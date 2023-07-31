Барнаульцы пожаловались на ночных гонщиков, мешающих спать

Горожане призывают ответственные ведомства обратить внимание на ситуацию

31 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на гонщиков, мешающих спать в ночное время. Пост об этом разместили в сообществе Barnaul22.

Автор сообщения отметила, что на перекрестке Малахова – Сухэ-Батора гоняют каждую ночь, но при этом здесь не ставят наряды ДПС.

Другие пользователи отметили, что проблема с шумными ездоками актуальна и в других частях города. Помимо того, что людям мешает громкий звук выхлопа и работы двигателя, иногда среди ночи автомобилисты могут встать на парковку и очень громко включить музыку.

Горожане призвали ответственные службы разобраться в ситуации.