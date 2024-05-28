Главным гостем фестиваля станет знаменитый Театр кукол имени Сергея Образцова

28 мая 2024, 08:15, Антон Дегтярев

Пресс-конференция по проведению фестиваля "Зазеркалье" / Фото: amic.ru

Третий Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" пройдет в Барнауле в 2024 году в октябре. В нем поучаствуют 12 театральных коллективов из разных российских городов, в том числе из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута и других. Приедет и крупнейший в мире и в России Театр кукол им. Сергея Образцова из Москвы. О том, как пройдет фестиваль, его организаторы рассказали на пресс-конференции 27 мая.

Что это за фестиваль?

Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" – это мероприятие, которое проводят в Барнауле раз в два года. Грядущий фестиваль будет уже третьим, первый прошел в 2019 году. На это культурное событие приезжают театры из разных регионов России, которые показывают свои постановки. Некоторые из них получают призы в различных номинациях. В 2024 году будет три основные номинации (режиссер, художник и композитор), а еще четыре номинации определит жюри по своему усмотрению.

Также для участников фестиваля организуют специальную образовательную программу. Актеры, режиссеры и другие смогут послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах. В этом году, например, для них проведут лекцию о моноспектаклях, мастер-класс по пластике, тренинг "Гибкость и взаимодействие" и так далее.

Афиша фестиваля "Зазеркалье"/ Фото: amic.ru

Когда состоится "Зазеркалье"?

Фестиваль театров кукол "Зазеркалье" состоится с 11 по 16 октября 2024 года. Первые показы начнутся 11-го числа, запланирован один спектакль днем и один вечером. Октябрь был выбран, чтобы фестиваль не "наслаивался" на другие мероприятия, а именно на театральный фестиваль по произведениям Шукшина "Здравствуйте, люди", пояснила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Где пройдет фестиваль?

Фестиваль пройдет на двух площадках. Основной будет театр кукол "Сказка". Также некоторые спектакли покажут в Молодежном театре Алтая.

Какие театры поучаствуют в фестивале?

В этом году в фестивале поучаствует 12 театров из разных регионов России. Будут представлены кукольные театры из Новосибирска, Новокузнецка, Сургута. Впервые участниками станут забайкальский театр кукол "Тридевятое царство" (Чита), санкт-петербургский театр кукол "Конфитюр", нижнетагильский, мурманский, брянский и пермский театры кукол, а также молодежный театральный центр "Космос" из Тюмени, рассказала Елена Безрукова. Кроме того, в Барнаул приедут главный театр кукол России и мира – Театр кукол имени Сергея Образцова и еще один питерский театр – Karlsson Haus.

Всего 12 конкурсантов выбрали из 45 кандидатов, которые подавали заявки на фестиваль.

Елена Безрукова / Фото: amic.ru

Что покажут театры?

Заведующая литературно-драматической частью театра "Сказка" Надежда Чехович отметила, что Забайкальский театр привезет спектакль "Море волнуется" о девочке, которая живет на берегу моря и с ней "случаются интересные истории". По словам Чехович, спектакль "возникает буквально на глазах зрителя", потому что артисты там рисуют красками.

Новосибирский театр привезет спектакль о Ёжике и Медвежонке по сказкам Сергея Козлова. Сургутский театр поставит спектакль "Жил-был Левша" "о мальчике, который превращается во что угодно – в пылесос или мороженое", сказала Чехович. Санкт-петербургский театр кукол "Конфитюр" представит "Ночь перед Рождеством" по произведению Николая Гоголя, там все роли играют всего два актера. Новокузнецкий театр кукол "Сказ" привезет постановку "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", где "поют традиционные песни и есть очень необычные куклы в виде деревянных ложек", рассказала Чехович.

Нижнетагильский театр привезет спектакль "Как поймать тишину?" – о шестилетней девочке, которая проводит беззаботное детство во дворе. Мурманский театр кукол покажет спектакль "В стране чудес". По словам Надежды Чехович, "все актеры там одеты в неоновые костюмы". Брянский театр кукол покажет постановку по рассказу Николая Лескова "Левша", пермский театр кукол – спектакль "Папа птиц" по книге Дэвида Алмонда, в котором "после смерти жены отец решает, что он птица, и ведет себя, как пернатое", рассказала Чехович.

Надежда Чехович / Фото: amic.ru

Тюменский молодежный театральный центр "Космос" представит барнаульскому зрителю спектакль "История Северного круга". Надежда Чехович пояснила, что это научно-фантастическая притча о постапокалипсисе. Ее герой – мальчик, живущий "в необычном мире, где падает розовый снег". И он должен будет сделать взрослый выбор.

Новосибирский театр кукол "Пилигримы" покажет спектакль "Сказка о глупом мышонке" по стихотворению Самуила Маршака. Это моноспектакль, так что все роли исполнит одна актриса. Театр кукол Кузбасса выступит с постановкой в жанре лирической клоунады "Человек рассеянный", тоже по произведению Маршака. А барнаульский театр кукол "Сказка" покажет спектакль "Папа ищет работу".

Главный гость фестиваля, московский Театр кукол имени Сергея Образцова, привез спектакль по произведению Шукшина "Жена мужа в Париж провожала". Всего будет два показа этой постановки. А питерский театр Karlsson Haus представит спектакль "Эйнштейн. Что нам светит?" режиссера Натальи Слащевой. Покажут его на закрытии фестиваля 16 октября.

"В спектакле рассказывается две биографии. Первая – биография ученого Эйнштейна, вторая – биография света в самом широком понимании, то есть от Большого взрыва до наших дней. Актеры показывают, как свет преломляется. Есть и рассуждения про свет в метафизическом смысле – например, авторы рассуждают, является ли человек источником света", – пояснила Надежда Чехович.

Пресс-конференция по проведению фестиваля "Зазеркалье" / Фото: amic.ru

Все спектакли – для детей?

В основном – для семейной аудитории, отметила Надежда Чехович. По её словам, в программе есть детские спектакли с рейтингом 6+, однако присутствуют и более взрослые постановки с возрастным ограничением 12+. Спектакль театра им. Образцова и вовсе идет с рейтингом 16+, то есть он предназначен для взрослых.

Елена Безрукова порекомендовала прочитать анонсы и выбирать спектакли по описанию. Также она подчеркнула, что приоритет фестиваля – семейные походы в театр. То есть на большинство спектаклей можно отправиться всей семьей.

Сколько спектаклей будут показывать за один день?

В каждый из дней фестиваля будут показывать от двух до трех спектаклей. Причем какие-то – сразу для жюри, участников фестиваля и для зрителей, а какие-то – только для зрителей.

Нина Позднякова (справа) / Фото: amic.ru

Когда начнут продавать билеты и сколько они будут стоить?

Уже с 1 июня начнут продаваться билеты на спектакли Театра им. Сергея Образцова. А с 15 июня будут доступны билеты и на другие постановки. При этом организаторы обещают заранее объявить зрителям, когда откроется продажа билетов.

На каждый спектакль нужно покупать отдельный билет. Самый дорогой проход как раз на постановку московского театра, там зрителю придется отдать как минимум полторы тысячи рублей. На другие постановки билеты будут стоить в районе 600-800 рублей. Школьники и студенты смогут купить билеты по "Пушкинской карте".

При этом Елена Безрукова отметила, что цены билетов сниженные, и организаторы на них не заработают, потому что фестиваль – это по большей части траты.

"Финансируется фестиваль в рамках краевой программы в сфере культуры. Есть направление по театральной деятельности, средства закладываются. Речь идет о миллионах, плюс грант губернатора Алтайского края, плюс партнеры. В совокупности все это дорогое удовольствие, но благодаря выделению бюджетных средств мы имеем возможность реализовать билеты по доступным ценам. Если разложить затраты на себестоимость билетов, они бы стоили столько, что никто не смог бы их купить", – пояснила Елена Безрукова.

Организаторы фестиваля советуют поторопиться с приобретением билетов, потому что разбирают их очень быстро. Елена Безрукова отметила, что в сентябре уже вряд ли можно будет их купить.

Символика фестиваля (с центре) и модель главного приза (справа)/ Фото: amic.ru

Что изменилось за два года?

Помимо состава участников, по сравнению с 2022 годом изменился визуальный стиль фестиваля: обновился логотип фестиваля, его главный приз, а также сувенирная продукция.

"Мы изменили логотип, награду. Хотели пойти в сторону тематики отражения, потому что фестиваль – это отражение хороших людей, идей. Логотип "смягчился" и на нем появилась девочка. Девочка была и раньше, но мы вывели ее на первый план, ее зовут Фантазия. Фантазия – это более широкое, духовное понятие, мир воображения, высоты. Также главный приз теперь будет из стекла, с гравировкой красивой, с подсветкой", – отметила замдиректора по творческой работе театра "Сказка" Нина Позднякова.

Министр культуры Елена Безрукова подчеркнула, что в образовательной программе поменялся состав спикеров "с учетом запроса театралов". Также сильно расширилась география участников.