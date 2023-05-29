Заморозки прогнозируют в некоторых регионах Сибири

Местами похолодает до -5 градусов

29 мая 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В четырёх сибирских регионах ожидаются заморозки в ближайшие ночи, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Речь идёт о Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, южных районах Красноярского края и Тыве. При этом в последних трёх субъектах похолодание будет наиболее заметным – до -4...-5 градусов.

Метеоролог посоветовал заранее побеспокоиться об урожае, например, предварительно хорошо увлажнить почву.

Ранее синоптики предупредили, что в июне Алтайский край ждут серьёзные перепады температур.