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На Украине захотели сделать обязательной мобилизацию женщин

В случае беременности на фронт забирать не будут

14 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украинские власти в течение двух недель зарегистрируют законопроект, который сделает призыв женщин на фронт обязательным. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, пишет "Газета.ру".

По ее словам, в таком случае женщины смогут пойти в штурмовики и другие боевые профессии.

При этом у них останется уникальная отсрочка и право на увольнение по случаю беременности. В такой ситуации их нельзя будет забирать на фронт.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине может завершиться весной или летом 2024 года.

украина Мобилизация

Комментарии 11

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Гость

09:55:56 14-12-2023

Зэков там тоже привлекают ? Или всё таки нет ?

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Гость

10:51:45 14-12-2023

Гость (09:55:56 14-12-2023) Зэков там тоже привлекают ? Или всё таки нет ?... Уголовники все на фронте. По политическим статьям продолжают в зинданах держать.

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Гость

19:01:15 14-12-2023

Гость (09:55:56 14-12-2023) Зэков там тоже привлекают ? Или всё таки нет ?... Зеков хахлы привлекают с февраля 2022 года.

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Гость

10:15:32 14-12-2023

далее детей. животных. пернатых

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Гость

10:45:36 14-12-2023

говорят у них дурки уже пустые, всех отправили

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Гость

11:35:54 14-12-2023

Теперь случится демографический взрыв

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Гость

12:19:20 14-12-2023

Когда они утратили мозги окончательно? Пусть всей Радой идут воевать!

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Гость

13:21:14 14-12-2023

Гость (12:19:20 14-12-2023) Когда они утратили мозги окончательно? Пусть всей Радой идут... Для начала - это законопроект, который даже не зарегистрирован. А во-вторых - вы милонова послушайте (почитайте). Дураков везде припасено на много лет вперед

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Гость

13:14:52 14-12-2023

Вот надо этим напугать женщин России, чтобы поднять рождаемость.

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Саня

14:53:20 14-12-2023

и после этого зеленский быстренько сбежит с украины

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грех ваш

06:16:53 15-12-2023

спасибo, вам украинские клоуны что веселите народ

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