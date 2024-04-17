Будет семь партий. Эксперты дали прогнозы по выборам в АКЗС

До обновления АКЗС еще более двух лет, но некоторые политические тенденции уже можно проследить

17 апреля 2024, 08:00, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 2004 по 2021 год (с четвертого по седьмой созыв) в Алтайском краевом Заксобрании действовало четыре фракции. В последние три созыва мандаты бессменно получали "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Два с половиной года назад на выборах в парламент прорвалась пятая партия – "Коммунисты России". В 2026-м политическое представительство станет еще шире. Такое мнение высказали участники круглого стола, посвященного презентации рейтинга депутатов АКЗС (кстати, о самом рейтинге с неожиданным результатом мы писали вот тут).

Семь партий

Прогноз о том, что в парламенте девятого созыва будет сразу семь фракций, дал инициатор круглого стола политтехнолог Константин Лукин.

"Мы живем в эпоху поколенческого транзита в политике, бизнесе и других сферах. Поэтому ждем переформатирование АКЗС по количеству фракций и предполагаем появление семи фракций", – считает Лукин.

Парламентская пятерка останется, уверен он. При этом "Единая Россия" в ближайшие лет десять будет иметь в своем арсенале поддержку 55% населения. Да, не все они придут в итоге на выборы, но столько одномандатных округов, как в 2021 году, партия уже не упустит. И возьмет уверенное большинство.

"У КПРФ, "Справедливой России" и "Коммунистов России" общий базовый электорат тоже вырос с 15 до 32%. При этом КПРФ может потерять в следующем созыве до половины мест, у справедливороссов останется примерно те же пять мандатов, а у комроссов будет два против четырех сегодняшних", – добавил политтехнолог.

Отдельно он объяснил позицию по СР. Несмотря на прогнозируемое падение рейтинга партии на уровне страны, позиции социалистов в крае остаются на хорошем уровне. А в АКЗС "Справедливая Россия – За правду" – вторая после "Единой России" фракция по эффективности работы. На третьем месте КПРФ, затем ЛДПР и "Коммунисты России".

Кстати, сами СР в лице депутата АКЗС Евгении Боровиковой подвергли сомнению столь высокий рейтинг ЕР.

Вернемся к выборам. Шестой и седьмой фракцией алтайского парламента, по версии эксперта, станут новые либералы – "Новые люди", а также Партия пенсионеров. Правда, получат они всего по одному мандату, уверен Лукин.

Шесть фракций

Депутат АКЗС, глава фракции "Коммунисты России" Сергей Матасов видит к Заксобрании шесть политических сил: те, что есть сейчас, плюс "Новые люди". Но при этом он не согласился с мнением Лукина о том, что выборы пройдут на патриотическом подъеме в режиме общего сплочения.

"Протест никуда не ушел, он сидит и ждет. И, возможно, он ждет как раз 2026 года, чтобы прийти на выборы и отдать свой голос. Для оппозиции это возможность, чтобы повысить явку избирателей", – сказал политик.

Тоже шесть фракций в АКЗС № 9 ожидает Оксана Молодых, депутат Барнаульской гордумы прошлого созыва, глава Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева.

"Большинство действующих депутатов, более 60%, сохранят свои мандаты в 2026 году. КПРФ потеряет часть одномандатных округов. "Коммунисты России" снизят свое представительство, но пройдут. ЛДПР будет в тех же параметрах, мы свои мандаты тоже возьмем. И должны войти в АКЗС "Новые люди", – уверена она.

Избирательная кампания будет стабильной по идеологии и работе с электоратом, добавила Молодых.

Пять фракций

Депутат БГД от "Справедливой России" Захар Торычев тоже ожидает пополнение АКЗС "Новыми людьми" и Партией пенсионеров, а вот "Коммунистов России" в следующем созыве он не видит. Но с оговоркой: "Если не будет кардинальных перемен в жизни страны".

И, наконец, "Новые люди". Они тоже уверены, что пройдут в АКЗС.

"Мы будем четвертыми в следующем созыве АКЗС. Сейчас активно работаем с молодежью, которая вчера еще не ходила на выборы, наша задача, чтобы они пришли", – рассказала депутат БГД от НЛ Анна Галицкая.

Впрочем, до выборов все может еще много раз поменяться.