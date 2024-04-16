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Запрос на перезагрузку. На Алтае составили рейтинг влиятельности депутатов АКЗС

Также в новый рейтинг вошли показатели работы со СМИ и избирателями

16 апреля 2024, 11:30, Александра Черданцева

Сессия АКЗС. Денис Голобородько и Сергей Матасов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сессия АКЗС. Денис Голобородько и Сергей Матасов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Денис Голобородько, 31-летний депутат, вице-спикер парламента Алтайского края, возглавил рейтинг народных избранников АКЗС в 2024 году. В этот раз он даже обошел традиционного победителя: спикера Александра Романенко. В лидерах в основном единороссы, в антилидерах – коммунисты.

Такой список депутатов по электоральным и неэлекторальным показателям подготовил Алтайский центр политического консалтинга под руководством политтехнолога Константина Лукина. Рассказываем, кто какие места занял и что не так с рейтингом.

Лидеры и антилидеры

Рейтинг составляли на основании опроса алтайских журналистов, политиков и общественников – всего чуть более 30 человек. И вот каков итоговый результат рейтинга (из каких параметров он состоит, расскажем ниже):

  1. Денис Голобородько (ЕР) – 7,89 балла из 10 возможных;
  2. Сергей Писарев (ЕР) – 6,97;
  3. Александр Романенко (ЕР) – 6,61;
  4. Сергей Приб (ЕР) – 5,86;
  5. Александр Локтев (ЕР) – 5,54;
  6. Андрей Абрамов (ЕР) – 5,46;
  7. Татьяна Ильюченко (ЕР) – 5,44;
  8. Александр Молотов (СР) – 4,99;
  9. Евгения Боровикова (СР) – 4,89;
  10. Владимир Семенов (ЛДПР) – 4,86.

Полный рейтинг смотрите в конце текста.

В антилидерах с примерно одинаковым результатом члены фракции КПРФ Евгений Хорошилов, Игорь Галкин, Дмитрий Моисеев, Сергей Кожемякин, Людмила Мухортова, Вячеслав Початов, Михаил Зайцев. А также Людмила Цивилева из ЛДПР, Чермен Хугаев из фракции "Коммунисты России" и Лариса Колесникова из "Справедливой России – За правду".

А вот составляющие рейтинга (первые пять мест):

Работа с избирателями (оценка взаимодействия депутата с избирателями: встречи с жителями, прием и работа с обращениями, отстаивание интересов жителей):

  1. Денис Голобородько (ЕР).
  2. Сергей Писарев (ЕР).
  3. Татьяна Ильюченко (ЕР).
  4. Сергей Приб (ЕР).
  5. Евгения Боровикова (СР).

Взаимодействие со СМИ:

  1. Денис Голобородько (ЕР).
  2. Сергей Писарев (ЕР).
  3. Александр Романенко (ЕР).
  4. Андрей Абрамов (ЕР).
  5. Татьяна Ильюченко (ЕР).

Работа в социальных сетях:

  1. Денис Голобородько (ЕР).
  2. Сергей Писарев (ЕР).
  3. Евгения Боровикова (СР).
  4. Александр Молотов (СР).
  5. Сергей Матасов (КР).

Взаимодействие с элитами:        

  1. Сергей Приб (ЕР).
  2. Денис Голобородько (ЕР).
  3. Александр Романенко (ЕР).
  4. Вадим Смагин (ЕР).
  5. Александр Локтев (ЕР).

Лоббистские возможности депутата (возможность депутата "договориться" с партиями/властью о своем выдвижении/избрании):

  1. Денис Голобородько (ЕР).
  2. Александр Романенко (ЕР).
  3. Сергей Приб (ЕР).
  4. Андрей Абрамов (ЕР).
  5. Александр Локтев (ЕР).

Ресурсность депутата (наличие ресурсов (финансовых, публичных, электоральных) для проведения самостоятельной кампании):

  1. Александр Локтев (ЕР).
  2. Сергей Приб (ЕР).
  3. Максим Банных (ЕР).
  4. Андрей Абрамов (ЕР).
  5. Денис Голобородько (ЕР).
Рейтинг депутатов АКЗС по фракциям / Иллюстрация Алтайского политцентра

Что говорят о рейтинге депутаты и эксперты?

Главное ноу-хау рейтинга 2024 года – смена лидера. Это место получил молодой депутат, в 31 год занимающий пост вице-спикера АКЗС и, по сути, являющийся вторым лицом партии "Единая Россия".

"Да, на удивление Денис Голобородько – первый. Особенно в блоке "лоббистские возможности", там всегда на первом месте был спикер. И это требует осмысления", – подчеркнул Константин Лукин.

Сам Денис Голобородько скромно отмолчался. Но, судя по его реакции, он был удивлен не меньше остальных.

Зато остальные – представители почти всех партий региона – высказали сомнения насчет достоверности рейтинга.

Первым и довольно сдержанно список самых-самых и самых не самых оценил начальник информационно-аналитического управления Андрей Ляпунов. Данный рейтинг он воспринял "не как реальное отражение ситуации, а то, что Лукин и Ко, заходя в новый избирательный цикл, формирует свое видение".

Но при этом добавил, что "некоторое зерно во всем вот этом есть" и в "чем-то внутренне кажется в какой-то степени симпатичным".

"Практически все руководство Законодательного собрания [в топе рейтинга]. Это говорит, что руководство и аппарат действуют на высоком уровне в продвижении АКЗС. Итоги опроса говорят об ощущении необходимости перезагрузки этого состава. В списке лидируют Голобородько и Романенко, заместитель и председатель, лидерство АКЗС признается. И это есть преемственность", – отметил Андрей Ляпунов.

Автор рейтинга Константин Лукин не единожды напомнил, что это всего лишь мнение журналистов и общественников, а не электората, не жителей городов и районов.

"Это не как депутат работает, а как его работу воспринимают опрошенные эксперты. Но если они не знают о работе депутатов в своих округах, значит, это сами депутаты не рассказывают о своей работе. Вот так представляется работа депутатского корпуса. И это показатель взаимодействия с журналистами, ведение соцсетей, работа с избирателями", – пояснил Лукин.

В пример он привел главу фракции "Справедливая Россия – За правду" Александра Молотова. У него почти по всем параметрам места не ниже 15-го. Молотов прекрасно известен экспертам, он работает с журналистами и соцсетями, но при этом "списочник", и шансов быть избранным в одномандатном округе у него немного.

Руководитель барнаульского парка "Изумрудный", а в прошлом депутат АКЗС Владислав Вакаев считает, что рейтинг надо дополнять оценкой работы одномандатников и лидеров территориальных групп в округах.

"Потому что выпадает важный блок крепких середняков, которые не замахиваются на общерегиональную повестку, но в округах очень авторитетны и уважаемы, имеют высокую проходимость. Например, единороссы Александр Демин и Анатолий Вытоптов, да даже Лариса Колесникова (СРЗП. – Прим. ред.)", – подчеркнул Вакаев.

Так или иначе, все обсуждение релевантности рейтинга свелось к тому, что не спросили электорат. Но, как признался Лукин, физически сделать это крайне сложно, нужно много ресурсов, чтобы узнать мнение жителей всего Алтайского края. Да и задачи такой не было, рейтинг – всего лишь возможность посмотреть, как работа депутатов видна со стороны, кому надо – сделают выводы и проведут работу над ошибками, отметил политтехнолог.

А еще участники встречи обсудили перспективы всех партий на выборах в АКЗС в 2026 году, но об этом в следующем материале.

Итоговый рейтинг депутатов АКЗС в 2024 году:

  1. Денис Голобородько ("Единая Россия") – 7,89.
  2. Сергей Писарев (ЕР) – 6,97.
  3. Александр Романенко (ЕР) – 6,61.
  4. Сергей Приб (ЕР) – 5,86.
  5. Александр Локтев (ЕР) – 5,54.
  6. Андрей Абрамов (ЕР) – 5,46.
  7. Татьяна Ильюченко (ЕР) – 5,44.
  8. Александр Молотов ("Справедливая Россия – За правду") – 4,99.
  9. Евгения Боровикова (СР) – 4,89.
  10. Владимир Семенов (ЛДПР) – 4,86.
  11. Вадим Смагин (ЕР) – 4,71.
  12. Максим Банных (ЕР) – 4,45.
  13. Ирина Солнцева (ЕР) – 4,39.
  14. Сергей Серов (ЕР) – 4,34.
  15. Сергей Матасов (КР) – 4,22.
  16. Игорь Панарин (ЕР) – 4,10.
  17. Владимир Громов (ЕР) – 4,03.
  18. Александр Лисицын (ЕР) – 4,00.
  19. Дмитрий Беляев (ЕР) – 3,94.
  20. Юрий Матвейко (ЕР) – 3,89.
  21. Александр Лазарев (ЕР) – 3,76.
  22. Владимир Лещенко (ЕР) – 3,72.
  23. Сергей Малинкович (КР) – 3,70.
  24. Владимир Пелеганчук (ЕР) – 3,52.
  25. Александр Траутвейн (ЕР) – 3,48.
  26. Сергей Булаев (ЛДПР) – 3,46.
  27. Ксения Белоусова (ЕР) – 3,44.
  28. Антон Арцибашев (КПРФ) – 3,33.
  29. Иван Мордовин (ЕР) – 3,31.
  30. Анатолий Вытоптов (ЕР) – 3,28.
  31. Николай Данилин (ЕР) – 3,16.
  32. Петр Боос (ЕР) – 3,11.
  33. Людмила Суслова (СР) – 2,95.
  34. Григорий Бахтин (ЕР) – 2,82.
  35. Анна Ведлер (ЕР) – 2,80.
  36. Елена Хрусталева (вне фракции) –  2,79.
  37. Константин Ежов (ЕР) – 2,77.
  38. Андрей Кривов (КПРФ) – 2,77.
  39. Алексей Кривенко (ЕР) – 2,73.
  40. Александр Демин (ЕР) – 2,66.
  41. Максим Кочев (ЕР) – 2,63.
  42. Дмитрий Рождественский (ЕР) – 2,54.
  43. Юрий Кропотин (КПРФ) – 2,44.
  44. Артем Сафонов (ЕР) – 2,41.
  45. Ирина Шудра (ЛДПР) – 2,32.
  46. Александр Волобуев (КПРФ) – 2,29.
  47. Вероника Смирнова (КПРФ) – 2,15.
  48. Людмила Клюшникова (КПРФ) – 2,11.
  49. Андрей Чернобай (КПРФ) – 2,10.
  50. Надежда Дрюпина (вне фракции) – 1,92.
  51. Вячеслав Лаптев (вне фракции) – 1,68.
  52. Владимир Козловский ("Коммунисты России") – 1,62.
  53. Татьяна Грошева (КПРФ) – 1,59.
  54. Александр Николайчик (СР) – 1,52.
  55. Павел Митрофанов (КПРФ) – 1,49.
  56. Наталья Зимина (КПРФ) – 1,47.
  57. Александр Ткачев (КПРФ) – 1,32.
  58. Евгений Хорошилов (КПРФ) – 1,30.
  59. Игорь Галкин (КПРФ) – 1,27.
  60. Людмила Цивилева (ЛДПР) – 1,27.
  61. Чермен Хугаев (КР) – 1,27.
  62. Лариса Колесникова (СР) – 1,24.
  63. Дмитрий Моисеев (КПРФ) – 1,19.
  64. Сергей Кожемякин (КПРФ) – 1,16.
  65. Людмила Мухортова (КПРФ) – 1,06.
  66. Вячеслав Початов (КПРФ) – 1,01.
  67. Михаил Зайцев (КПРФ) – 0,94.
Алтайский край Политика рейтинги акзс депутаты

Комментарии 18

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Гость

11:44:19 16-04-2024

такими темпами скоро романенку сместит голобородько

  3 Нравится
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Гость

11:59:16 16-04-2024

Почитал биографию этого Голобородька. Персонаж от армии откосил, с малолетства дармаедствует, по молодёжным и прочим
парламентам... . Вы кого нам в пример ставите ???

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ДВМ

12:08:42 16-04-2024

Делом важным занимаются, рейтинги, баллы, проценты подсчитывают..

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Да

12:16:30 16-04-2024

Неужели допустят до такого. Это же всё.

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Гость

12:30:43 16-04-2024

Я плохо понимаю эту махинацию с рейтингами, но одно ясно - важны не практические результаты работы, а то как часто засветился в СМИ и "попугаи" в KPI. Подход во многом слизан с шоу-бизнеса - главное чтобы о тебе говорили, все остальное неважно. И масса людей в Думах всех уровней судя по всему именно этим и занимается. Это точно нормальный подход в сфере, где требуются тщательно продуманные и взвешенные решения (потому как это отражается на множестве людей)?

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Гость

13:38:28 16-04-2024

" Цитата: Денис Голобородько, 31-летний депутат, вице-спикер парламента Алтайского края, возглавил рейтинг народных избранников АКЗС в 2024 году"
Конец цитаты.
Народный избранник? Вот и пусть народ деятельность этого юноши и оценит. Поставьте список народных депутатов в открытое голосование здесь на сайте, а там и посмотрим.

  10 Нравится
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Гость

21:22:31 16-04-2024

Гость (13:38:28 16-04-2024) " Цитата: Денис Голобородько, 31-летний депутат, вице-спикер... Так там шкала перевернется ... Можно ли будет отрицательные проценты складывать?

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Гость.

13:48:00 16-04-2024

Баловни капиталистической судьбы!

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Алексей

14:57:15 16-04-2024

А че они там делают вообще эти депутаты? Кто-нибудь эффект чувствует?

  7 Нравится
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Гость

21:21:19 16-04-2024

Алексей (14:57:15 16-04-2024) А че они там делают вообще эти депутаты? Кто-нибудь эффект ч... Ну так рост же есть. Цен ...

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Гость

15:22:50 16-04-2024

Вроде по-русски текст написан, а смысл его трудноуловим. Шизофазия какая-то весенняя.

  6 Нравится
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Гость

15:51:41 16-04-2024

Гость (15:22:50 16-04-2024) Вроде по-русски текст написан, а смысл его трудноуловим. Шиз... Я'вам сочувствую. Полечитесь.

  -13 Нравится
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Гость

17:42:43 16-04-2024

Гость (15:51:41 16-04-2024) Я'вам сочувствую. Полечитесь.... Нам? Так я один. Либо учебник русского языка, либо галоперидол используйте.

  -3 Нравится
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Роман

16:26:59 16-04-2024

Булаев промелькнул наконец-то, а то давно не было слышно )))

  -2 Нравится
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Гость

17:07:46 16-04-2024

Доска позора, а не медиарейтинг.

  7 Нравится
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Гость

18:04:17 16-04-2024

ой, пиджачки , галстучки - барья не иначе

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Гость

01:07:53 17-04-2024

Гость (18:04:17 16-04-2024) ой, пиджачки , галстучки - барья не иначе... Завидуйте молча. Просто стильные мужики

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Гость

08:50:03 17-04-2024

Гость (01:07:53 17-04-2024) Завидуйте молча. Просто стильные мужики...
Мордатенькие. Толстожопенькие.

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