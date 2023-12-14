На Украине захотели сделать обязательной мобилизацию женщин
В случае беременности на фронт забирать не будут
14 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Украинские власти в течение двух недель зарегистрируют законопроект, который сделает призыв женщин на фронт обязательным. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, пишет "Газета.ру".
По ее словам, в таком случае женщины смогут пойти в штурмовики и другие боевые профессии.
При этом у них останется уникальная отсрочка и право на увольнение по случаю беременности. В такой ситуации их нельзя будет забирать на фронт.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине может завершиться весной или летом 2024 года.
09:55:56 14-12-2023
Зэков там тоже привлекают ? Или всё таки нет ?
10:51:45 14-12-2023
Гость (09:55:56 14-12-2023) Зэков там тоже привлекают ? Или всё таки нет ?... Уголовники все на фронте. По политическим статьям продолжают в зинданах держать.
19:01:15 14-12-2023
Гость (09:55:56 14-12-2023) Зэков там тоже привлекают ? Или всё таки нет ?... Зеков хахлы привлекают с февраля 2022 года.
10:15:32 14-12-2023
далее детей. животных. пернатых
10:45:36 14-12-2023
говорят у них дурки уже пустые, всех отправили
11:35:54 14-12-2023
Теперь случится демографический взрыв
12:19:20 14-12-2023
Когда они утратили мозги окончательно? Пусть всей Радой идут воевать!
13:21:14 14-12-2023
Гость (12:19:20 14-12-2023) Когда они утратили мозги окончательно? Пусть всей Радой идут... Для начала - это законопроект, который даже не зарегистрирован. А во-вторых - вы милонова послушайте (почитайте). Дураков везде припасено на много лет вперед
13:14:52 14-12-2023
Вот надо этим напугать женщин России, чтобы поднять рождаемость.
14:53:20 14-12-2023
и после этого зеленский быстренько сбежит с украины
06:16:53 15-12-2023
спасибo, вам украинские клоуны что веселите народ