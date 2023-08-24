Булаев надеется на скорое исправление ошибок при благоустройстве "подводного двора"

После ремонта двор на улице Сухэ-Батора "уходит под воду" при каждом более-менее сильном дожде

24 августа 2023, 14:01, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал, что власти Барнаула признали ряд ошибок, допущенных подрядчиком при благоустройстве проблемного двора на улице Сухэ-Батора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о дворе дома № 18, который недавно благоустроили по программе формирования современной городской среды. После каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает. В конце июля Булаев направил депутатский запрос в администрацию Барнаула.

"В связи с тем, что отсутствует естественный уклон дворового проезда, вывести воду с территории не представляется возможным. Подрядчиком выполнено устройство дренажного колодца. При обильном выпадении осадков наблюдается скопление воды, которая уходит в короткий промежуток времени, не создавая длительного подтопления территории", - говорится в ответе на запрос.

В администрации Барнаула признали, что подрядчик допустил ряд ошибок. В частности, выявлено проседание асфальтобетонного покрытия на тротуаре и вокруг дренажного колодца. В мэрии заверили, что недостатки будут устранены.