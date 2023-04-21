Бурундук искусал жительницу алтайского города
Женщине сделали прививку от бешенства
21 апреля 2023, 10:37, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительницу Бийска укусил бурундук, сообщает "Наш Бийск" со ссылкой на местную горбольницу.
Женщина находилась на даче в садоводстве "Катунь", где и увидела грызуна. Она решила его покормить и погладить, но ласки зверёк не оценил.
С укусом горожанка обратилась в травмпункт. На всякий случай ей ввели вакцину от бешенства.
Ранее сообщили, что ужи и гадюки начали выходить из спячки в Алтайском крае.
10:39:51 21-04-2023
Вот это прям брейкинг ньюс!
10:41:30 21-04-2023
Скоро - Алтайские депутаты внесли в ГД закон об умерщвление опасных и агрессивных бурундучков...
10:42:57 21-04-2023
это был Чип или Дейл?
10:46:11 21-04-2023
Гость (10:42:57 21-04-2023) это был Чип или Дейл?... Гаечка)))
10:48:04 21-04-2023
Бурундуки совсем распоясались!
11:01:19 21-04-2023
Лезть гладить дикое животное - мозгов точно не завезли. Бурундуков отстреливать, травить и уничтожать приплод еще не предложили? Вон какое опасное животное, оказывается.
12:30:45 21-04-2023
Гость (11:01:19 21-04-2023) Лезть гладить дикое животное - мозгов точно не завезли. Буру... Бурундуки САМИ первыми на людей не нападают, в отличие от собак. Бурундука трогать не надо своими лапами, и он не тронет.
12:48:32 21-04-2023
Гость (12:30:45 21-04-2023) Бурундуки САМИ первыми на людей не нападают, в отличие от со... Бешеный - тронет. Давайте закон примем, и всех под нож. Опасно же. Вам что, звери дороже людей?!!! Как так вообще можно! Вы не заботитесь о наших детях! Ребенок же не понимает, что бурундук может быть опасен, и полезет к нему. Вы хотите убить наших детей!
14:20:39 21-04-2023
Гость (12:48:32 21-04-2023) Бешеный - тронет. Давайте закон примем, и всех под нож. Опас... А ты сам-то не бешенный? Речь какая-то у тебя возбужденная...
14:36:57 21-04-2023
Гость (12:48:32 21-04-2023) Бешеный - тронет. Давайте закон примем, и всех под нож. Опас... прекратите истерику
15:19:22 21-04-2023
Гость (12:48:32 21-04-2023) Бешеный - тронет. Давайте закон примем, и всех под нож. Опас... Зоошиза по-моему по определению бешеная, в любой ветке срач разведет и на людей будет кидаться
11:02:45 21-04-2023
самадура руки сует
11:03:04 21-04-2023
умерщвление опасных и агрессивных бурундучков... - тут с собаками бы разобрались
11:16:17 21-04-2023
Гость (11:03:04 21-04-2023) умерщвление опасных и агрессивных бурундучков... - тут с со... Погоди скоро до комаров доберутся, "Покусали комарики" - отстрел ) !!!
11:32:56 21-04-2023
Гость (11:03:04 21-04-2023) умерщвление опасных и агрессивных бурундучков... - тут с со... Их надо натравить друг на друга
11:26:27 21-04-2023
А если люди друг друга кусать начнут, что тогда делать?
12:04:17 21-04-2023
Гость (11:26:27 21-04-2023) А если люди друг друга кусать начнут, что тогда делать?... Как что? Отстреливать, конечно)))))))
11:37:41 21-04-2023
что тогда делать? - ставки)
12:29:41 21-04-2023
Женщина сама соображала, что делает? Дикого зверька полезла гладить. Зверек это расценил как угрозу нападения и, естественно, начал защищаться. Не надо трогать диких зверей, это не ваши игрушки.
12:44:18 21-04-2023
Какие все злые :)... Меня он укусил, понимаю, сама виновата. Сидел на заборе, хотела семечек насыпать перед ним, он, видимо, не понял. Кормушку сделали после этого, туда сыпем крупу разную. Приходит, ест, щеки на бьёт и убегает, потом снова приходит :). И скворцы, целая стая, голодные, у дома сидят, снегом же все засыпало. Им тоже сыпем семечки. Голод их к людям гонит. Быстрее бы снег растаял
12:52:12 21-04-2023
Гость (12:44:18 21-04-2023) Какие все злые :)... Меня он укусил, понимаю, сама виновата.... Конечно, не понял :-) Вы себя на место бурундука поставьте, к нему кто-то большой приближается и руки к нему тянет. Ну точно хочет схватить и, видимо, сожрать. Приятно, что подкармливаете, пока снегом всё засыпало :-) у диких зверей жизнь тяжелая.
12:51:59 21-04-2023
На бурундучка, кстати, никто не в обиде:). Теперь, действительно, каждый день к кормушке приходит, лопает. Снег сойдёт, перестанем подкармливать, чтобы не привыкал
12:58:16 21-04-2023
Снег сойдёт, перестанем подкармливать, чтобы не привыкал - поздняк. эх вы. теперь вы будите их всегда кормить.
13:16:37 21-04-2023
Гость (11:16:17 21-04-2023) Погоди скоро до комаров доберутся, "Покусали комарики" - отс... Вы против того чтобы комаров потравили хотя бы в Барнауле? Однако!
13:39:27 21-04-2023
Живут вдоль трасс. За каким то рожном постоянно через них бегают. Когда их давит проезжающим камазом на трассе, они так прикольно лопаются с брызгами. А потом их давленых лезут подобрать бродячие волкособы, которых закономерно так же разкатывает в лепехи проезжающие те же камазы. Профит короче от бурундуков.