Депутат АКЗС намерен "строго спросить" за двор, который затопило во время дождя

Территорию двора на Сухэ-Батора, 18, благоустроили в рамках нацпроекта, но люди утверждают, что "стало еще хуже, чем было", отмечает Сергей Булаев

24 июля 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Сергея Булаева

Депутат АКЗС Сергей Булаев обратится в мэрию Барнаула по поводу двора по улице Сухэ-Батора, 18, который затопило во время недавних дождей, пишет "Атмосфера".

В телеграм-канале парламентарий напомнил, что в 2023 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" должны благоустроить 63 двора. И Сухэ-Батора, 18, – один из них.

"Там территорию уже "благоустроили". Но, как рассказал в соцсетях один из жителей Евгений Слинько, "первые осадки сразу дали свои результаты. Двор топит, подъезды топит, придворовую территорию топит, ливневка не работает, пешеходная дорожка вот-вот провалится и т.д.". По словам Евгения, "стало еще хуже, чем было", – рассказал Булаев.

По его словам, он направит депутатский запрос замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергею Татьянину, который курирует этот вопрос. "С исполнителей нужно строго спросить, а двор довести до ума", – резюмировал депутат.

Напомним, 22 июля в Барнауле прошла гроза с сильным ливнем, в результате чего затопило улицы, дворы и даже многоэтажку. 23-го числа в городе также почти весь день шел сильный дождь.