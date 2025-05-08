Оружие, жидкости и воздушные шары. Что нельзя брать с собой на празднование Дня Победы
Перечень запрещенных к проносу предметов расширили в целях безопасности
08 мая 2025, 17:00, ИА Амител
В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае ввели строгий контроль за проносом предметов в зоны праздничных мероприятий. Такие меры позволят обеспечить безопасность участников и гостей. Список запрещенных позиций опубликовало правительство региона.
Ожидаемо под запретом оказалось взрывчатые вещества, оружие, пиротехника и алкоголь. Однако в перечень вошли и менее очевидные позиции. Что лучше оставить дома, если вы собрались принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая – читайте в материале amic.ru.
Что нельзя приносить:
- средства маскировки;
- аэрозольные баллончики, сжатый или сжиженный газ (кроме карманных зажигалок);
- радиоактивные и токсичные вещества, химические реактивы и бытовую химию;
- материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера (в том числе на одежде);
- наркотические и психотропные вещества (кроме лекарств по рецепту);
- животных;
- предметы, превышающие по длине, высоте и ширине 150 см;
- флаги и баннеры (если на них не изображена государственная, памятная и праздничная символика);
- древки для флагов или плакатов (кроме гибких пластмассовых до одного метра в длину);
- печатную продукцию религиозного, политического или оскорбительного содержания (кроме религиозных книг для личного использования);
- лазерные указки и фонари;
- беспилотные летательные аппараты и их составные части;
- профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки, портативные устройства для зарядки и сменные батареи (кроме аккредитованных представителей СМИ);
- любые сыпучие вещества (кроме лекарств в заводской упаковке);
- велосипеды, электросамокаты, гироскутеры;
- электронные устройства, нагревающие жидкость, в том числе вейпы.
А также другие вещества и предметы, представляющие опасность и запрещенные к обороту на территории России.
16:53:49 16-04-2025
Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему нельзя? С детьми идёшь- всегда воду берёшь с собой. Фотоаппарат - тоже бред!!! Сейчас некоторые телефоны на уровне фотоаппаратов снимают. Очередной маразм. Они ещё подумают и телефоны запретят с собой брать
21:09:11 16-04-2025
Гость (16:53:49 16-04-2025) Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему не... А я приду.
11:16:38 07-05-2025
Musik (21:09:11 16-04-2025) А я приду. ... И я приду. Потому что для меня это один из самых важных праздников. И иду я туда не чтоб попить и пожрать.
14:02:35 07-05-2025
Гость (16:53:49 16-04-2025) Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему не... и я пойду. важнее этого праздника для меня нет, а все ограничения считаю правильными.
ты тролль малолетний или просто от природы не получился?
17:55:56 08-05-2025
Гость (16:53:49 16-04-2025) Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему не... вы слепая? или слепое? где вы увидели, что нельзя воду-то???? ЧИТАЙТЕ ТЕКСТ СТАТЬИ!!!, странные вы люди
19:16:58 08-05-2025
Гость (16:53:49 16-04-2025) Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему не... Сказано же, что в целях безопасности. Не сказано - кого. А полиция на воду дует, как обычно. "Стой, кто плывёт? Не притворяйтесь рыбой!"
20:20:56 16-04-2025
ну что вейперы сеъели)))
06:22:32 17-04-2025
Совсем съехали? Ну и идите сами на свой праздник!
13:40:33 07-05-2025
Гость (06:22:32 17-04-2025) Совсем съехали? Ну и идите сами на свой праздник! ... хохлы, вот вас там не ждем.
14:03:26 07-05-2025
Гость (06:22:32 17-04-2025) Совсем съехали? Ну и идите сами на свой праздник! ... и пойдем, в отличие от вас, кастрюлеголовых.
09:44:49 17-04-2025
а воды попить берите в палатках у барыг втридорога, там уже "правильная" будет?
13:46:20 17-04-2025
Если раньше вода и перекус имел заааоблачные цены в аэропортах и вокзалах, то теперь и в парках отдыха.
16:37:43 30-04-2025
Животные - предметы….
11:26:43 07-05-2025
А если жена - бревно, и длина у нее 170см?
11:39:12 07-05-2025
Гость (11:26:43 07-05-2025) А если жена - бревно, и длина у нее 170см?... Разводись!!!!
23:05:21 08-05-2025
Гость (11:26:43 07-05-2025) А если жена - бревно, и длина у нее 170см?... то муж дятел.
20:34:43 07-05-2025
Ужас шары - грозное оружие.
19:58:26 08-05-2025
Гость (20:34:43 07-05-2025) Ужас шары - грозное оружие.... Прочитай книгу "Мельницы богов", автор Сидни Шелдон. Поймешь, почему запрещают.
20:07:27 08-05-2025
Решили не ходить.
Слишком много ограничений для потомков воинов-победителей в родной стране.
Сходим в другой день.
Отдадим заслуженную дань памяти погибшим на войне барнаульцам.
21:40:20 08-05-2025
Лучше отдохнуть на природе, чем толкаться в толпе
14:23:47 09-05-2025
Сходили. Даааа. Народ реально дичает. Больше в толпу и на массовые мероприятия ни ногой! Мамаши и папаши, а зачем детям тащить на это мероприятие самокаты, велики прочую лабуду? Зачем наряжать собачек в военную форму? И приводить их на мероприятия. Ладно вы детей понарядили в военную форму, пошитую явно на заказ, а завтра опять ныть будете, что денег нет. Но зачем собак? Совсем головой поехали что ли?