Бурно обсуждаем. Депутат Малинкович прокомментировал слухи о выдвижении в президенты
В беседе с amic.ru депутат заявил, что вопрос о выставлении кандидата на выборы не стоит
27 декабря 2023, 10:55, Анастасия Чебакова
Глава "Коммунистов России", депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович прокомментировал информацию о возможном участии в выборах РФ. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, чтобы якобы политик готовит документы для выдвижения на пост президента.
"В данный момент не стоит вопрос о выдвижении кандидата", – прокомментировал депутат amic.ru.
Со слов Малинковича, сейчас в партии решают: будут ли "Коммунисты России" поддерживать одного из кандидатов.
"Партия большая – 79 отделений. Мнения разошлись. Бурное обсуждение уже идет месяц. Решения пока не принято", – сообщил он, пояснив, что "регионам дали подумать над этим до февраля".
Депутат также добавил, что готов отдать свой голос за Путина, "о чем неоднократно заявлял". А вот однопартийцев, которые поддержат кандидата-конкурента от КПРФ Николая Харитонова (а такие "диссиденты", со слов политика, уже нашлись), ждет исключение из партии, предупредил Малинкович.
Напомним, на 27 декабря заявки на участие в президентских выборах подали 33 кандидата. Прием документов от самовыдвиженцев продлится до 27 декабря, а выдвижение кандидатов от партий – до 1 января. Само голосование за российского лидера, который возглавит страну до 2030 года, пройдет 15, 16 и 17 марта 2024 года.
12:49:14 27-12-2023
от КПРФ Николая Харитонова --- Харитонов умный мужик, но 76 лет. Не как Байдену, но все равно многовато
18:00:21 27-12-2023
НЕ знаю, не знаком с человеком по фамилии Малинкович. НО с такой фамилией не реально просится в президенты РОССИИ. Без обид. НО надежды тщетны, не проголосуют. А Харитонов, как и вся эта пересидевшая, никчемная братия, привинтившая себя к стульям в Думе, поросшая мхом, себя давно пережила.
06:44:57 28-12-2023
Андрей (18:00:21 27-12-2023) НЕ знаю, не знаком с человеком по фамилии Малинкович. НО с т... Выдвигать кандидатуру , чтоб преподнести , что такие же как все остальные , развеять домыслы ?