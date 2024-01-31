Это вам не общепит: event-организатор рассказала, как провести крутое мероприятие

Корпорация творчества EventCorpLife – о себе, трендах и интересных моментах

31 января 2024, 17:20, ИА Амител erid: LjN8K3SMM

Ведущий Никита Иванников и Виктория Романова / Фото: EventCorpLife

Моды на эмоцию не существует. Вот она – суровая правда, которую Корпорация творчества EventCorpLife* не боится нести в массы. Конечно, ряд печатных изданий и даже режиссеров мероприятий будут категорически не согласны с данным утверждением. Но как говорит руководитель событийного event-агентства Виктория Романова, попытка продажи очередной модной фишки больше похожа на рынок общественного питания, чем на event-индустрию.

Думайте не о каких-то вымышленных трендах, а о вполне закономерных ответах на вопрос: "Что вы и ваши гости хотите испытать?" Именно это будет положено в основу вашего события, отмечает Виктория Романова. И только потом, в процессе зарождения концепции, мероприятие начнет обрастать какими-то классными ходами, которые вы можете поискать сами или попросить разработать эксклюзив профессионалов.

"Мы, как креативное агентство, готовы подобрать для вас отличный сценарий раскрытия повода торжества, и неважно, касается оно бизнеса или личной жизни. Каждому хочется праздника по поводу и без. Поэтому к нам поступают заявки абсолютно разного формата: рождение ребенка, свадьба, день рождения, корпоратив, международный спортивный event, организация похоронного процесса, предложение руки и сердца. Мы универсальны и гордимся тем, что можем подарить вам частичку счастья в любой значимый для вас момент", – говорит Виктория. Виктория Романова / Фото: EventCorpLife

Неожиданно, но факт: команда event-организаторов из Барнаула – одно из немногих в Сибири агентств, которое занимается профессиональной организацией открытия новых промышленных объектов. Так что в этой нише они настоящие трендсеттеры*.

Специфика Алтайского края такова, что здесь очень много градообразующих предприятий. Вот только проекты для них организовать не так просто. И ладно еще бюджеты, работа с подрядчиками и сложности со стилистикой оформления, необходимо разбираться и в протоколе, заявленном в администрации города и края.

"Мы знаем, как и где расставить правильные акценты, чтобы в будущем не столкнуться с негативной обратной связью. Знаем, как должны пройти встреча гостей, церемония открытия, экскурсия по производству, пленарная конференция или дискуссия, подписание меморандума о поддержке власти для данного производства, закрытые и открытые праздничные банкеты – в общем, все, что касается тайминга, координации, сценарных ходов и т.д. Наши кейсы – прямое подтверждение того, что если предусмотреть все как можно детальнее, то можно удивить даже истинных критиков любого события", – раскрывает особенности Виктория Романова.

Правда, если на подготовку одних мероприятий у команды уходит и по полгода, то на другие не дают и больше одного месяца, а то и нескольких часов. Корпорация творчества сталкивалась с заявками на организацию международных проектов за 30 дней до старта. И к удивлению многих делала все по наивысшему разряду. Бывали ситуации, когда заявки поступали уже в ходе события. Тогда в рекордные пару часов нужно было реализовать "мероприятие в мероприятии".

Но, как говорится, "все, что нас не убивает, делает сильнее". Так что event-организаторы ко всему относятся с пониманием и стараются выжать из любой ситуации, что только возможно. Сроки, конечно, важны, но все решаемо.

Event-организаторы буквально готовы браться за любой запрос, где важно качество, креативность и исполнительность. Ведь в Корпорации творчества универсальна не только команда, но и даже само название EventCorpLife.

Корпорация творчества EventCorpLife / Фото: EventCorpLife

"Раскрою небольшой секрет. Название состоит из небольших самостоятельных частей, где каждая наделена глубоким смыслом. Event – любой формат события, который нужно провести. Corp – это объединение специалистов с горящими глазами, готовых к реализации проектов. Life – жизнь: рождение, прощание, празднование, достигаторство – все это события нашей жизни. Мы живем, и изо дня в день наша жизнь наполнена событиями, моментами, мгновениями, которые хочется надолго запечатлеть в своей памяти. А все вместе это EventCorpLife – корпорация творчества, которая поможет раскрасить ваши будни в самые неожиданные цвета", – отмечает руководитель event-агентства.

Когда ждать ближайших крупных мероприятий EventCorpLife?

В период зима-весна 2024 года можно будет оценить сразу несколько крупных мероприятий.

Открытие нового производства на Заводе механических прессов. Это одно из знаковых событий в Алтайском крае. Весной состоится проект файтерских* боев от Федерации кикбоксинга Алтайского края. Февраль будет наполнен участием в организации Зимнего Кубка по индор-гребле AAACUP WINTER CUP* 2024. Руководитель агентства выступит в качестве ведущей и исполнит гимн Российской Федерации. А еще в феврале состоится обучение "Из первых уст", туристическая банная экспедиция по Алтаю и "банная аттестации" от главных амбассадоров искусства парения в России – Олега Рябикова и Сергея Нестерова.

"Каждый проект – это не просто приходящий запрос извне, это наше лицо, наше душа. Поэтому мы полностью вкладываемся в организацию событий", – подытоживает event-организатор.

Корпорация творчества EventCorpLife

Адрес: Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 60-91-11

Почта: Romanova@altfm.ru

Сайт

WA: +7 913-210-91-11

* EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф"); трендсеттер (лидер мнений, тот, кто устанавливает направление, от англ. trendsetter); файтерские бои – бои по правилам, чаще всего в формате смешанных единоборств; AAACUP WINTER CUP (ЭйЭйЭйКап Уинтер Кап)

ИП Романова В.Е.

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