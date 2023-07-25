Депутат Булаев призвал "поменять" новую развязку на Горе на нормальные ливневки

Парламентарий считает, что барнаульцам куда важнее наличие в городе ливневой канализации

25 июля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев возмутился тому факту, что Барнаул после дождей в конце прошлой недели частично ушел под воду. Гроза с сильным ливнем тогда затопила улицы, дворы и даже многоэтажку.

В телеграм-канале парламентарий отметил, что после этого случая "в который раз все заговорили о том, что в городе нет нормальной ливневой канализации".

По его мнению, отсутствие ливневки – "настоящая проблема Барнаула", а на ее решение "понадобятся миллиарды рублей, которых всегда не хватает".

"И тут, как всегда, встает вопрос приоритетов. Что важнее для барнаульцев – развязка на Змеиногорском тракте за несколько миллиардов или нормальная ливневка? Я считаю, что ливневка", – заключил он.

Накануне Булаев заявил, что обратится в мэрию Барнаула по поводу двора по улице Сухэ-Батора, 18, который затопило во время дождей.