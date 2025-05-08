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Оружие, жидкости и воздушные шары. Что нельзя брать с собой на празднование Дня Победы

Перечень запрещенных к проносу предметов расширили в целях безопасности

08 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Барнаул украшают к 80-летию Великой Победы / Фото: amic.ru
Барнаул украшают к 80-летию Великой Победы / Фото: amic.ru

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае ввели строгий контроль за проносом предметов в зоны праздничных мероприятий. Такие меры позволят обеспечить безопасность участников и гостей. Список запрещенных позиций опубликовало правительство региона.

Ожидаемо под запретом оказалось взрывчатые вещества, оружие, пиротехника и алкоголь. Однако в перечень вошли и менее очевидные позиции. Что лучше оставить дома, если вы собрались принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая – читайте в материале amic.ru.

Что нельзя приносить:

  • средства маскировки;
  • аэрозольные баллончики, сжатый или сжиженный газ (кроме карманных зажигалок);
  • радиоактивные и токсичные вещества, химические реактивы и бытовую химию;
  • материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера (в том числе на одежде);
  • наркотические и психотропные вещества (кроме лекарств по рецепту);
  • животных;
  • предметы, превышающие по длине, высоте и ширине 150 см;
  • флаги и баннеры (если на них не изображена государственная, памятная и праздничная символика);
  • древки для флагов или плакатов (кроме гибких пластмассовых до одного метра в длину);
  • печатную продукцию религиозного, политического или оскорбительного содержания (кроме религиозных книг для личного использования);
  • лазерные указки и фонари;
  • беспилотные летательные аппараты и их составные части;
  • профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки, портативные устройства для зарядки и сменные батареи (кроме аккредитованных представителей СМИ);
  • любые сыпучие вещества (кроме лекарств в заводской упаковке);
  • велосипеды, электросамокаты, гироскутеры;
  • электронные устройства, нагревающие жидкость, в том числе вейпы.

А также другие вещества и предметы, представляющие опасность и запрещенные к обороту на территории России.

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Алтайский край праздники День Победы
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Комментарии 21

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Гость

16:53:49 16-04-2025

Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему нельзя? С детьми идёшь- всегда воду берёшь с собой. Фотоаппарат - тоже бред!!! Сейчас некоторые телефоны на уровне фотоаппаратов снимают. Очередной маразм. Они ещё подумают и телефоны запретят с собой брать

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Musik

21:09:11 16-04-2025

Гость (16:53:49 16-04-2025) Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему не... А я приду.

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Гость

11:16:38 07-05-2025

Musik (21:09:11 16-04-2025) А я приду. ... И я приду. Потому что для меня это один из самых важных праздников. И иду я туда не чтоб попить и пожрать.

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Элен без ребят

14:02:35 07-05-2025

Гость (16:53:49 16-04-2025) Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему не... и я пойду. важнее этого праздника для меня нет, а все ограничения считаю правильными.
ты тролль малолетний или просто от природы не получился?

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Гость

17:55:56 08-05-2025

Гость (16:53:49 16-04-2025) Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему не... вы слепая? или слепое? где вы увидели, что нельзя воду-то???? ЧИТАЙТЕ ТЕКСТ СТАТЬИ!!!, странные вы люди

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Гость

19:16:58 08-05-2025

Гость (16:53:49 16-04-2025) Короче, все делают, чтобы не пошли. Воду и напитки почему не... Сказано же, что в целях безопасности. Не сказано - кого. А полиция на воду дует, как обычно. "Стой, кто плывёт? Не притворяйтесь рыбой!"

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Гость

20:20:56 16-04-2025

ну что вейперы сеъели)))

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Гость

06:22:32 17-04-2025

Совсем съехали? Ну и идите сами на свой праздник!

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Musik

13:40:33 07-05-2025

Гость (06:22:32 17-04-2025) Совсем съехали? Ну и идите сами на свой праздник! ... хохлы, вот вас там не ждем.

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Элен без ребят

14:03:26 07-05-2025

Гость (06:22:32 17-04-2025) Совсем съехали? Ну и идите сами на свой праздник! ... и пойдем, в отличие от вас, кастрюлеголовых.

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мимопроходил

09:44:49 17-04-2025

а воды попить берите в палатках у барыг втридорога, там уже "правильная" будет?

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Гость

13:46:20 17-04-2025

Если раньше вода и перекус имел заааоблачные цены в аэропортах и вокзалах, то теперь и в парках отдыха.

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Софья

16:37:43 30-04-2025

Животные - предметы….

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Гость

11:26:43 07-05-2025

А если жена - бревно, и длина у нее 170см?

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Гость

11:39:12 07-05-2025

Гость (11:26:43 07-05-2025) А если жена - бревно, и длина у нее 170см?... Разводись!!!!

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Жора

23:05:21 08-05-2025

Гость (11:26:43 07-05-2025) А если жена - бревно, и длина у нее 170см?... то муж дятел.

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Гость

20:34:43 07-05-2025

Ужас шары - грозное оружие.

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Гость

19:58:26 08-05-2025

Гость (20:34:43 07-05-2025) Ужас шары - грозное оружие.... Прочитай книгу "Мельницы богов", автор Сидни Шелдон. Поймешь, почему запрещают.

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Гость

20:07:27 08-05-2025

Решили не ходить.
Слишком много ограничений для потомков воинов-победителей в родной стране.
Сходим в другой день.
Отдадим заслуженную дань памяти погибшим на войне барнаульцам.

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Sic semper tyrannis

21:40:20 08-05-2025

Лучше отдохнуть на природе, чем толкаться в толпе

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Гость

14:23:47 09-05-2025

Сходили. Даааа. Народ реально дичает. Больше в толпу и на массовые мероприятия ни ногой! Мамаши и папаши, а зачем детям тащить на это мероприятие самокаты, велики прочую лабуду? Зачем наряжать собачек в военную форму? И приводить их на мероприятия. Ладно вы детей понарядили в военную форму, пошитую явно на заказ, а завтра опять ныть будете, что денег нет. Но зачем собак? Совсем головой поехали что ли?

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