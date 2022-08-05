Алтайский бизнесмен купил угольную компанию в Кузбассе

Алтайский бизнесмен Антон Петров теперь владеет 100% долей ООО «Разрез «Талдинский Западный», пишет «Ъ».

До этого предприятие, расположенное в Прокопьевском районе, принадлежало АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Фирма выкупила его в июне 2021 года у «ТалТЭК».

При годовой мощности 1,2 млн тонн угля у разреза было всего 5 млн тонн запасов. По данным издания, убыточное предприятие тогда могли купить для хранения вскрышных пород с граничащего с ним Талдинского угольного разреза, входящего в состав «Кузбассразрезугля».

За какую сумму «Талдинский Западный» перешёл Антону Петрову, не уточняется.

Ранее ДК Моторостроителей в Барнауле продали бизнесмену Антону Переверзеву.