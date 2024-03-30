В результате нападения погибли в том числе граждане этой республики

30 марта 2024, 23:55, ИА Амител

Мария Бутина / Кадр: "Беларусь 1"

Депутат Госдумы и уроженка Барнаула Мария Бутина предложила судить напавших на "Крокус" террористов в Белоруссии, где разрешена смертная казнь.

В эфире телеканала "Беларусь 1" она заявила, что в результате нападения погибли в том числе граждане этой республики, и ее власти тоже имеют право на суд.

"Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение. Если они рассчитывают, что в России введен мораторий на смертную казнь и удастся уйти от такого вида наказания, — давайте еще подождем, посмотрим. Потому что переговоры ведутся", — сказала депутат.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в его результате погибли 144 человека, еще 551 пострадал.

29 марта посольство Республики сообщило, что в больнице скончался третий гражданин РБ, получивший ранения во время теракта.

Суд тем временем арестовал уже девятого фигуранта по делу "Крокуса".