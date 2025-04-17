В прошлом году от фейерверков отказались из соображений безопасности

17 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Торжественный салют в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле полным ходом идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В городской администрации уже определились с основными мероприятиями, которые организуют для барнаульцев. Впрочем, многие приезжают в центр только ради самого яркого зрелища – торжественного салюта. В прошлом году полюбоваться фейерверками не удалось – их отменили из соображений безопасности.

О том, будут ли в Барнауле запускать салюты на День Победы в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Будет ли в Барнауле большой салют на 9 Мая в 2025 году? Официального объявления о салюте пока не было, как и сообщений о том, что этот вопрос обсуждался на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы Но из данных на портале госзакупок следует, что подготовка к запуску яркого пиротехнического шоу все же идет. И даже не одного: на сайте опубликованы лоты на проведение салютов во всех районах города, а также в городских поселках. Это схема, по которой пиротехнические шоу на День Победы организовывали в предыдущие годы: один большой салют и несколько маленьких. Определение подрядчиков, которые будут запускать салюты в районах, уже завершено. А вот конкурс на определение организатора главного фейерверка в Барнауле еще продолжается: итоги будут подведены 22 апреля. Начальная сумма контракта составляет 900 тысяч рублей. Предполагается, что в небо запустят 13 батарей салютов разных типов, 30 римских свечей, 40 роутов и 830 зарядов.

2 Где планируется запустить торжественные салюты на День Победы в Барнауле? Точное место проведения главного салюта пока неизвестно. В документах на портале госзакупок указано, что подрядчику сообщат об этом за два дня до праздника. Но традиционно яркое пиротехническое шоу на День Победы проводят на площади Сахарова. При этом в некоторых районах уже определились, где будут запускать фейерверки. Так, в администрации Ленинского района провели аппаратное совещание : пиротехнические шоу запланированы в парке "Арлекино", а также поселках Гоньба и Научный Городок. Обсудили организацию салюта и в Индустриальном районе : местом проведения должен стать парк "Лесная сказка".

3 Могут ли в Барнауле отменить салюты на День Победы? В прошлом году так и было: городские власти готовились к запуску салютов на 9 Мая, но в итоге отказались от этой идеи из соображений безопасности. Кстати, тогда вместе с фейерверками отменили и акцию "Бессмертный полк". Но в этом году ее проведение в очном формате уже подтвердил губернатор Алтайского края Виктор Томенко Некоторые города из европейской части России официально отменили проведение салютов. А вот в Красноярске и Чите уже официально объявили, что фейерверки будут. Так что стоит дождаться официального объявления от мэрии Барнаула или полной программы проведения Дня Победы.