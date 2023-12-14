На Украине захотели сделать обязательной мобилизацию женщин

В случае беременности на фронт забирать не будут

14 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские власти в течение двух недель зарегистрируют законопроект, который сделает призыв женщин на фронт обязательным. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, пишет "Газета.ру".

По ее словам, в таком случае женщины смогут пойти в штурмовики и другие боевые профессии.

При этом у них останется уникальная отсрочка и право на увольнение по случаю беременности. В такой ситуации их нельзя будет забирать на фронт.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине может завершиться весной или летом 2024 года.