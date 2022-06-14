Оборот экзотических валют в России вырос в десятки раз

Россияне заинтересовались экзотическими валютами — лирой, тенге и юанем. Эти валюты в последнее время пользовались большой популярностью. В марте-апреле объём торгов на Мосбирже турецкой лирой и китайским юанем увеличился в десятки раз. А оборот по операциям физических лиц с казахстанским тенге взлетел аж в 20 тысяч раз.

Новости

Туризм Туристы из России смогут оплачивать экскурсии за границей в рублях

Ситуацию радиостанции «Business FM Барнаул» прокомментировал директор барнаульского филиала «БКС. Мир инвестиций» Виталий Шульга:

«Да, действительно, мы увидели повышенный спрос и наблюдаем его до сих пор на второстепенные валюты. При этом если мы говорим о тенге, здесь присутствует некая спекуляция цифрами. По тенге обороты околонулевые, поэтому „20 тысяч раз“ очень достижимы на эффекте малой базы: когда оборот ноль, 20 тысяч — это уже в 20 тысяч раз».

При этом объёмы по лире увеличились: до февраля — около 30 млн рублей, сейчас это 200 млн рублей в день. По юаню — дневные обороты были около 1 млрд, сейчас — около 10 млрд.

По словам Виталия Шульги, люди искали какую-то защиту. Курс юаня к рублю резко подскочил, но затем произошёл откат на прежний уровень. Юань выбирали, потому что это резервная валюта, которая находится на пятом месте в мире по количеству платежей.

«Основная проблема в том, что эти покупки были преимущественно эмоциональными. Мы очень много общались с клиентами: люди просто на какой-то панике искали защиту, покупали юань. Жители Алтайского края не стали исключением, поддерживают общую тенденцию по стране и многие присоединились к покупке юаней», — рассказал Виталий Шульга.

Обороты по юаню постепенно уменьшаются. Люди «фиксируют позиции», этому во многом благоволит конъюнктура рынка. Большим плюсом является снижение ключевой ставки, снижение ставок по депозитам и переток капитала на фондовый рынок.