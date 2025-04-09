Традиционные акции, приуроченные к 9 Мая, начнут проводить уже с апреля

09 апреля 2025, 07:15, ИА Амител

Празднование 9 Мая в Барнауле / Фото: amic.ru

До Дня Победы остался всего месяц. В администрации Барнаула еще 1 апреля обсудили, как именно город отметит 9 Мая. И пусть точной программы еще нет, многие акции и мероприятия уже анонсировали, а краевую столицу уже начали украшать к празднику.

О том, как 80-летие Великой Победы пройдет в Барнауле и какие мероприятия ждут горожан, – в материале amic.ru.

1 Какие торжественные мероприятия пройдут в Барнауле еще до 9 мая? Как рассказал в ходе организационного комитета по подготовке к торжеству председатель комитета по культуре Валерий Паршков, общегородской план мероприятий уже сформировали. Во-первых, будет выпущена книга "Барнаул: 80 лет Победы", посвященная памяти героев, которые отправились защищать Родину в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края. Во-вторых, в апреле-мае в городе проведут множество масштабных акций, в том числе "Георгиевская лента", "Синий платочек", "Солдатская каша", "Дорога к обелиску" и "Знамя Победы". 7 мая в музее "Город" откроют выставку работ на тему Победы, которые подготовят ученики художественных школ и школ искусств. Кроме того, 7 и 8 мая по всему городу будут проходить уже ставшие традиционными "Парады у дома ветерана" и концерты "Фронтовых бригад". Сразу в двух местах 8 мая состоятся и представления "Вальс Победы": в парке "Изумрудный" и на площадке перед дворцом культуры "Южный". Подготовка не ограничивается торжественными мероприятиями: городские власти, организации и волонтеры уже начали приводить в порядок памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Работы подразумевают не только очистку территорий, но и текущий ремонт.

2 Что ждет горожан в День Победы? В общих чертах торжественная программа будет такой же, как и в предыдущие годы. Так, мероприятия 9 мая начнутся утром с возложения цветов на Мемориале Славы. А уже в 10:00 на площади Советов проведут торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона. В этот раз в нем примут участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный. А также колонна ретроавтомобилей военных времен. Кстати, генеральную репетицию планируется провести 7 мая. В 13:00 на проспекте Ленина состоится традиционный пробег "Кольцо Победы". В это же время на площади Сахарова начнутся и основные праздничные выступления, которые продлятся до 22:00. Еще в рамках Года защитника Отечества 9 мая пройдет интерактивная выставка. Барнаульцам представят полноразмерные макеты современного вооружения Вооруженных сил РФ, а также средства бронезащиты и беспилотные аппараты. Горожане также смогут попробовать самостоятельно сплести маскировочные сети. Как мы уже отметили, пока это лишь общий план. Более подробное расписание мероприятий будет опубликовано ближе ко Дню Победы.

3 Будут ли проводить праздничные мероприятия в районах Алтайского края? Да. Отдельные концертные программы организуют не только в районах города, но также в парках и пригородных поселках.

4 Будет ли в Барнауле праздничный салют на 9 Мая? Пока никакой информации об этом нет. Напомним, в последние два года в Барнауле не было фейерверков на День Победы. Так что остается лишь ждать информации.

5 Будет ли в Барнауле проходить акция "Бессмертный полк" в 2025 году? Ответа на этот вопрос тоже пока нет. В последние годы масштабную акцию "Бессмертный полк", приуроченную к Победе в Великой Отечественной войне, в Барнауле не проводили в очном формате. Стоит дождаться официальной информации.