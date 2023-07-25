Депутат Булаев призвал "поменять" новую развязку на Горе на нормальные ливневки
Парламентарий считает, что барнаульцам куда важнее наличие в городе ливневой канализации
25 июля 2023, 13:15, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев возмутился тому факту, что Барнаул после дождей в конце прошлой недели частично ушел под воду. Гроза с сильным ливнем тогда затопила улицы, дворы и даже многоэтажку.
В телеграм-канале парламентарий отметил, что после этого случая "в который раз все заговорили о том, что в городе нет нормальной ливневой канализации".
По его мнению, отсутствие ливневки – "настоящая проблема Барнаула", а на ее решение "понадобятся миллиарды рублей, которых всегда не хватает".
"И тут, как всегда, встает вопрос приоритетов. Что важнее для барнаульцев – развязка на Змеиногорском тракте за несколько миллиардов или нормальная ливневка? Я считаю, что ливневка", – заключил он.
Накануне Булаев заявил, что обратится в мэрию Барнаула по поводу двора по улице Сухэ-Батора, 18, который затопило во время дождей.
13:27:21 25-07-2023
Вот полностью поддерживаю депутата! Молодец Сергей, правильно говорит. Вот плохо то, что никто ему на встречу не пойдет в этом вопросе из властьпридержащих.
15:58:17 25-07-2023
Гость (13:27:21 25-07-2023) Вот полностью поддерживаю депутата! Молодец Сергей, правильн... Потому и говорит хорошо, что скоро выборы. Что-то раньше его не видно и не слышно было.
14:11:54 25-07-2023
По Змейке ездят губернатор и прочее начальство, живут в том районе. Поэтому барнаульские ливнёвки, мост у Пионера не приоритетны.
14:58:23 25-07-2023
На змейке сделают многоуровневую развязку за дофигаллион денег. А потом будут регулярно тратить много денег на борьбу со снегом и гололедом во всех этих туннелях и подъемах на эстакады. Сомнительное решение. Достаточно было расширить дорогу и кольцо. Один фиг все упирается в 1-полосную дорогу на Южный, в пробки по Лесному тракту от Кутузова до Власихинской.
15:10:47 25-07-2023
а что этот дядька на целился в кресло губернатора?
15:48:19 25-07-2023
мы повсеместно наблюдаем на то что в приоритетах более дорогие проекты преобладают над более мелкими и нужными, естественно что на более дорогих проектах у некоторых персонажей больше интереса по понятным причинам, но в итоге выходит безхозяйственное расходование средств. Наглядный пример - проект объездной дороги, вместо которого можно было порешать проблемы внутри города.
07:18:14 26-07-2023
Гость (15:48:19 25-07-2023) мы повсеместно наблюдаем на то что в приоритетах более дорог... Объездная дорога нужна - ощутимая разгрузка магистралей внутри города от транзита. Единственный минус развязки Южного, Змеиногорского, Лесного трактов - устройство полутонеля с его затопами - место дождливое. Могли более дешевле и функциональнее разработать этот проект - всё равно краю выплачивать за это деньги - Москвой выдан кредит на это строительство.
15:50:58 25-07-2023
фигню говорит. ливневки нужны 2 раза в год, а развязка ежедневно
17:23:46 25-07-2023
Гость (15:50:58 25-07-2023) фигню говорит. ливневки нужны 2 раза в год, а развязка ежедн... А в Барнауле дождь идет всего 2 раза в год???
18:53:39 25-07-2023
Гость (17:23:46 25-07-2023) А в Барнауле дождь идет всего 2 раза в год???... А сколько раз Вас топило?
15:55:21 25-07-2023
популизм чистой воды, если он знает бюджетное законодательство ... а если не знает то что он там тогда делает ???
11:39:58 26-07-2023
Гость (15:55:21 25-07-2023) популизм чистой воды, если он знает бюджетное законодательст... Вот именно, закупка состоялась, подрядчик определен, договор заключен. Каким образом он собирается все это отменять? Лишь бы ляпнуть что-нибудь, глядишь, кто-то купится, народ за идиотов держит.
16:36:45 25-07-2023
городу нужны не ливневки и не развязки метро городу нужно - наземное или подземное без этого года через три четыре город просто колом встанет
16:48:43 25-07-2023
Гость (16:36:45 25-07-2023) городу нужны не ливневки и не развязки метро городу нужно - ... Ливневки тоже нужны.
17:03:59 25-07-2023
ливневки тоже нужны но не за миллионы. Надо отремонтировать то что есть и задешево а городу нужно другое исходя из статистики его расширения - надо осваивать левый берег - делать там раионы - делать транспортные магистрали перевозящие много народу - туннели и метро - делать шире проспекты и делать кольцевую
07:24:00 26-07-2023
Гость (17:03:59 25-07-2023) ливневки тоже нужны но не за миллионы. Надо отремонтировать ... Метро, новостройка в сторону Новоалтайска от р.Обь - в зоне подтопления с высоким стоянием грунтовых вод? В комарином царстве-государстве? Это шутка, ли заоблачные фантазии..
07:44:19 26-07-2023
Гость (17:03:59 25-07-2023) ливневки тоже нужны но не за миллионы. Надо отремонтировать ... Так то Барнаул как раз на левом берегу находится. Какие районы предлагаете организовать?
10:29:01 26-07-2023
Гость (17:03:59 25-07-2023) ливневки тоже нужны но не за миллионы. Надо отремонтировать ... Дядя, вы здесь турист проездом? Тогда понятно, почему не заметили, что левый берег давно освоен, еще во времена Ползунова.:)))) Самая дешевая ливневка это арык. Вот их, арыки и надо делать - дешево и сердито. Еще и рыбу в них завести, толстолобика, как администрация города.