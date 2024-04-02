Рассказываем, получится ли уйти с работы на час пораньше

02 апреля 2024, 11:10, ИА Амител

Сетка календаря / Фото: pixabay.com

Майские праздники в 2024 году пройдут чуть иначе, чем мы привыкли. Чтобы организовать длинные выходные, правительство передвинуло один выходной. Из-за этого предпраздничная рабочая неделя получилась шестидневной.

По Трудовому кодексу, день, предшествующий празднику должен быть сокращен на один час. Рассказываем, получится ли уйти пораньше в субботу, 27 апреля.

1 Будет ли суббота, 27 апреля 2024 года, сокращенным днем? Нет. Действительно, в ТК РФ есть статья о том, что предпраздничный день должен быть сокращен на один час. Но в данном случае этот пункт не действует из-за перестановок в производственном календаре.

2 Почему предпраздничную субботу не будут сокращать на час? Дело в том, что под "предпразничным" днем в Трудовом кодексе подразумевается день, непосредственно предшествующий официальному праздничку. В случае с Днем труда предпраздничный день - 30 апреля. 27 апреля предпраздничным днем не считается, поэтому и сокращен не будет.

3 Будет ли предпраздничная среда, 8 мая, сокращенным днем? Да. 8 мая непосредственно предшествует Дню Победы. А потому накануне длинных выходных по случаю 9 мая с работы можно будет уйти на час пораньше.