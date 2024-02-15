Бушкрафт, мандалы и богатыри: как оригинально отпраздновать 23 Февраля и 8 Марта

Корпорация творчества EventCorpLife делится свежими идеями по организации корпоративных событий

15 февраля 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8JwiFc

Праздник / Фото: wayhomestudio / Freepik

“Каждый год одно и то же”. Если ваши коллеги повторяют эту фразу на любом совместном мероприятии, то пришла пора пересмотреть устаревшие концепции и попробовать что-нибудь новенькое. Корпорация творчества EventCorpLife* понимает, что придумать что-то необычное, но "рабочее" в кратчайшие сроки очень сложно. Поэтому event-организаторы подготовили топ-вариантов для ваших событий.

Идеи для 23 Февраля

Посвящение в богатыри

Хотите добавить в 23 Февраля нотки исконно русского колорита? Тогда отправляйте коллег в баню! Лучшие пармейстеры расскажут участникам события о целебных свойствах бани, покажут мастер-класс по веничковому массажу, помогут расслабиться после тяжелых трудовых будней, а также сопроводят мероприятие народными песнями. Это ли не сказка для души и тела?

Бушкрафт

Это не просто загадочное зарубежное слово, а достаточно новое направление сельского туризма для Барнаула. Это своего рода однодневный поход на природу. Участникам выдается минимальный набор инвентаря, с помощью которого они строят хижины, изучают ландшафт деревьев, учатся ставить палатки, готовить обед на костре – в общем, максимально погружаются в типично мужские занятия. По отзывам тех, кто уже сходил в такой поход, эмоции непередаваемые.

Кстати, EventCorpLife готово организовать правильный бушкрафт для жителей Алтайского края и не только. Команда обещает, что в его ходе каждый сможет стать ближе с природой, раскроет новые черты характера и научится навыкам, которые обязательно пригодятся в жизни. Так что участники проведут время и с интересом, и пользой.

Идеи для 8 Марта

Мастер-класс по рисованию мандал

Опыт показывает, что женщинам нравятся не просто творческие мастер-классы, а нечто, во что можно вложить особый смысл. И рисование мандал отвечает на эти запросы на 100%. Каждая участница такого мастер-класса получит уникальную возможность раскрыть себя и загадать сокровенное желание. Так что осталось найти атмосферное место, располагающего учителя и материалы для необузданного творчества.

"Игристая самооборона"

Это синергия обучения полезных навыков и эстетического наслаждения. Первая часть мероприятия пройдет как урок самообороны. Компанию девушкам в спортивном зале составят крутые спортсмены, которые сделают все, чтобы каждая участница могла постоять за себя в любой ситуации. А чтобы добавить событию нотку пикантности, после урока на огонек заглянут красавчики-парни, которые поздравят всех розой и игристым.

Совместный праздник

Игра в "Мафию" в офисе

Сама по себе механика игры не нова, однако вы можете разнообразить ее своими персонажами или правилами. Например, вместо комиссара будет директор Иван Петрович, место мафии займет шпион конкурентов, а по ночам будут совершаться не убийства, а кражи в особо крупных размерах или подставы коллег. Поверьте, сюжет заиграет по-новому, а рабочий коллектив раскроется с совершенно неожиданных сторон.

Форт Боярд по кабинетам

Отличный вариант, когда не хочется покидать уютный офис. Да, придется изрядно поломать голову над тем, как соотнести задания и размеры кабинетов, но зато вы полностью оправдаете выражение "мой дом – моя крепость". Поэтому подключаем к делу мозговой штурм и запасаемся реквизитом на все случаи жизни.

Квест интересный / страшный / по киновселенной под веселую компанию

Квесты пользовались и будут пользоваться популярностью. Совет для тех, кто уже пробовал играть и ищет для себя и своего окружения что-то новенькое: разбавляйте классические сценарии фишками, например, выездными форматами или иммерсионным театром. А компании, которые не боятся сложностей, могут вообще придумать свой квест. Главное, найти качественных сценаристов и бюджет на "спецэффекты".

"Чтобы не прогадать с форматом, попробуйте прожить событие глазами виновников празднества. Вряд ли парням будут интересны женские штучки, равно как большинство девушек вряд ли оценят по достоинству зимнюю рыбалку. Но стоит вам нащупать нужный вектор, не бойтесь, накидывайте всевозможные идеи (даже странные на первый взгляд): гонки на льду с контраварийным вождением, сельский туризм в бабушкину деревню, поход в тайгу за звездами. Помните, креатив покоряет даже самых искушенных критиков", – подытоживает руководитель event-агентства Виктория Романова.

Корпорация творчества EventCorpLife

Адрес: Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 60-91-11

Почта: Romanova@altfm.ru

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WA: +7 913-210-91-11

* EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф").

ИП Романова В.Е.

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