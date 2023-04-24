Как отдыхаем на майские праздники 2023?
Стало известно, какие дни объявят выходными в честь майских праздников
24 апреля 2023, 14:00, Анастасия Бичакова
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Россияне традиционно отмечают в мае несколько праздников – День Весны и Труда(1 мая) и День Победы (9 мая). Так что да здравствуют длинные выходные!
Amic.ru напоминает, какие дни объявили нерабочими. Особенно полезно будет тем, кто заработался и совсем забыл о долгожданных выходных.
1
Какие дни объявят выходными на майские праздники?
В этом году выходными будут 29-30 апреля (суббота и воскресенье) и 1 мая, а также 6-9 мая (суббота-вторник).
2
Какие ещё дни будут выходными в мае?
Выходными также будут 13, 14, 20, 21, 27 и 28 мая. Это стандартные субботы и воскресенья.
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Когда будут следующие длинные выходные?
Довольно скоро. Следующие после майских праздников длинные выходные – с 10 по 12 июня, а затем – уже с 4 по 6 ноября.
4
Правда ли, что майские выходные предлагают сделать длиннее, а новогодние – короче?
Да, правда. Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о длинных выходных – с 1 по 9 мая ежегодно. При этом новогоднюю нерабочую неделю предложили укоротить и объявить праздничными только 1-3 января. Подробнее – в материале amic.ru.
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