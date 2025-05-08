Перечень запрещенных к проносу предметов расширили в целях безопасности

08 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Барнаул украшают к 80-летию Великой Победы / Фото: amic.ru

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае ввели строгий контроль за проносом предметов в зоны праздничных мероприятий. Такие меры позволят обеспечить безопасность участников и гостей. Список запрещенных позиций опубликовало правительство региона.

Ожидаемо под запретом оказалось взрывчатые вещества, оружие, пиротехника и алкоголь. Однако в перечень вошли и менее очевидные позиции. Что лучше оставить дома, если вы собрались принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая – читайте в материале amic.ru.

Что нельзя приносить:

средства маскировки;

аэрозольные баллончики, сжатый или сжиженный газ (кроме карманных зажигалок);

радиоактивные и токсичные вещества, химические реактивы и бытовую химию;

материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера (в том числе на одежде);

наркотические и психотропные вещества (кроме лекарств по рецепту);

животных;

предметы, превышающие по длине, высоте и ширине 150 см;

флаги и баннеры (если на них не изображена государственная, памятная и праздничная символика);

древки для флагов или плакатов (кроме гибких пластмассовых до одного метра в длину);

печатную продукцию религиозного, политического или оскорбительного содержания (кроме религиозных книг для личного использования);

лазерные указки и фонари;

беспилотные летательные аппараты и их составные части;

профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки, портативные устройства для зарядки и сменные батареи (кроме аккредитованных представителей СМИ);

любые сыпучие вещества (кроме лекарств в заводской упаковке);

велосипеды, электросамокаты, гироскутеры;

электронные устройства, нагревающие жидкость, в том числе вейпы.

А также другие вещества и предметы, представляющие опасность и запрещенные к обороту на территории России.