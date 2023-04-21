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Бурундук искусал жительницу алтайского города

Женщине сделали прививку от бешенства

21 апреля 2023, 10:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительницу Бийска укусил бурундук, сообщает "Наш Бийск" со ссылкой на местную горбольницу.

Женщина находилась на даче в садоводстве "Катунь", где и увидела грызуна. Она решила его покормить и погладить, но ласки зверёк не оценил.

С укусом горожанка обратилась в травмпункт. На всякий случай ей ввели вакцину от бешенства.

Ранее сообщили, что ужи и гадюки начали выходить из спячки в Алтайском крае.

Комментарии 25

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Гость

10:39:51 21-04-2023

Вот это прям брейкинг ньюс!

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Гость

10:41:30 21-04-2023

Скоро - Алтайские депутаты внесли в ГД закон об умерщвление опасных и агрессивных бурундучков...

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Гость

10:42:57 21-04-2023

это был Чип или Дейл?

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Гость

10:46:11 21-04-2023

Гость (10:42:57 21-04-2023) это был Чип или Дейл?... Гаечка)))

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Гость

10:48:04 21-04-2023

Бурундуки совсем распоясались!

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Гость

11:01:19 21-04-2023

Лезть гладить дикое животное - мозгов точно не завезли. Бурундуков отстреливать, травить и уничтожать приплод еще не предложили? Вон какое опасное животное, оказывается.

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Гость

12:30:45 21-04-2023

Гость (11:01:19 21-04-2023) Лезть гладить дикое животное - мозгов точно не завезли. Буру... Бурундуки САМИ первыми на людей не нападают, в отличие от собак. Бурундука трогать не надо своими лапами, и он не тронет.

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Гость

12:48:32 21-04-2023

Гость (12:30:45 21-04-2023) Бурундуки САМИ первыми на людей не нападают, в отличие от со... Бешеный - тронет. Давайте закон примем, и всех под нож. Опасно же. Вам что, звери дороже людей?!!! Как так вообще можно! Вы не заботитесь о наших детях! Ребенок же не понимает, что бурундук может быть опасен, и полезет к нему. Вы хотите убить наших детей!

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Гость

14:20:39 21-04-2023

Гость (12:48:32 21-04-2023) Бешеный - тронет. Давайте закон примем, и всех под нож. Опас... А ты сам-то не бешенный? Речь какая-то у тебя возбужденная...

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Гость

14:36:57 21-04-2023

Гость (12:48:32 21-04-2023) Бешеный - тронет. Давайте закон примем, и всех под нож. Опас... прекратите истерику

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Гость

15:19:22 21-04-2023

Гость (12:48:32 21-04-2023) Бешеный - тронет. Давайте закон примем, и всех под нож. Опас... Зоошиза по-моему по определению бешеная, в любой ветке срач разведет и на людей будет кидаться

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Гость

11:02:45 21-04-2023

самадура руки сует

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Гость

11:03:04 21-04-2023

умерщвление опасных и агрессивных бурундучков... - тут с собаками бы разобрались

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Гость

11:16:17 21-04-2023

Гость (11:03:04 21-04-2023) умерщвление опасных и агрессивных бурундучков... - тут с со... Погоди скоро до комаров доберутся, "Покусали комарики" - отстрел ) !!!

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Гость

11:32:56 21-04-2023

Гость (11:03:04 21-04-2023) умерщвление опасных и агрессивных бурундучков... - тут с со... Их надо натравить друг на друга

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Гость

11:26:27 21-04-2023

А если люди друг друга кусать начнут, что тогда делать?

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Гость

12:04:17 21-04-2023

Гость (11:26:27 21-04-2023) А если люди друг друга кусать начнут, что тогда делать?... Как что? Отстреливать, конечно)))))))

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Гость

11:37:41 21-04-2023

что тогда делать? - ставки)

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Гость

12:29:41 21-04-2023

Женщина сама соображала, что делает? Дикого зверька полезла гладить. Зверек это расценил как угрозу нападения и, естественно, начал защищаться. Не надо трогать диких зверей, это не ваши игрушки.

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Гость

12:44:18 21-04-2023

Какие все злые :)... Меня он укусил, понимаю, сама виновата. Сидел на заборе, хотела семечек насыпать перед ним, он, видимо, не понял. Кормушку сделали после этого, туда сыпем крупу разную. Приходит, ест, щеки на бьёт и убегает, потом снова приходит :). И скворцы, целая стая, голодные, у дома сидят, снегом же все засыпало. Им тоже сыпем семечки. Голод их к людям гонит. Быстрее бы снег растаял

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Гость

12:52:12 21-04-2023

Гость (12:44:18 21-04-2023) Какие все злые :)... Меня он укусил, понимаю, сама виновата.... Конечно, не понял :-) Вы себя на место бурундука поставьте, к нему кто-то большой приближается и руки к нему тянет. Ну точно хочет схватить и, видимо, сожрать. Приятно, что подкармливаете, пока снегом всё засыпало :-) у диких зверей жизнь тяжелая.

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Гость

12:51:59 21-04-2023

На бурундучка, кстати, никто не в обиде:). Теперь, действительно, каждый день к кормушке приходит, лопает. Снег сойдёт, перестанем подкармливать, чтобы не привыкал

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Гость

12:58:16 21-04-2023

Снег сойдёт, перестанем подкармливать, чтобы не привыкал - поздняк. эх вы. теперь вы будите их всегда кормить.

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Гость

13:16:37 21-04-2023

Гость (11:16:17 21-04-2023) Погоди скоро до комаров доберутся, "Покусали комарики" - отс... Вы против того чтобы комаров потравили хотя бы в Барнауле? Однако!

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Гость

13:39:27 21-04-2023

Живут вдоль трасс. За каким то рожном постоянно через них бегают. Когда их давит проезжающим камазом на трассе, они так прикольно лопаются с брызгами. А потом их давленых лезут подобрать бродячие волкособы, которых закономерно так же разкатывает в лепехи проезжающие те же камазы. Профит короче от бурундуков.

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