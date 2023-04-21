Бурундук искусал жительницу алтайского города

Женщине сделали прививку от бешенства

21 апреля 2023, 10:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительницу Бийска укусил бурундук, сообщает "Наш Бийск" со ссылкой на местную горбольницу.

Женщина находилась на даче в садоводстве "Катунь", где и увидела грызуна. Она решила его покормить и погладить, но ласки зверёк не оценил.

С укусом горожанка обратилась в травмпункт. На всякий случай ей ввели вакцину от бешенства.

Ранее сообщили, что ужи и гадюки начали выходить из спячки в Алтайском крае.