Стало известно, какие дни объявят выходными в честь майских праздников

24 апреля 2023, 14:00, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россияне традиционно отмечают в мае несколько праздников – День Весны и Труда(1 мая) и День Победы (9 мая). Так что да здравствуют длинные выходные!

Amic.ru напоминает, какие дни объявили нерабочими. Особенно полезно будет тем, кто заработался и совсем забыл о долгожданных выходных.

1 Какие дни объявят выходными на майские праздники? В этом году выходными будут 29-30 апреля (суббота и воскресенье) и 1 мая, а также 6-9 мая (суббота-вторник).

2 Какие ещё дни будут выходными в мае? Выходными также будут 13, 14, 20, 21, 27 и 28 мая. Это стандартные субботы и воскресенья.

3 Когда будут следующие длинные выходные? Довольно скоро. Следующие после майских праздников длинные выходные – с 10 по 12 июня, а затем – уже с 4 по 6 ноября.