Заморозки прогнозируют в некоторых регионах Сибири
Местами похолодает до -5 градусов
29 мая 2023, 08:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В четырёх сибирских регионах ожидаются заморозки в ближайшие ночи, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Речь идёт о Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, южных районах Красноярского края и Тыве. При этом в последних трёх субъектах похолодание будет наиболее заметным – до -4...-5 градусов.
Метеоролог посоветовал заранее побеспокоиться об урожае, например, предварительно хорошо увлажнить почву.
Ранее синоптики предупредили, что в июне Алтайский край ждут серьёзные перепады температур.
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