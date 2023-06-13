Путин рассказал, нужна ли в России новая волна мобилизации
По словам президента, все зависит от целей, которые ставятся
13 июня 2023, 22:01, ИА Амител
Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал о том, нужна ли новая волна мобилизации. Трансляцию встречи провел телеканал "Россия 24".
"Некоторые общественные деятели говорят, что нужно набрать еще около миллиона, но это зависит от того, чего мы хотим", – сказал Путин.
Он добавил, что на сегодняшний день необходимости в проведении новой волны мобилизации нет.
По словам президента, Минобороны набрало 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами их 156 тысяч. Только за последнюю неделю контракты подписали 9500 человек.
Ранее на встрече с военкорами президент рассказал о том, нужно ли вводить военное положение на территории России.
22:17:43 13-06-2023
А чего мы хотим?Не того что некоторые общественные деятели хотят?
01:32:43 14-06-2023
Для окончательной и безоговорочной победы капитуляции врага нужен минимум миллион только СВО. Другие разговоры это поражение. За стол переговоров с ними садится только когда войска будут на западной границе и то по возвращению исконно русских земель в состав России, отобраных большевиками у России
07:18:24 14-06-2023
Гость (01:32:43 14-06-2023) Для окончательной и безоговорочной победы капитуляции врага ... А кто тебя держит? Скатертью дорога...
05:46:39 14-06-2023
Т.е. он сам не знает, каких целей хотят достигнуть.
08:00:02 14-06-2023
Тысяч гиперзвуковых ракет стоит миллиона мобилизованных. И мобилизованным, и их родным и близким приятней
13:05:11 14-06-2023
Гость (01:32:43 14-06-2023) Для окончательной и безоговорочной победы капитуляции врага ... Диванные войска???