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Булаев ждет ответа на вопрос, доколе дожди будут топить двор в Барнауле

После каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает

04 августа 2023, 14:33, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев в очередной раз потребовал обратить внимание на двор в Барнауле, который постоянно затапливает после дождей, сообщает "Атмосфера".

Речь идет о дворе дома № 18 по улице Сухэ-Батора, который недавно благоустроили по программе формирования современной городской среды. Напомним, в конце июля Булаев направил депутатский запрос в администрацию Барнаула по поводу ситуации во дворе.

Однако жильцы дома продолжают жаловаться на то, что после каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает. Накануне Булаеву написал один из жителей.

"Поставили ограждение на ливневку и разошлись. Еще и дождя-то особо не было, а ливневку топит. На эти дни дождь, подъезд и двор затопит однозначно. Прислали какого-то человека с тележкой снимать лишний грунт. Смешно. Там бульдозер нужен. Короче, вода в ступе", – отметил барнаулец.

Булаев надеется, что в администрации города увидят его запрос и распорядятся принять действенные меры.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 2

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ВВП

14:56:02 04-08-2023

Булаев надеется, что в администрации города увидят его запрос и распорядятся принять действенные меры. --Деньги освоены, какой наивный депутат))

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хт

16:22:38 04-08-2023

Депутат не наивный. Любое упоминание в сми в плюс идет.

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