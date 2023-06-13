Путин рассказал, нужна ли в России новая волна мобилизации

По словам президента, все зависит от целей, которые ставятся

13 июня 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал о том, нужна ли новая волна мобилизации. Трансляцию встречи провел телеканал "Россия 24".

"Некоторые общественные деятели говорят, что нужно набрать еще около миллиона, но это зависит от того, чего мы хотим", – сказал Путин.

Он добавил, что на сегодняшний день необходимости в проведении новой волны мобилизации нет.



По словам президента, Минобороны набрало 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами их 156 тысяч. Только за последнюю неделю контракты подписали 9500 человек.

Ранее на встрече с военкорами президент рассказал о том, нужно ли вводить военное положение на территории России.