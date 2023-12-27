В беседе с amic.ru депутат заявил, что вопрос о выставлении кандидата на выборы не стоит

27 декабря 2023, 10:55, Анастасия Чебакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава "Коммунистов России", депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович прокомментировал информацию о возможном участии в выборах РФ. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, чтобы якобы политик готовит документы для выдвижения на пост президента.

"В данный момент не стоит вопрос о выдвижении кандидата", – прокомментировал депутат amic.ru.

Со слов Малинковича, сейчас в партии решают: будут ли "Коммунисты России" поддерживать одного из кандидатов.

"Партия большая – 79 отделений. Мнения разошлись. Бурное обсуждение уже идет месяц. Решения пока не принято", – сообщил он, пояснив, что "регионам дали подумать над этим до февраля".

Депутат также добавил, что готов отдать свой голос за Путина, "о чем неоднократно заявлял". А вот однопартийцев, которые поддержат кандидата-конкурента от КПРФ Николая Харитонова (а такие "диссиденты", со слов политика, уже нашлись), ждет исключение из партии, предупредил Малинкович.

Напомним, на 27 декабря заявки на участие в президентских выборах подали 33 кандидата. Прием документов от самовыдвиженцев продлится до 27 декабря, а выдвижение кандидатов от партий – до 1 января. Само голосование за российского лидера, который возглавит страну до 2030 года, пройдет 15, 16 и 17 марта 2024 года.