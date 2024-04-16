Запрос на перезагрузку. На Алтае составили рейтинг влиятельности депутатов АКЗС
Также в новый рейтинг вошли показатели работы со СМИ и избирателями
16 апреля 2024, 11:30, Александра Черданцева
Денис Голобородько, 31-летний депутат, вице-спикер парламента Алтайского края, возглавил рейтинг народных избранников АКЗС в 2024 году. В этот раз он даже обошел традиционного победителя: спикера Александра Романенко. В лидерах в основном единороссы, в антилидерах – коммунисты.
Такой список депутатов по электоральным и неэлекторальным показателям подготовил Алтайский центр политического консалтинга под руководством политтехнолога Константина Лукина. Рассказываем, кто какие места занял и что не так с рейтингом.
Лидеры и антилидеры
Рейтинг составляли на основании опроса алтайских журналистов, политиков и общественников – всего чуть более 30 человек. И вот каков итоговый результат рейтинга (из каких параметров он состоит, расскажем ниже):
- Денис Голобородько (ЕР) – 7,89 балла из 10 возможных;
- Сергей Писарев (ЕР) – 6,97;
- Александр Романенко (ЕР) – 6,61;
- Сергей Приб (ЕР) – 5,86;
- Александр Локтев (ЕР) – 5,54;
- Андрей Абрамов (ЕР) – 5,46;
- Татьяна Ильюченко (ЕР) – 5,44;
- Александр Молотов (СР) – 4,99;
- Евгения Боровикова (СР) – 4,89;
- Владимир Семенов (ЛДПР) – 4,86.
Полный рейтинг смотрите в конце текста.
В антилидерах с примерно одинаковым результатом члены фракции КПРФ Евгений Хорошилов, Игорь Галкин, Дмитрий Моисеев, Сергей Кожемякин, Людмила Мухортова, Вячеслав Початов, Михаил Зайцев. А также Людмила Цивилева из ЛДПР, Чермен Хугаев из фракции "Коммунисты России" и Лариса Колесникова из "Справедливой России – За правду".
А вот составляющие рейтинга (первые пять мест):
Работа с избирателями (оценка взаимодействия депутата с избирателями: встречи с жителями, прием и работа с обращениями, отстаивание интересов жителей):
- Денис Голобородько (ЕР).
- Сергей Писарев (ЕР).
- Татьяна Ильюченко (ЕР).
- Сергей Приб (ЕР).
- Евгения Боровикова (СР).
Взаимодействие со СМИ:
- Денис Голобородько (ЕР).
- Сергей Писарев (ЕР).
- Александр Романенко (ЕР).
- Андрей Абрамов (ЕР).
- Татьяна Ильюченко (ЕР).
Работа в социальных сетях:
- Денис Голобородько (ЕР).
- Сергей Писарев (ЕР).
- Евгения Боровикова (СР).
- Александр Молотов (СР).
- Сергей Матасов (КР).
Взаимодействие с элитами:
- Сергей Приб (ЕР).
- Денис Голобородько (ЕР).
- Александр Романенко (ЕР).
- Вадим Смагин (ЕР).
- Александр Локтев (ЕР).
Лоббистские возможности депутата (возможность депутата "договориться" с партиями/властью о своем выдвижении/избрании):
- Денис Голобородько (ЕР).
- Александр Романенко (ЕР).
- Сергей Приб (ЕР).
- Андрей Абрамов (ЕР).
- Александр Локтев (ЕР).
Ресурсность депутата (наличие ресурсов (финансовых, публичных, электоральных) для проведения самостоятельной кампании):
- Александр Локтев (ЕР).
- Сергей Приб (ЕР).
- Максим Банных (ЕР).
- Андрей Абрамов (ЕР).
- Денис Голобородько (ЕР).
Что говорят о рейтинге депутаты и эксперты?
Главное ноу-хау рейтинга 2024 года – смена лидера. Это место получил молодой депутат, в 31 год занимающий пост вице-спикера АКЗС и, по сути, являющийся вторым лицом партии "Единая Россия".
"Да, на удивление Денис Голобородько – первый. Особенно в блоке "лоббистские возможности", там всегда на первом месте был спикер. И это требует осмысления", – подчеркнул Константин Лукин.
Сам Денис Голобородько скромно отмолчался. Но, судя по его реакции, он был удивлен не меньше остальных.
Зато остальные – представители почти всех партий региона – высказали сомнения насчет достоверности рейтинга.
Первым и довольно сдержанно список самых-самых и самых не самых оценил начальник информационно-аналитического управления Андрей Ляпунов. Данный рейтинг он воспринял "не как реальное отражение ситуации, а то, что Лукин и Ко, заходя в новый избирательный цикл, формирует свое видение".
Но при этом добавил, что "некоторое зерно во всем вот этом есть" и в "чем-то внутренне кажется в какой-то степени симпатичным".
"Практически все руководство Законодательного собрания [в топе рейтинга]. Это говорит, что руководство и аппарат действуют на высоком уровне в продвижении АКЗС. Итоги опроса говорят об ощущении необходимости перезагрузки этого состава. В списке лидируют Голобородько и Романенко, заместитель и председатель, лидерство АКЗС признается. И это есть преемственность", – отметил Андрей Ляпунов.
Автор рейтинга Константин Лукин не единожды напомнил, что это всего лишь мнение журналистов и общественников, а не электората, не жителей городов и районов.
"Это не как депутат работает, а как его работу воспринимают опрошенные эксперты. Но если они не знают о работе депутатов в своих округах, значит, это сами депутаты не рассказывают о своей работе. Вот так представляется работа депутатского корпуса. И это показатель взаимодействия с журналистами, ведение соцсетей, работа с избирателями", – пояснил Лукин.
В пример он привел главу фракции "Справедливая Россия – За правду" Александра Молотова. У него почти по всем параметрам места не ниже 15-го. Молотов прекрасно известен экспертам, он работает с журналистами и соцсетями, но при этом "списочник", и шансов быть избранным в одномандатном округе у него немного.
Руководитель барнаульского парка "Изумрудный", а в прошлом депутат АКЗС Владислав Вакаев считает, что рейтинг надо дополнять оценкой работы одномандатников и лидеров территориальных групп в округах.
"Потому что выпадает важный блок крепких середняков, которые не замахиваются на общерегиональную повестку, но в округах очень авторитетны и уважаемы, имеют высокую проходимость. Например, единороссы Александр Демин и Анатолий Вытоптов, да даже Лариса Колесникова (СРЗП. – Прим. ред.)", – подчеркнул Вакаев.
Так или иначе, все обсуждение релевантности рейтинга свелось к тому, что не спросили электорат. Но, как признался Лукин, физически сделать это крайне сложно, нужно много ресурсов, чтобы узнать мнение жителей всего Алтайского края. Да и задачи такой не было, рейтинг – всего лишь возможность посмотреть, как работа депутатов видна со стороны, кому надо – сделают выводы и проведут работу над ошибками, отметил политтехнолог.
А еще участники встречи обсудили перспективы всех партий на выборах в АКЗС в 2026 году, но об этом в следующем материале.
Итоговый рейтинг депутатов АКЗС в 2024 году:
- Денис Голобородько ("Единая Россия") – 7,89.
- Сергей Писарев (ЕР) – 6,97.
- Александр Романенко (ЕР) – 6,61.
- Сергей Приб (ЕР) – 5,86.
- Александр Локтев (ЕР) – 5,54.
- Андрей Абрамов (ЕР) – 5,46.
- Татьяна Ильюченко (ЕР) – 5,44.
- Александр Молотов ("Справедливая Россия – За правду") – 4,99.
- Евгения Боровикова (СР) – 4,89.
- Владимир Семенов (ЛДПР) – 4,86.
- Вадим Смагин (ЕР) – 4,71.
- Максим Банных (ЕР) – 4,45.
- Ирина Солнцева (ЕР) – 4,39.
- Сергей Серов (ЕР) – 4,34.
- Сергей Матасов (КР) – 4,22.
- Игорь Панарин (ЕР) – 4,10.
- Владимир Громов (ЕР) – 4,03.
- Александр Лисицын (ЕР) – 4,00.
- Дмитрий Беляев (ЕР) – 3,94.
- Юрий Матвейко (ЕР) – 3,89.
- Александр Лазарев (ЕР) – 3,76.
- Владимир Лещенко (ЕР) – 3,72.
- Сергей Малинкович (КР) – 3,70.
- Владимир Пелеганчук (ЕР) – 3,52.
- Александр Траутвейн (ЕР) – 3,48.
- Сергей Булаев (ЛДПР) – 3,46.
- Ксения Белоусова (ЕР) – 3,44.
- Антон Арцибашев (КПРФ) – 3,33.
- Иван Мордовин (ЕР) – 3,31.
- Анатолий Вытоптов (ЕР) – 3,28.
- Николай Данилин (ЕР) – 3,16.
- Петр Боос (ЕР) – 3,11.
- Людмила Суслова (СР) – 2,95.
- Григорий Бахтин (ЕР) – 2,82.
- Анна Ведлер (ЕР) – 2,80.
- Елена Хрусталева (вне фракции) – 2,79.
- Константин Ежов (ЕР) – 2,77.
- Андрей Кривов (КПРФ) – 2,77.
- Алексей Кривенко (ЕР) – 2,73.
- Александр Демин (ЕР) – 2,66.
- Максим Кочев (ЕР) – 2,63.
- Дмитрий Рождественский (ЕР) – 2,54.
- Юрий Кропотин (КПРФ) – 2,44.
- Артем Сафонов (ЕР) – 2,41.
- Ирина Шудра (ЛДПР) – 2,32.
- Александр Волобуев (КПРФ) – 2,29.
- Вероника Смирнова (КПРФ) – 2,15.
- Людмила Клюшникова (КПРФ) – 2,11.
- Андрей Чернобай (КПРФ) – 2,10.
- Надежда Дрюпина (вне фракции) – 1,92.
- Вячеслав Лаптев (вне фракции) – 1,68.
- Владимир Козловский ("Коммунисты России") – 1,62.
- Татьяна Грошева (КПРФ) – 1,59.
- Александр Николайчик (СР) – 1,52.
- Павел Митрофанов (КПРФ) – 1,49.
- Наталья Зимина (КПРФ) – 1,47.
- Александр Ткачев (КПРФ) – 1,32.
- Евгений Хорошилов (КПРФ) – 1,30.
- Игорь Галкин (КПРФ) – 1,27.
- Людмила Цивилева (ЛДПР) – 1,27.
- Чермен Хугаев (КР) – 1,27.
- Лариса Колесникова (СР) – 1,24.
- Дмитрий Моисеев (КПРФ) – 1,19.
- Сергей Кожемякин (КПРФ) – 1,16.
- Людмила Мухортова (КПРФ) – 1,06.
- Вячеслав Початов (КПРФ) – 1,01.
- Михаил Зайцев (КПРФ) – 0,94.
11:44:19 16-04-2024
такими темпами скоро романенку сместит голобородько
11:59:16 16-04-2024
Почитал биографию этого Голобородька. Персонаж от армии откосил, с малолетства дармаедствует, по молодёжным и прочим
парламентам... . Вы кого нам в пример ставите ???
12:08:42 16-04-2024
Делом важным занимаются, рейтинги, баллы, проценты подсчитывают..
12:16:30 16-04-2024
Неужели допустят до такого. Это же всё.
12:30:43 16-04-2024
Я плохо понимаю эту махинацию с рейтингами, но одно ясно - важны не практические результаты работы, а то как часто засветился в СМИ и "попугаи" в KPI. Подход во многом слизан с шоу-бизнеса - главное чтобы о тебе говорили, все остальное неважно. И масса людей в Думах всех уровней судя по всему именно этим и занимается. Это точно нормальный подход в сфере, где требуются тщательно продуманные и взвешенные решения (потому как это отражается на множестве людей)?
13:38:28 16-04-2024
" Цитата: Денис Голобородько, 31-летний депутат, вице-спикер парламента Алтайского края, возглавил рейтинг народных избранников АКЗС в 2024 году"
Конец цитаты.
Народный избранник? Вот и пусть народ деятельность этого юноши и оценит. Поставьте список народных депутатов в открытое голосование здесь на сайте, а там и посмотрим.
21:22:31 16-04-2024
Гость (13:38:28 16-04-2024) " Цитата: Денис Голобородько, 31-летний депутат, вице-спикер... Так там шкала перевернется ... Можно ли будет отрицательные проценты складывать?
13:48:00 16-04-2024
Баловни капиталистической судьбы!
14:57:15 16-04-2024
А че они там делают вообще эти депутаты? Кто-нибудь эффект чувствует?
21:21:19 16-04-2024
Алексей (14:57:15 16-04-2024) А че они там делают вообще эти депутаты? Кто-нибудь эффект ч... Ну так рост же есть. Цен ...
15:22:50 16-04-2024
Вроде по-русски текст написан, а смысл его трудноуловим. Шизофазия какая-то весенняя.
15:51:41 16-04-2024
Гость (15:22:50 16-04-2024) Вроде по-русски текст написан, а смысл его трудноуловим. Шиз... Я'вам сочувствую. Полечитесь.
17:42:43 16-04-2024
Гость (15:51:41 16-04-2024) Я'вам сочувствую. Полечитесь.... Нам? Так я один. Либо учебник русского языка, либо галоперидол используйте.
16:26:59 16-04-2024
Булаев промелькнул наконец-то, а то давно не было слышно )))
17:07:46 16-04-2024
Доска позора, а не медиарейтинг.
18:04:17 16-04-2024
ой, пиджачки , галстучки - барья не иначе
01:07:53 17-04-2024
Гость (18:04:17 16-04-2024) ой, пиджачки , галстучки - барья не иначе... Завидуйте молча. Просто стильные мужики
08:50:03 17-04-2024
Гость (01:07:53 17-04-2024) Завидуйте молча. Просто стильные мужики...
Мордатенькие. Толстожопенькие.