Кто составит конкуренцию Путину на выборах президента и что нужно знать о кандидатах?

За кресло главы государства намерены бороться 30 человек. Кампания обещает быть конкурентной

27 декабря 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Список тех, кто намерен помериться силами с действующим президентом Владимиром Путиным на предстоящих выборах, за последние дни значительно расширился. Как сообщил ЦИК 26 декабря, число кандидатов, выдвинувшихся на выборы президента России в 2024 году, достигло уже 33 человек. В избиркоме считают, что кампания точно выдастся конкурентной. Фамилии всех претендентов станут известны к 1 января 2024 года. Рассказываем, что известно о тех, кто намерен встать у руля государства до 2030 года.

Кто идет на выборы президента?

Владимир Путин, 71 год (самовывиженец)

Действующий глава государства Владимир Путин стал первым, кто подал документы в ЦИК о выдвижении в президенты. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. И это будет его пятая предвыборная кампания на должность главы государства.

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году окончил юрфак Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова. Прошел курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде и Москве при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова. 31 декабря 1999 года глава государства Борис Ельцин в новогоднем обращении к россиянам объявил о своей отставке и передал бразды правления преемнику, Владимиру Путину. Официально занял пост российского лидера во время выборов в марте 2000 года.

Николай Харитонов, 75 лет (КПРФ)

23 декабря съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы всех созывов 75-летнего Николая Харитонова. По сведениям некоторых источников, решение о выдвижение Харитонова вызвано тем, что лидер партии Геннадий Зюганов отказался участвовать в выборах из опасений набрать меньше, чем Харитонов или Павел Грудинин (11,77% в 2018 году).

Харитонов заседает в нижнем парламенте страны с 1994 года. Возглавляет комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Участник президентских выборов 2004 года (занял второе место, набрав 13,69% голосов). По образованию Харитонов ученый-агроном, отдал этой сфере всю жизнь. Стоял у истоков создания "Аграрной партии России", которую позже покинул, перейдя в ряды КПРФ.

Леонид Слуцкий, 55 лет (ЛДПР)

Леонид Слуцкий стал вторым кандидатом в президенты России. Его выбрали тайным голосованием съезда партии, который прошел 19 декабря. Слуцкий был единственным кандидатом в бюллетене. При этом ранее "жириновец" не объявлял о планах баллотироваться на пост главы государства, хотя признавал, что получал подобные предложения от коллег-партийцев.

Леонид Слуцкий родился в 1968 году в Москве. Окончил Московский экономико-статистический институт по направлению "менеджмент". Доктор экономических наук. Свой политический путь начал в 2003 году, став депутатом Госдумы IV созыва. После смерти Владимира Жириновского 6 апреля 2022 года Леонид Слуцкий был назначен исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме.

Владислав Даванков, 39 лет ("Новые люди" и "Партия Роста")

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков стал кандидатом в президенты РФ от объединившихся "Партии роста" и "Новых людей". Как сообщил лидер последней Алексей Нечаев, "завтра Россию строить людям молодым", поэтому выборы не могли состояться без человека, который бы представлял молодежь, живет сегодняшним днем, а не оглядывается на прошлое. Отметим, что это будет первое участие партии в президентской кампании.

Владислав Даванков родился в Смоленске в семье военного летчика. В 2001 году уехал в Москву, в 2006 году окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2008-м – Российский государственный социальный университет. Имеет ученую степень кандидата социологических наук. В 2021 году Даванков избрался в Госдуму VIII созыва от "Новых людей". В сентябре баллотировался в мэры Москвы, заняв четвертое место.

Кто еще выдвинулся в президенты РФ?

Партия "Гражданская инициатива", выдвинувшая в 2018 году на президентские выборы телеведущую Ксению Собчак, в этот раз выставила кандидатом 60-летнего Бориса Надеждина. На съезде Надеждин сообщил, что может стать единственным кандидатом, выступающим за прекращение СВО. В 1999 году политик избрался в Госдуму, он был близким соратником убитого в 2015-м Бориса Немцова. Сейчас он президент Института региональных проектов и законодательства, а также депутат Совета депутатов города Долгопрудного. Частый участник политических шоу на центральных каналах.

«Российскую партию свободы и справедливости» поведет на президентские выборы политтехнолог Андрей Богданов. Он уже участвовал в выборах президента 2008 года от Демократической партии России и тогда набрал 1,3% голосов. Андрея Богданова хорошо знают в узких кругах как «великого мастера одного из российских масонских объединений - «Великой Ложи России», а также как одного из лучших политтехнологов страны. Как представители непарламентских партий Богданов и Надеждин должны будут собрать по 100 тысяч подписей.

Российский общенациональный союз выдвинул кандидатом в президенты своего председателя Сергея Бабурина, Партия социальной защиты – руководителя Владимира Михайлова, Демократическая партия России – 35-летнюю жительницу Тамбова Ирину Свиридову, участницу думских выборов 2021 года от партии "Зеленая альтернатива".

Также о своем участии заявили: Игорь Стрелков (Гиркин), который находится в СИЗО по обвинению в экстремизме; Александра Тищенко, не прошедшая регистрацию в качестве кандидата в мэры Москвы, Иван Отраковский (выдвинут от общероссийского офицерского собрания), общественник Анатолий Рабинович.

Кто выбыл из избирательной гонки?

Поддержали кандидатуру действующего президента России и, соответственно, выбыли из предвыборной гонки две партии. Это, понятно, "Единая Россия", а также "Справедливая Россия – За правду". Лидер социалистов Сергей Миронов сообщил, что решение принято единогласно на партсъезде. В своей речи перед участниками съезда он заявил, что стране нужен президент, который "заслужил доверие народа, понимает свою ответственность перед ним" и "приведет всех нас к победе".

Не увидят в бюллетене россияне и представителей партии "Яблоко". Участвовать в них не будет и сооснователь партии Григорий Явлинский. При этом ранее руководитель "яблочников" готов был рассмотреть возможность участия в выборах, если за него отдадут 10 млн подписей.

Партия также не планирует выдвигать кандидатом журналистку, экс-депутата городской думы Ржева Екатерину Дунцову. 23 декабря стало известно, что избирком отказал в регистрации ее инициативной группы, заявив, что в ее документах нашли 100 ошибок.

После этого журналистка обратилась к партии "Яблоко" с просьбой выдвинуть ее кандидатом, поскольку провести повторное собрание инициативной группы она уже не сможет. Однако, как сообщил Явлинский, "Яблоко" не может выдвинуть Дунцову, потому что "мы ее не знаем". Дунцова обратилась в Верховный суд РФ, чтобы опротестовать отказ от регистрации в кандидаты. Орган должен вынести вердикт 29 декабря.