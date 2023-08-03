Череда трагедий подтолкнула Булаева вновь подумать над объединением двух Алтаев

Депутат уверен, что навести порядок в туристической отрасли можно только в рамках единого региона

03 августа 2023, 11:45, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев вновь призвал подумать над возможностью объединения Алтайского края и Республики Алтай, сообщает "Атмосфера".

"Подтолкнули меня к этому события, которые совсем недавно произошли в Республике Алтай", – пояснил координатор алтайского отделения ЛДПР.

Напомним, в июле произошло несколько трагических случаев в сфере оказания туристических услуг: в горах перевернулся грузовик с туристами, упал вертолет с туристами, микроавтобус с туристами столкнулся с ассенизаторской машиной. И это не весь список происшествий, в которых погибли и пострадали люди.

"Ни власти республики, ни предприниматели, предоставляющие туруслуги, не могут обеспечить безопасность гостей. Уверен, эти вопросы никто не контролирует как надо. Уверен, навести порядок в туристической отрасли и обеспечить безопасность можно только в рамках единого, сильного региона", – подчеркнул Булаев.

Депутат отмечает, что от объединения двух Алтаев "туризм только выиграет, а значит, выиграют люди".

Ранее Булаев захотел объединить два Алтая, чтобы было как в СССР.