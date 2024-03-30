Бутина предложила судить напавших на "Крокус" террористов в Белоруссии
В результате нападения погибли в том числе граждане этой республики
30 марта 2024, 23:55, ИА Амител
Депутат Госдумы и уроженка Барнаула Мария Бутина предложила судить напавших на "Крокус" террористов в Белоруссии, где разрешена смертная казнь.
В эфире телеканала "Беларусь 1" она заявила, что в результате нападения погибли в том числе граждане этой республики, и ее власти тоже имеют право на суд.
"Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение. Если они рассчитывают, что в России введен мораторий на смертную казнь и удастся уйти от такого вида наказания, — давайте еще подождем, посмотрим. Потому что переговоры ведутся", — сказала депутат.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в его результате погибли 144 человека, еще 551 пострадал.
29 марта посольство Республики сообщило, что в больнице скончался третий гражданин РБ, получивший ранения во время теракта.
Суд тем временем арестовал уже девятого фигуранта по делу "Крокуса".
00:16:11 31-03-2024
Давайте сразу уж Китаем договариваться. Там их точно расстреляют.
00:32:27 31-03-2024
Бутина пусть сначала родит кого нибудь. Потом советы будет раздавать, когда сама указ Путина , про рождаемости выполнит.
06:00:59 31-03-2024
Писали же, что убивать террористов не выгодно. Над ними опыты всякие ставят, исследуют специалисты для понимания их действий.
07:30:39 31-03-2024
Гость (06:00:59 31-03-2024) Писали же, что убивать террористов не выгодно. Над ними опыт... Ухо же для опытов отрезали и хватит
08:00:36 31-03-2024
попытка простигосподи хайпануть на горе
08:48:19 31-03-2024
Перчатки с их шкур пошить и продать на аукционах богатым буратинам. А вырученные средства пустить на компенсации пострадавшим.
10:26:27 31-03-2024
Когда твои слова ни кто не воспринимает всерьез, говорить можно что угодно
09:55:37 31-03-2024
В Белоруссии террористам смертная казнь. Применяется реально.
10:17:57 31-03-2024
Бутина опять Конституцию России не читала. Их статус подозреваемые. До решения суда они невиновны.
10:34:19 31-03-2024
Ну да, шмотки знаменитостей же покупают за огромные деньги, то почему бы не продавать вещи из кожи этих преступников. Тем более если это пойдёт ещё и на компенсации жервам их злодеяний.
11:09:41 31-03-2024
Верните Бутину в Америку. Или в Косиху.
13:17:55 31-03-2024
Гость (11:09:41 31-03-2024) Верните Бутину в Америку. Или в Косиху.... Телятина уже не первой свежести, чтобы в Америку. В Косиху только потянет.
14:30:45 31-03-2024
Гость (11:09:41 31-03-2024) Верните Бутину в Америку. Или в Косиху.... Думаю, что и там, и там от неё откажутся. Когда её слушаешь, полное впечатление, что у неё что-то не в порядке с головой.
15:25:05 31-03-2024
Лучше в Таджикистан. Там то точно все сделают особенно изощрённо образцово и показательно....
15:43:15 31-03-2024
Во мадам выдаёт смысловые ребусы.