Будет ли в Барнауле праздничный салют на День Победы в 2025 году?
В прошлом году от фейерверков отказались из соображений безопасности
17 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
Торжественный салют в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле полным ходом идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В городской администрации уже определились с основными мероприятиями, которые организуют для барнаульцев. Впрочем, многие приезжают в центр только ради самого яркого зрелища – торжественного салюта. В прошлом году полюбоваться фейерверками не удалось – их отменили из соображений безопасности.
О том, будут ли в Барнауле запускать салюты на День Победы в 2025 году, – в материале amic.ru.
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Будет ли в Барнауле большой салют на 9 Мая в 2025 году?
Официального объявления о салюте пока не было, как и сообщений о том, что этот вопрос обсуждался на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы.
Но из данных на портале госзакупок следует, что подготовка к запуску яркого пиротехнического шоу все же идет. И даже не одного: на сайте опубликованы лоты на проведение салютов во всех районах города, а также в городских поселках. Это схема, по которой пиротехнические шоу на День Победы организовывали в предыдущие годы: один большой салют и несколько маленьких.
Определение подрядчиков, которые будут запускать салюты в районах, уже завершено. А вот конкурс на определение организатора главного фейерверка в Барнауле еще продолжается: итоги будут подведены 22 апреля. Начальная сумма контракта составляет 900 тысяч рублей. Предполагается, что в небо запустят 13 батарей салютов разных типов, 30 римских свечей, 40 роутов и 830 зарядов.
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Где планируется запустить торжественные салюты на День Победы в Барнауле?
Точное место проведения главного салюта пока неизвестно. В документах на портале госзакупок указано, что подрядчику сообщат об этом за два дня до праздника. Но традиционно яркое пиротехническое шоу на День Победы проводят на площади Сахарова.
При этом в некоторых районах уже определились, где будут запускать фейерверки. Так, в администрации Ленинского района провели аппаратное совещание: пиротехнические шоу запланированы в парке "Арлекино", а также поселках Гоньба и Научный Городок. Обсудили организацию салюта и в Индустриальном районе: местом проведения должен стать парк "Лесная сказка".
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Могут ли в Барнауле отменить салюты на День Победы?
В прошлом году так и было: городские власти готовились к запуску салютов на 9 Мая, но в итоге отказались от этой идеи из соображений безопасности. Кстати, тогда вместе с фейерверками отменили и акцию "Бессмертный полк". Но в этом году ее проведение в очном формате уже подтвердил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Некоторые города из европейской части России официально отменили проведение салютов. А вот в Красноярске и Чите уже официально объявили, что фейерверки будут.
Так что стоит дождаться официального объявления от мэрии Барнаула или полной программы проведения Дня Победы.
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Какие торжественные мероприятия пройдут в Барнауле на 9 Мая?
Горожан ждут торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона, концертные программы во всех районах города, интерактивные выставки и многое другое. Подробнее о том, куда можно будет сходить на День Победы в Барнауле, читайте в нашем материале.
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15:51:31 17-04-2025
Давайте отложим салюты до полного мира. Вот тогда и отпразднуем.
12:57:16 18-04-2025
Гость (15:51:31 17-04-2025) Давайте отложим салюты до полного мира. Вот тогда и отпраздн... И парады тоже. Тем паче, что в столицу каждый день, что-то летит.
16:11:50 17-04-2025
Разумнее запускать салюты из нагорного парка.Действительно будет зрелище,и весь город его увидит.
08:36:50 18-04-2025
Какие же они торжественные, если спиртное продавать запрещено? Тогда уж скорее траурные...
09:21:10 18-04-2025
Дюша (08:36:50 18-04-2025) Какие же они торжественные, если спиртное продавать запрещен... Что вам мешает 8го закупиться?
09:26:50 18-04-2025
Гость (09:21:10 18-04-2025) Что вам мешает 8го закупиться?... Оприходует он шкалик, не выходя из магазина. Но тут будет втирать какой у него забитый бар и винный погреб. Хотя м.б. так оно и есть, только ключи от замков у его жены хранятся, в сейфе на работе.