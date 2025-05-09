Не только на Сахарова. Где пройдет праздничный салют на 9 Мая в Барнауле?

Праздничные фейерверки в столице Алтайского края проведут на нескольких площадках, чтобы не допустить большого скопления людей

09 мая 2025, 12:10, ИА Амител

Торжественный салют в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

Алтайский край масштабно и торжественно отметит 80-й юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле в этот день на различных площадках запланированы многочисленные праздничные мероприятия, а яркой точкой этого дня станет грандиозный фейерверк - впервые за несколько лет. Пиротехнические шоу пройдут сразу в нескольких районах краевой столицы. Где, когда и во сколько можно будет увидеть салют, читайте на amic.ru.

Команда amic.ru поздравляет всех с 80-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.

Где в Барнауле запустят салют на 9 Мая?

Чтобы увидеть праздничный салют 9 мая, необязательно ехать в центр: фейерверки запустят одновременно в пяти районах города. Они прогремят в парках "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 12), "Арлекино (ул. Георгия Исакова, 149а), сквере имени Германа Титова, на площади перед Домом культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21), а также на главной сценической площадке города – площади Сахарова (Железнодорожный район).

Во сколько начнется салют на День Победы в Барнауле?

Запуск красочных залпов во всех пяти точках начнется ровно в 22:00.

Отметим, что контроль за безопасностью во время праздничных мероприятий будет усилен, а гости будут проходить строгий контроль. С собой запрещено проносить алкоголь, пиротехнику, воздушные шары, аэрозольные баллончики, вейпы, любые напитки и продукты питания и многое другое. Полный список того, с чем на площадки не пропустят, можно изучить тут.