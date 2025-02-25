Местным властям могут передать новые обязанности по ликвидации свалок на Алтае

Но только вместе с финансированием

25 февраля 2025, 15:00, Александра Черданцева

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Регионы получили право отдавать часть экологического сбора в муниципалитеты. И теперь в Алтайском крае обсуждают, стоит ли поделиться не только доходами, но и обязанностями в борьбе со свалками с городами и районами. Инициативу перераспределения полномочий обсудят в региональном Заксобрании.

На опросное голосование вынесено предложение предоставить муниципалитетам дополнительные полномочия для ликвидации несанкционированных свалок, если экологический сбор будет передан на местный уровень. Если регион отдаст часть экологического сбора в местные бюджеты, то города и районы получат полномочия по ликвидации свалок на земельных участках, где государственная собственность еще не разграничена, пояснил председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.

Также для более эффективной борьбы с несанкционированными свалками комитет предлагает расширить зону ответственности муниципалитетов на 5 км за пределами населенных пунктов. В текущей версии федерального закона эта зона ограничена только пределами самого города/села.

"Многие свалки находятся за границей населенного пункта, и ограничение полномочий местных властей только административными границами не способствует эффективной борьбе с этим явлением", – пояснил Игорь Панарин.

Если депутаты АКЗС поддержат идею, ее передадут на федеральный уровень ко второму чтению проекта закона об отходах производства и потребления.