренко.

Кстати, художникам и гостям фестиваля будут помогать 20 волонтеров. Желающих уже достаточно, однако набор еще открыт, отметила Петренко:

"Волонтеры будут работать на всех площадках: регистрироваться, помогать, контролировать зоны. Например, у нас будет большая зона детской раскраски, в мастер-классах нужна помощь, всю неделю волонтеры будут помогать художникам".

Работы художника Илья Wince из Томска / Фото: презентация фестиваля "Связь"

Какие объекты распишут в парке?

Всего в парке "Изумрудный" распишут девять объектов. Как пояснила Анастасия, изначально их было 10, однако из списка убрали "будку с водой".

"Мы распишем невзрачные здания, которые остались в наследство от предыдущих собственников. Один объект раскрасят с людьми, а остальные восемь сделают художники. Они будут работать по эскизам, утвержденным администрацией парка. Будет очень красиво", – заверила Анастасия Петренко.

А именно в парке украсят следующие объекты:

большую и малую стены у беговой дорожки (два объекта);

розовая будка (ул. Ленская, 1е);

трансформатор (большой, пр. Комсомольский, 130в);

кирпичная стена МЧС;

забор МЧС;

изба около визит-центра;

собачий хозблок;

трансформатор рядом с туалетом.

Одна из стен, которую распишут в парке / Фото: vk.com/svaz.fest

"Связываем бизнес, творца и зрителя"

По словам Петренко, главная цель фестиваля – рассказать барнаульцам об уличном искусстве и дать им возможность "погрузиться в совместное создание галереи под открытым небом в парке "Изумрудный".

"Наша цель – просветительская деятельность. В музей людей загнать сложно, а тут мы даем наглядную возможность увидеть и понять, что такое уличное искусство, что такое субкультура стрит-арта, о чем она. Мы даем возможность оказаться внутри этой субкультуры. Меценатам мы даем возможность спонсировать такой вид деятельности. Поэтому у нас называется фестиваль "Связь". Мы связываем бизнес, творца и зрителя", – пояснила Анастасия Петренко.

Все работы уличных художников будут объединены одной темой – "Портал в природу", подчеркнула Анастасия Петренко. Однако художники также могут затрагивать темы любви и дружбы.

Один из объектов, который распишут в парке / Фото: vk.com/svaz.fest

Фестиваль будет бесплатным?

Большая часть мероприятий будет бесплатной, отметила Анастасия Петренко. По ее словам, платными будут только некоторые – например, мастер-класс по мозаике от "Территории творчества "Алтай Витраж".