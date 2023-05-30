Стало известно, придут ли заморозки в Алтайский край под конец мая и в первые дни июня

30 мая 2023, 06:01, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Уже в ближайшие дни в Алтайский край на смену "осеннему" дождю придёт по-настоящему летнее тепло, рассказала amic.ru синоптик регионального ЦГМС Наталия Кобякова.

По её словам, сейчас в Алтайском крае устанавливается "режим летней погоды". С 1 июня температура в регионе будет ежедневно расти.

Но прежде чем это произойдёт, как сообщалось ранее, жителям региона всё-таки предстоит пережить "заморозки" (с зимними они, конечно, несравнимы).

О погоде в Алтайском крае и Барнауле на конец мая – начало июня

Днём 30 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +19...+24 градусов, возможны кратковременный дождь и грозы.

Ночью 31 мая в регионе прогнозируют +3...+8 градусов, местами – до +13. Ну, а днём температура значительно вырастет: до +26 градусов. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

Ночью 1 июня термометры покажут +8...+13°С. При этом по северу и в предгорьях – до +3°С. А днём потеплеет до +25...+30 градусов.

Напомним, "ФедералПресс" со ссылкой на Гидрометцентр сообщал, что в начале июня в Алтайском крае ожидается похолодание до -3 градусов.

Однако Наталия Кобякова назвала ожидаемые ночные температуры просто "довольно низкими". В прогнозе Гидрометцентра о столь серьёзном похолодании речи не идёт.

Перейдём к краевой столице.

Днём 30 мая воздух в Барнауле прогреется до +21...+23 градусов.

Ночью 31 мая ожидается +6...+8°С, а днём – от +23 до +25 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ночью 1 июня синоптики прогнозируют понижение температуры до +9...+11 градусов, а днём будет по-летнему жарко: +26...+28 градусов. Осадков также не предвидится.

"Сильные заморозки в начале июня 2023 не ожидаются, хотя и характерны для первой половины этого месяца", – добавила Наталия Кобякова.

Так что можно заниматься посадками на даче.