Булаев надеется на скорое исправление ошибок при благоустройстве "подводного двора"
После ремонта двор на улице Сухэ-Батора "уходит под воду" при каждом более-менее сильном дожде
24 августа 2023, 14:01, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал, что власти Барнаула признали ряд ошибок, допущенных подрядчиком при благоустройстве проблемного двора на улице Сухэ-Батора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Речь идет о дворе дома № 18, который недавно благоустроили по программе формирования современной городской среды. После каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает. В конце июля Булаев направил депутатский запрос в администрацию Барнаула.
"В связи с тем, что отсутствует естественный уклон дворового проезда, вывести воду с территории не представляется возможным. Подрядчиком выполнено устройство дренажного колодца. При обильном выпадении осадков наблюдается скопление воды, которая уходит в короткий промежуток времени, не создавая длительного подтопления территории", - говорится в ответе на запрос.
В администрации Барнаула признали, что подрядчик допустил ряд ошибок. В частности, выявлено проседание асфальтобетонного покрытия на тротуаре и вокруг дренажного колодца. В мэрии заверили, что недостатки будут устранены.
"Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, так как жители уже достаточно натерпелись от выполненного ранее благоустройства", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.
14:17:11 24-08-2023
Какие у него есть мысли по поводу изменения наклона земной оси? Наверняка же есть.
14:27:02 24-08-2023
Гость (14:17:11 24-08-2023) Какие у него есть мысли по поводу изменения наклона земной о... У него вряд ли, а вот Владимир Вольфович такими мыслями обладал и даже по теку как то раз про них обмолвился.
14:19:40 24-08-2023
Я думаю, что очень много дворов после "благоустройства" стали проблемными. Наш двор - не исключение.
14:26:42 24-08-2023
Вашего Булаева как то много стало !!!!Вам не кажется Амик? Пиар...пиар...Люди не верят словам. Где действия и решенные проблемы?
14:32:04 24-08-2023
Да кого дуру то гнать. Идиотизм какой-то.. очередные показухшки перед выборами
14:33:42 24-08-2023
Перед выборами опять пошли обещания от разных кандидатов. Ничего не меняется. Люди уже наученные, наши голоса не купишь за обещания
18:54:16 24-08-2023
А вот где они раньше все были со всеми этими делами? Только перед выборами рисуются. Что-то мне подсказывает, что все это театр Томенко)
18:55:38 24-08-2023
Все равно не пойду на выборы, делать там нечего) ведь от нас вряд ли что-то зависит.
09:14:18 25-08-2023
Иван (18:55:38 24-08-2023) Все равно не пойду на выборы, делать там нечего) ведь от нас... Голосуйте через госуслуги
08:54:15 25-08-2023
Где их всех клонируют, у всех чиновников одинаковые морды.