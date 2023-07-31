Барнаульцы пожаловались на ночных гонщиков, мешающих спать
Горожане призывают ответственные ведомства обратить внимание на ситуацию
31 июля 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на гонщиков, мешающих спать в ночное время. Пост об этом разместили в сообществе Barnaul22.
Автор сообщения отметила, что на перекрестке Малахова – Сухэ-Батора гоняют каждую ночь, но при этом здесь не ставят наряды ДПС.
Другие пользователи отметили, что проблема с шумными ездоками актуальна и в других частях города. Помимо того, что людям мешает громкий звук выхлопа и работы двигателя, иногда среди ночи автомобилисты могут встать на парковку и очень громко включить музыку.
Горожане призвали ответственные службы разобраться в ситуации.
12:53:29 31-07-2023
живу на Малахова. действительно жутко бесят ночные ездоки
13:01:54 31-07-2023
Они везде
13:05:47 31-07-2023
на перекрестке Малахова – Сухэ-Батора гоняют каждую ночь, но при этом здесь не ставят наряды ДПС. А зачем? Ночью они спят. А утром на Калинина кошмарят автобусы. Гонщики-то уехать могут, а маршруткам деваться некуда.
13:18:04 31-07-2023
На ВРЗ по ул. Воровского гонщики часто после 23-00.
13:44:52 31-07-2023
Барнаульцы жалуются на них каждое лето. Толку столько же как от писем в Спортлото.
13:56:49 31-07-2023
Горожане призывают ответственные ведомства обратить внимание на ситуацию. АМИТЕЛ, пожалуйста, опубликуйте реакцию на этот призыв.
14:32:13 31-07-2023
Спать они хотят....На том свете выспитесь. Дело молодое, становление личностей происходит. Подумать только, мешают они им спать. Осовели совсем с возрастом, бунтарский дух потеряли. Выйдите, киньте бутылку хоть с балкона, в худой конец крикните хоть. Живете под кроватью, боитесь голову высунуть. Вроде живые, а толку ноль, полумертвецы ходячие по поликлиникам мастаки шуметь, а как надо проявить себя, так писульки начинают писать.
14:44:01 31-07-2023
Гость (14:32:13 31-07-2023) Спать они хотят....На том свете выспитесь. Дело молодое, ста... Свободу попугаям !!! СВОБОДУ )))
16:02:33 31-07-2023
Гость (14:32:13 31-07-2023) Спать они хотят....На том свете выспитесь. Дело молодое, ста... Из окна докинуть до проезжей части сложно, особенно ежели то окно во двор. Ну и опять же - посадят-то как за хорошего.
15:22:06 31-07-2023
Шмакову С.Б. Уважаемый коллега! Организуйте пожалуйста серию рейдов по пресечению звукового беспредела на дорогах города. От этого укрепится авторитет ГИБДД и лично Ваш, как нового руководителя. Проблема во всех микрорайонах, даже по Ленинскому иной раз кошмарят. Успеха всем ДПСам!
15:33:30 31-07-2023
ветеран (15:22:06 31-07-2023) Шмакову С.Б. Уважаемый коллега! Организуйте пожалуйста серию... Согласен ! Причем наказывать нужно максимально жестко, с конфискацией источников шума и конскими штрафами.
16:48:40 31-07-2023
Гость (15:33:30 31-07-2023) Согласен ! Причем наказывать нужно максимально жестко, с кон... Ага и выхлопную трубу в выхлопное отверстие вставлять. На месте, вместо штрафа.
20:03:57 31-07-2023
То же самое на проспекте Комсомольский, ниже Партизанской, к Речному вокзалу. Каждую ночь носятся и машины, и мотоциклы без глушителей! Рёв дикий! Пользуются тем, что на Комсомольском нет "лежачих полицейских" и можно разогнаться. Причём это происходит в любое время ночи! Так хочется чтобы наше доблестное ГИБДД не только камерами занималось и сбором штрафов, а и позаботилось о законном спокойствии граждан!
21:43:53 31-07-2023
Думаете, только в Барнауле люди спать хотят? В Рубцовске в р-не площади Ленина тоже, как полночь, так тот же рев и оглушительная музыка. Окна закрыть невозможно - жара. Редкая ночь обходится без этого бедлама.
22:19:26 31-07-2023
Гость (15:33:30 31-07-2023) Согласен ! Причем наказывать нужно максимально жестко, с кон... Этих мажорчиков нужно сразу паковать и в вагон на Донбасс. Козлота всегда остается козлотой, штрафы их не убедят.
14:20:32 01-08-2023
Гость (15:33:30 31-07-2023) Согласен ! Причем наказывать нужно максимально жестко, с кон... А конфискованные источники шума отправить в Министерство обороны на нужды СВО.
15:10:34 01-08-2023
В Москве сейчас проходят апробацию для последущей сертификации камеры, реагирующие на повышенный уровень шума. Как доведут на отсутствие ложных срабатываний, так запустят в серию. И Госдума приняла уже постановление о повышении штрафов за эти покатушки, большое такое повышение. А сейчас о грустном. В Москве это будет скоро. Как быстро новшество доберется до нас?
15:16:48 01-08-2023
Михалыч (15:10:34 01-08-2023) В Москве сейчас проходят апробацию для последущей сертификац... Пиши ещё, очень интересно. Камера, которая регистрирует шум..... Интересно, шум в твоей голове она зафиксирует?