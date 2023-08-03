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Череда трагедий подтолкнула Булаева вновь подумать над объединением двух Алтаев

Депутат уверен, что навести порядок в туристической отрасли можно только в рамках единого региона

03 августа 2023, 11:45, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев вновь призвал подумать над возможностью объединения Алтайского края и Республики Алтай, сообщает "Атмосфера".

"Подтолкнули меня к этому события, которые совсем недавно произошли в Республике Алтай", – пояснил координатор алтайского отделения ЛДПР.

Напомним, в июле произошло несколько трагических случаев в сфере оказания туристических услуг: в горах перевернулся грузовик с туристами, упал вертолет с туристами, микроавтобус с туристами столкнулся с ассенизаторской машиной. И это не весь список происшествий, в которых погибли и пострадали люди.

"Ни власти республики, ни предприниматели, предоставляющие туруслуги, не могут обеспечить безопасность гостей. Уверен, эти вопросы никто не контролирует как надо. Уверен, навести порядок в туристической отрасли и обеспечить безопасность можно только в рамках единого, сильного региона", – подчеркнул Булаев.

Депутат отмечает, что от объединения двух Алтаев "туризм только выиграет, а значит, выиграют люди".

Ранее Булаев захотел объединить два Алтая, чтобы было как в СССР.

Фото: t.me/ssbulaev

Идея Жириновского. Депутат Булаев подробнее высказался об объединении двух Алтаев

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НОВОСТИПолитика
Алтайский край Республика Алтай

Комментарии 27

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гость

11:50:59 03-08-2023

а сильный регион это кто ? Алтайский край? чем уточните пожалуйста мы сильны?

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Гость

11:51:22 03-08-2023

Бред сивой кобылы. Пусть едет туда, становится ТАМ депутатом и контролирует.

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Гость

12:03:48 03-08-2023

Объединимся в один Алтай и "шишиги" перестанут переворачиваться,вертолёты падать, а люди тонуть. Логично-однако.

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Гость

12:06:10 03-08-2023

да пусть подумают. что вам, жалко что-ли?

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Тоже подумал

12:07:43 03-08-2023

Надо запретить! Иначе штраф!

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Гость

12:16:43 03-08-2023

Да никогда этого не будет. Дядя пиарится перед выборами, причем пиарится... скажем так, неумно. Щас бы чиновники в РА отказались от своих плюшек. Да и финансирование у них, как у национальной республики, куда как лучше. Достаточно сравнить наш краеведческий и краеведческий в Горно-Алтайске)

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Гость

15:05:03 03-08-2023

Гость (12:16:43 03-08-2023) Да никогда этого не будет. Дядя пиарится перед выборами, при... Не от чиновников зависит объединение, а от местных "князьков" националистического толка, которые в свое время ратовали за отделения от Алтайского края, такое нужно было жестко пресекать, т.к. это путь к развалу государства.

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Гость

12:21:59 03-08-2023

Обидно,что вместо реальных проблем депутаты фигнёй страдают

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Гость

12:25:36 03-08-2023

Или Алтайский край присоединить к Республике и оттуда контролировать,чтобы в Изумрудном не купались. Как удобно устроился: не упоминая ситуацию в крае пиарить себя каждый день вот таким бредом. Верным путём идёт по заветам- Жирик постоянно критиковал комми с Зю,но никогда власть!

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Гость

12:31:40 03-08-2023

Аркадий Паровозов на страже порядка)

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Гость

12:33:25 03-08-2023

запретить думать!

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Гость

12:33:56 03-08-2023

А Булаев нужен республике? Так-то уровень жизни там повыше плюс федеральные денежки на развитие туризма. Уж не в них ли причина беспокойства?

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Алтай

12:57:11 03-08-2023

Руки прочь от Республики Алтай

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Гость

12:58:54 03-08-2023

Государству (РФ) выгодно и целесообразно объединение двух Алтаев! Алтайскому краю объединение принесет пользу! Горному Алтаю (жителям) это объединение даст больше плюсов, чем минусов. А вот руководству, элите Горного Алтая такое объединение очень не нравится, для них это фактически будет уменьшение и статуса и денег! Им никак нельзя терять возможность откусывания от этих денежных потоков, «контролировать» местных «предпринимателей»!

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Гость

16:44:03 03-08-2023

Гость (12:58:54 03-08-2023) Государству (РФ) выгодно и целесообразно объединение двух Ал... У тебя сразу стул улучшится и зарплата повысится,

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Гость

18:23:09 03-08-2023

Гость (12:58:54 03-08-2023) Государству (РФ) выгодно и целесообразно объединение двух Ал... назовите плюсы, чтобы не быть голословным

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Гость

07:02:43 06-08-2023

Гость (12:58:54 03-08-2023) Государству (РФ) выгодно и целесообразно объединение двух Ал... В чем плюсы для жителей Горного Алтая?

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Гость

12:59:04 03-08-2023

Присоедини уже нас хоть к кому. Только не к Крыму.

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Элен без ребят

13:43:54 03-08-2023

Гость (12:59:04 03-08-2023) Присоедини уже нас хоть к кому. Только не к Крыму.... почему не к Крыму? там красиво- море и горы :)

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Гость

13:34:27 03-08-2023

Пусть расскажет, что сделал.

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Элен без ребят

13:48:52 03-08-2023

пока каждый человек не начнет контролировать себя, ничего не изменится. и как при этом будет называться регион- абсолютно без разницы. пока пьяные водилы на корытах с болтами будут туристов возить, аварий меньше не станет, к сожалению. а контролеров и сейчас полно, но никто не работает.

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Гонец из Пензы

13:51:43 03-08-2023

надо Москву присоединять

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Гость

14:08:52 03-08-2023

Гонец из Пензы (13:51:43 03-08-2023) надо Москву присоединять... Ага, к Монголии.

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Гость

14:21:14 03-08-2023

" От перестановки мест слагаемых сумма не меняется"(с)

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Афиноген

15:05:42 03-08-2023

А чем мы можем помочь в плане безопасности тому Горному Алтаю?У нас ,что идеальная картина с этим вопросом?Организовать спасателей на воде у себя не в состоянии и ещё чего то предлагаем.Я думаю бесполезные это турусы на колёсах-лишь бы чего то квакнуть.

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В тему

17:08:03 03-08-2023

В чужих руках предмет всегда выглядит импозантнее...

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ветеран

22:43:55 03-08-2023

Подозрительно часто СМИ пишут про этого Булаева...

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