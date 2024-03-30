НОВОСТИПроисшествия

Бутина предложила судить напавших на "Крокус" террористов в Белоруссии

В результате нападения погибли в том числе граждане этой республики

30 марта 2024, 23:55, ИА Амител

Мария Бутина / Кадр: "Беларусь 1"
Мария Бутина / Кадр: "Беларусь 1"

Депутат Госдумы и уроженка Барнаула Мария Бутина предложила судить напавших на "Крокус" террористов в Белоруссии, где разрешена смертная казнь.

В эфире телеканала "Беларусь 1" она заявила, что в результате нападения погибли в том числе граждане этой республики, и ее власти тоже имеют право на суд. 

"Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение. Если они рассчитывают, что в России введен мораторий на смертную казнь и удастся уйти от такого вида наказания, — давайте еще подождем, посмотрим. Потому что переговоры ведутся", — сказала депутат.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в его результате погибли 144 человека, еще 551 пострадал.

29 марта посольство Республики сообщило, что в больнице скончался третий гражданин РБ, получивший ранения во время теракта.

Суд тем временем арестовал уже девятого фигуранта по делу "Крокуса".

Теракт белоруссия
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

00:16:11 31-03-2024

Давайте сразу уж Китаем договариваться. Там их точно расстреляют.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:32:27 31-03-2024

Бутина пусть сначала родит кого нибудь. Потом советы будет раздавать, когда сама указ Путина , про рождаемости выполнит.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:00:59 31-03-2024

Писали же, что убивать террористов не выгодно. Над ними опыты всякие ставят, исследуют специалисты для понимания их действий.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:39 31-03-2024

Гость (06:00:59 31-03-2024) Писали же, что убивать террористов не выгодно. Над ними опыт... Ухо же для опытов отрезали и хватит

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:36 31-03-2024

попытка простигосподи хайпануть на горе

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:19 31-03-2024

Перчатки с их шкур пошить и продать на аукционах богатым буратинам. А вырученные средства пустить на компенсации пострадавшим.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:27 31-03-2024

Когда твои слова ни кто не воспринимает всерьез, говорить можно что угодно

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:37 31-03-2024

В Белоруссии террористам смертная казнь. Применяется реально.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:57 31-03-2024

Бутина опять Конституцию России не читала. Их статус подозреваемые. До решения суда они невиновны.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:19 31-03-2024

Ну да, шмотки знаменитостей же покупают за огромные деньги, то почему бы не продавать вещи из кожи этих преступников. Тем более если это пойдёт ещё и на компенсации жервам их злодеяний.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:41 31-03-2024

Верните Бутину в Америку. Или в Косиху.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:55 31-03-2024

Гость (11:09:41 31-03-2024) Верните Бутину в Америку. Или в Косиху.... Телятина уже не первой свежести, чтобы в Америку. В Косиху только потянет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:45 31-03-2024

Гость (11:09:41 31-03-2024) Верните Бутину в Америку. Или в Косиху.... Думаю, что и там, и там от неё откажутся. Когда её слушаешь, полное впечатление, что у неё что-то не в порядке с головой.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марик

15:25:05 31-03-2024

Лучше в Таджикистан. Там то точно все сделают особенно изощрённо образцово и показательно....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:15 31-03-2024

Во мадам выдаёт смысловые ребусы.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров