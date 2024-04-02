Будет ли рабочая суббота перед майскими праздниками сокращенным днем?
Рассказываем, получится ли уйти с работы на час пораньше
02 апреля 2024, 11:10, ИА Амител
Сетка календаря / Фото: pixabay.com
Майские праздники в 2024 году пройдут чуть иначе, чем мы привыкли. Чтобы организовать длинные выходные, правительство передвинуло один выходной. Из-за этого предпраздничная рабочая неделя получилась шестидневной.
По Трудовому кодексу, день, предшествующий празднику должен быть сокращен на один час. Рассказываем, получится ли уйти пораньше в субботу, 27 апреля.
1
Будет ли суббота, 27 апреля 2024 года, сокращенным днем?
Нет. Действительно, в ТК РФ есть статья о том, что предпраздничный день должен быть сокращен на один час. Но в данном случае этот пункт не действует из-за перестановок в производственном календаре.
2
Почему предпраздничную субботу не будут сокращать на час?
Дело в том, что под "предпразничным" днем в Трудовом кодексе подразумевается день, непосредственно предшествующий официальному праздничку. В случае с Днем труда предпраздничный день - 30 апреля. 27 апреля предпраздничным днем не считается, поэтому и сокращен не будет.
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Будет ли предпраздничная среда, 8 мая, сокращенным днем?
Да. 8 мая непосредственно предшествует Дню Победы. А потому накануне длинных выходных по случаю 9 мая с работы можно будет уйти на час пораньше.
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Как мы вообще отдыхаем на майские праздники в 2024 году?
По случаю обоих майских праздников нас ждут длинные выходные. Сколько дней мы будем отдыхать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-Ответ".
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11:45:33 02-04-2024
В основном в такие дни после обеда все сваливают. Кто открыто, кто короткими перебежками. А иной раз начальство отпускает
17:14:37 02-04-2024
Гость (11:45:33 02-04-2024) В основном в такие дни после обеда все сваливают. Кто открыт... У бюджетников - да, наверное. В нашей коммерческой фирме никто не сваливает раньше никогда, обычный рабочий день,
17:58:15 02-04-2024
Гость (17:14:37 02-04-2024) У бюджетников - да, наверное. В нашей коммерческой фирме ник... Вас, Авас, только комментарии учили читать? Никто и никогда бюджетников в обычный рабочий день раньше не отпускал. Если только перед НГ и только ненужных. Эта информация для вас и для того, кто над вами глупость из себя "вычирикал". Ну а про то, что часть бюджетников даже перед НГ работают до "талого", в вашей коммерческой фирме (боже... сколько пафоса и мелкой гордости в два слова уместили...) видимо не знают совсем.
06:18:53 23-04-2024
Гость (17:58:15 02-04-2024) Вас, Авас, только комментарии учили читать? Никто и никогда ... Если у вас не отпускали, это не значит, что никого не отпускали. Это у вас пафоса через край
12:13:28 02-04-2024
27 апреля предпраздничным днем не считается, поэтому и сокращен не будет. - так как 27 апреля будем работать за понедельник, 29 апреля... а вот в ноябре, второго числа будем работать за 30 апреля, вот тогда и будет сокращенный рабочий день