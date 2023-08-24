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Булаев надеется на скорое исправление ошибок при благоустройстве "подводного двора"

После ремонта двор на улице Сухэ-Батора "уходит под воду" при каждом более-менее сильном дожде

24 августа 2023, 14:01, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru
Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал, что власти Барнаула признали ряд ошибок, допущенных подрядчиком при благоустройстве проблемного двора на улице Сухэ-Батора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о дворе дома № 18, который недавно благоустроили по программе формирования современной городской среды. После каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает. В конце июля Булаев направил депутатский запрос в администрацию Барнаула.

"В связи с тем, что отсутствует естественный уклон дворового проезда, вывести воду с территории не представляется возможным. Подрядчиком выполнено устройство дренажного колодца. При обильном выпадении осадков наблюдается скопление воды, которая уходит в короткий промежуток времени, не создавая длительного подтопления территории", - говорится в ответе на запрос.

В администрации Барнаула признали, что подрядчик допустил ряд ошибок. В частности, выявлено проседание асфальтобетонного покрытия на тротуаре и вокруг дренажного колодца. В мэрии заверили, что недостатки будут устранены.

"Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, так как жители уже достаточно натерпелись от выполненного ранее благоустройства", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Благоустройство депутаты

Комментарии 10

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Гость

14:17:11 24-08-2023

Какие у него есть мысли по поводу изменения наклона земной оси? Наверняка же есть.

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Гость

14:27:02 24-08-2023

Гость (14:17:11 24-08-2023) Какие у него есть мысли по поводу изменения наклона земной о... У него вряд ли, а вот Владимир Вольфович такими мыслями обладал и даже по теку как то раз про них обмолвился.

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Гость

14:19:40 24-08-2023

Я думаю, что очень много дворов после "благоустройства" стали проблемными. Наш двор - не исключение.

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Гость

14:26:42 24-08-2023

Вашего Булаева как то много стало !!!!Вам не кажется Амик? Пиар...пиар...Люди не верят словам. Где действия и решенные проблемы?

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Саша

14:32:04 24-08-2023

Да кого дуру то гнать. Идиотизм какой-то.. очередные показухшки перед выборами

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Коля

14:33:42 24-08-2023

Перед выборами опять пошли обещания от разных кандидатов. Ничего не меняется. Люди уже наученные, наши голоса не купишь за обещания

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Гость

18:54:16 24-08-2023

А вот где они раньше все были со всеми этими делами? Только перед выборами рисуются. Что-то мне подсказывает, что все это театр Томенко)

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Иван

18:55:38 24-08-2023

Все равно не пойду на выборы, делать там нечего) ведь от нас вряд ли что-то зависит.

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Гость

09:14:18 25-08-2023

Иван (18:55:38 24-08-2023) Все равно не пойду на выборы, делать там нечего) ведь от нас... Голосуйте через госуслуги

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Гость

08:54:15 25-08-2023

Где их всех клонируют, у всех чиновников одинаковые морды.

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