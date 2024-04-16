Запрос на перезагрузку. На Алтае составили рейтинг влиятельности депутатов АКЗС

Также в новый рейтинг вошли показатели работы со СМИ и избирателями

16 апреля 2024, 11:30, Александра Черданцева

Сессия АКЗС. Денис Голобородько и Сергей Матасов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Денис Голобородько, 31-летний депутат, вице-спикер парламента Алтайского края, возглавил рейтинг народных избранников АКЗС в 2024 году. В этот раз он даже обошел традиционного победителя: спикера Александра Романенко. В лидерах в основном единороссы, в антилидерах – коммунисты.

Такой список депутатов по электоральным и неэлекторальным показателям подготовил Алтайский центр политического консалтинга под руководством политтехнолога Константина Лукина. Рассказываем, кто какие места занял и что не так с рейтингом.

Лидеры и антилидеры

Рейтинг составляли на основании опроса алтайских журналистов, политиков и общественников – всего чуть более 30 человек. И вот каков итоговый результат рейтинга (из каких параметров он состоит, расскажем ниже):

Денис Голобородько (ЕР) – 7,89 балла из 10 возможных; Сергей Писарев (ЕР) – 6,97; Александр Романенко (ЕР) – 6,61; Сергей Приб (ЕР) – 5,86; Александр Локтев (ЕР) – 5,54; Андрей Абрамов (ЕР) – 5,46; Татьяна Ильюченко (ЕР) – 5,44; Александр Молотов (СР) – 4,99; Евгения Боровикова (СР) – 4,89; Владимир Семенов (ЛДПР) – 4,86.

Полный рейтинг смотрите в конце текста.

В антилидерах с примерно одинаковым результатом члены фракции КПРФ Евгений Хорошилов, Игорь Галкин, Дмитрий Моисеев, Сергей Кожемякин, Людмила Мухортова, Вячеслав Початов, Михаил Зайцев. А также Людмила Цивилева из ЛДПР, Чермен Хугаев из фракции "Коммунисты России" и Лариса Колесникова из "Справедливой России – За правду".

А вот составляющие рейтинга (первые пять мест):

Работа с избирателями (оценка взаимодействия депутата с избирателями: встречи с жителями, прием и работа с обращениями, отстаивание интересов жителей):

Денис Голобородько (ЕР). Сергей Писарев (ЕР). Татьяна Ильюченко (ЕР). Сергей Приб (ЕР). Евгения Боровикова (СР).

Взаимодействие со СМИ:

Денис Голобородько (ЕР). Сергей Писарев (ЕР). Александр Романенко (ЕР). Андрей Абрамов (ЕР). Татьяна Ильюченко (ЕР).

Работа в социальных сетях:

Денис Голобородько (ЕР). Сергей Писарев (ЕР). Евгения Боровикова (СР). Александр Молотов (СР). Сергей Матасов (КР).

Взаимодействие с элитами:

Сергей Приб (ЕР). Денис Голобородько (ЕР). Александр Романенко (ЕР). Вадим Смагин (ЕР). Александр Локтев (ЕР).

Лоббистские возможности депутата (возможность депутата "договориться" с партиями/властью о своем выдвижении/избрании):

Денис Голобородько (ЕР). Александр Романенко (ЕР). Сергей Приб (ЕР). Андрей Абрамов (ЕР). Александр Локтев (ЕР).

Ресурсность депутата (наличие ресурсов (финансовых, публичных, электоральных) для проведения самостоятельной кампании):

Александр Локтев (ЕР). Сергей Приб (ЕР). Максим Банных (ЕР). Андрей Абрамов (ЕР). Денис Голобородько (ЕР).

Рейтинг депутатов АКЗС по фракциям / Иллюстрация Алтайского политцентра

Что говорят о рейтинге депутаты и эксперты?

Главное ноу-хау рейтинга 2024 года – смена лидера. Это место получил молодой депутат, в 31 год занимающий пост вице-спикера АКЗС и, по сути, являющийся вторым лицом партии "Единая Россия".

"Да, на удивление Денис Голобородько – первый. Особенно в блоке "лоббистские возможности", там всегда на первом месте был спикер. И это требует осмысления", – подчеркнул Константин Лукин.

Сам Денис Голобородько скромно отмолчался. Но, судя по его реакции, он был удивлен не меньше остальных.

Зато остальные – представители почти всех партий региона – высказали сомнения насчет достоверности рейтинга.

Первым и довольно сдержанно список самых-самых и самых не самых оценил начальник информационно-аналитического управления Андрей Ляпунов. Данный рейтинг он воспринял "не как реальное отражение ситуации, а то, что Лукин и Ко, заходя в новый избирательный цикл, формирует свое видение".

Но при этом добавил, что "некоторое зерно во всем вот этом есть" и в "чем-то внутренне кажется в какой-то степени симпатичным".

"Практически все руководство Законодательного собрания [в топе рейтинга]. Это говорит, что руководство и аппарат действуют на высоком уровне в продвижении АКЗС. Итоги опроса говорят об ощущении необходимости перезагрузки этого состава. В списке лидируют Голобородько и Романенко, заместитель и председатель, лидерство АКЗС признается. И это есть преемственность", – отметил Андрей Ляпунов.

Автор рейтинга Константин Лукин не единожды напомнил, что это всего лишь мнение журналистов и общественников, а не электората, не жителей городов и районов.

"Это не как депутат работает, а как его работу воспринимают опрошенные эксперты. Но если они не знают о работе депутатов в своих округах, значит, это сами депутаты не рассказывают о своей работе. Вот так представляется работа депутатского корпуса. И это показатель взаимодействия с журналистами, ведение соцсетей, работа с избирателями", – пояснил Лукин.

В пример он привел главу фракции "Справедливая Россия – За правду" Александра Молотова. У него почти по всем параметрам места не ниже 15-го. Молотов прекрасно известен экспертам, он работает с журналистами и соцсетями, но при этом "списочник", и шансов быть избранным в одномандатном округе у него немного.

Руководитель барнаульского парка "Изумрудный", а в прошлом депутат АКЗС Владислав Вакаев считает, что рейтинг надо дополнять оценкой работы одномандатников и лидеров территориальных групп в округах.

"Потому что выпадает важный блок крепких середняков, которые не замахиваются на общерегиональную повестку, но в округах очень авторитетны и уважаемы, имеют высокую проходимость. Например, единороссы Александр Демин и Анатолий Вытоптов, да даже Лариса Колесникова (СРЗП. – Прим. ред.)", – подчеркнул Вакаев.

Так или иначе, все обсуждение релевантности рейтинга свелось к тому, что не спросили электорат. Но, как признался Лукин, физически сделать это крайне сложно, нужно много ресурсов, чтобы узнать мнение жителей всего Алтайского края. Да и задачи такой не было, рейтинг – всего лишь возможность посмотреть, как работа депутатов видна со стороны, кому надо – сделают выводы и проведут работу над ошибками, отметил политтехнолог.

А еще участники встречи обсудили перспективы всех партий на выборах в АКЗС в 2026 году, но об этом в следующем материале.

Итоговый рейтинг депутатов АКЗС в 2024 году: