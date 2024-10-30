Заслуженный отдых. Социалисты предлагают сделать досрочную пенсию работникам села

В 60 лет и старше трудно управлять сельхозтехникой, с утра до вечера работать в поле и на производстве

30 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Пожилой мужчина, управляющий техникой / Фото: freepik.com

"Справедливая Россия – За правду" внесла законопроект, который обеспечивает право на досрочный выход на пенсию работников села. Социалисты считают необходимым, чтобы мужчины могли выйти на заслуженный отдых с 60 лет, женщины – с 55 лет при стаже в отрасли не менее 25 и 20 лет соответственно.

Председатель партии "СР-ЗП", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов считает, что сельский труд остается тяжелым, но при этом аграрии не имеют льготных условий. Исключение – лишь женщины, работающие трактористами и машинистами, которые могут выйти на пенсию в 50 лет.

По его мнению, работники АПК успешно обеспечивают продовольственную безопасность страны в условиях ограничений и экономических перестроек. Сельское хозяйство развивается и решает важные задачи страны. Поэтому пенсионные права работников должны быть такими же, как и у сотрудников силовых структур.

Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев добавил, что снижение пенсионного возраста для работников аграрного сектора – давно назревшая необходимость. В 60 лет тяжело управлять техникой и работать целый день в поле.

"Считаю, что партийная инициатива хоть немного облегчит жизнь сельчанам. Условия труда, особенно в посевной и уборочный период, очень тяжелые. Люди работают с утра до глубокой ночи и заслуживают право на пенсионную льготу", – пояснил Терентьев.

Социалисты также напомнили, что это не основная инициатива в пенсионной сфере. Они продолжают добиваться отмены пенсионной реформы, учитывая ее несправедливость. По их мнению, людям обещали повысить пенсии, но в действительности они экономят каждую копейку. Те, кто отработал много лет, должны иметь право на заслуженный отдых.

"Вместо попыток исправить антинародную реформу, ее нужно изменять и возвращать прежний пенсионный возраст. Это будет по совести", – подытожил Александр Терентьев.

Напомним, алтайские социалисты снова предложили ввести 13-ю пенсию. Представители партии считают, что государство могло бы сделать новогодний подарок пенсионерам, выплатив им дополнительные средства. СРЗП еще с 2019 года обращается к правительству с просьбой поддержать это предложение.