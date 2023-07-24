Депутат АКЗС намерен "строго спросить" за двор, который затопило во время дождя
Территорию двора на Сухэ-Батора, 18, благоустроили в рамках нацпроекта, но люди утверждают, что "стало еще хуже, чем было", отмечает Сергей Булаев
24 июля 2023, 12:31, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев обратится в мэрию Барнаула по поводу двора по улице Сухэ-Батора, 18, который затопило во время недавних дождей, пишет "Атмосфера".
В телеграм-канале парламентарий напомнил, что в 2023 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" должны благоустроить 63 двора. И Сухэ-Батора, 18, – один из них.
"Там территорию уже "благоустроили". Но, как рассказал в соцсетях один из жителей Евгений Слинько, "первые осадки сразу дали свои результаты. Двор топит, подъезды топит, придворовую территорию топит, ливневка не работает, пешеходная дорожка вот-вот провалится и т.д.". По словам Евгения, "стало еще хуже, чем было", – рассказал Булаев.
По его словам, он направит депутатский запрос замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергею Татьянину, который курирует этот вопрос. "С исполнителей нужно строго спросить, а двор довести до ума", – резюмировал депутат.
Напомним, 22 июля в Барнауле прошла гроза с сильным ливнем, в результате чего затопило улицы, дворы и даже многоэтажку. 23-го числа в городе также почти весь день шел сильный дождь.
13:49:19 24-07-2023
После такого ливня весь город затопило.
14:44:15 24-07-2023
Шла там в субботу. Вода по щиколотку.
14:53:16 24-07-2023
Пиара с высказыванием футболиста Александра Соболева про "деревню" Барнаул депутату мало. Решил ещё стихию использовать
16:13:25 24-07-2023
Ни какого нац проекта, обворовывают как могут, с января месяца этого года, дерут за ЖКХ и лабуду эту лепят для отмазы!!!
16:32:46 24-07-2023
"С исполнителей нужно строго спросить", каким образом, никакой конкретики. Ведь если работы выполнены, есть акт о выполненных работ по благоустройству, есть заказчик, есть подрядчик, то с кого товарищ Булаев собрался спрашивать.
19:05:20 24-07-2023
Сергей Булаев, обратите, пожалуйста, свое внимание на отсутствие ливневой канализации на Ядринцева от Молодёжной до Партизанской, а также на отсутствие дорожной разметки. Также хочется обозначить проблему отсутствия светофора Партизанская - Ядринцева и Ядринцева - Песчаная.
19:52:51 24-07-2023
Старшая по дому шиза, стоянку сделали для 20 идиотов, за счёт 90 квартир !, а про детскую площадку и не думали, новое поколение этого дома совсем без ума по ходу деньги воруют!!!
20:02:35 24-07-2023
забытый богом район. цепочки на парковках... так вам и надо!
08:40:11 25-07-2023
А почему парковки на цепочках? Это что их собственность? Где это прописано и чье это решение? Подъедешь к дому и остановиться негде!!! Безобразие!!!! Примите меры, кто за это отвечает!!!!!