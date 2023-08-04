Булаев ждет ответа на вопрос, доколе дожди будут топить двор в Барнауле

После каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает

04 августа 2023, 14:33, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев в очередной раз потребовал обратить внимание на двор в Барнауле, который постоянно затапливает после дождей, сообщает "Атмосфера".

Речь идет о дворе дома № 18 по улице Сухэ-Батора, который недавно благоустроили по программе формирования современной городской среды. Напомним, в конце июля Булаев направил депутатский запрос в администрацию Барнаула по поводу ситуации во дворе.

Однако жильцы дома продолжают жаловаться на то, что после каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает. Накануне Булаеву написал один из жителей.

"Поставили ограждение на ливневку и разошлись. Еще и дождя-то особо не было, а ливневку топит. На эти дни дождь, подъезд и двор затопит однозначно. Прислали какого-то человека с тележкой снимать лишний грунт. Смешно. Там бульдозер нужен. Короче, вода в ступе", – отметил барнаулец.

Булаев надеется, что в администрации города увидят его запрос и распорядятся принять действенные меры.