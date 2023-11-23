Было полезно и важно. Как бизнес-конференции помогают предпринимателям Барнаула
Конференция "Стратегия построения бизнеса" прошла в Барнауле 21 ноября
23 ноября 2023, 12:55, ИА Амител
Конференция "Стратегия построения бизнеса" по актуальным вопросам малого и среднего бизнеса прошла 21 ноября в Барнауле при поддержке администрации города. Участие в конференции приняли бизнесмены и самозанятые. Благодаря мероприятию и экспертам, представители бизнеса смогли получить новые знания и повысить свои компетенции.
Как проходила конференция?
Мероприятие проходило в конференц-зале "Сибирской медиагруппы" по адресу ул. Максима Горького, 31. На него прибыли специалисты и руководители предприятий субъектов малого и среднего бизнеса Барнаула. Участие в конференции было бесплатным, достаточно было только зарегистрироваться.
В начале встречи собравшихся поприветствовала председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова. Она напомнила, что в этом году для популяризации и развития предпринимательской деятельности в Барнауле провели конкурс "Лучший предприниматель города". Его победитель получил 100 тысяч рублей.
Для продвижения товаров местных производителей в городе провели две выставки-ярмарки с участием более сотни алтайских производителей: "Здоровое поколение" и "Вкусно и полезно", на День города в Барнауле состоялся конкурс профессионального мастерства "Лучший флорист", напомнила Наталья Кротова. Также она отметила, что в 2023 году комитет по развитию предпринимательства создал группу во "ВКонтакте" и свой Telegram-канал.
Председатель Совета предпринимателей Барнаула Юрий Ряполов напомнил, что такие конференции не только собирают представителей бизнеса вместе, но действительно помогают повысить уровень предпринимательской грамотности, обсудить актуальные проблемы и найти пути их решения. А также дают возможность предпринимателям обменяться опытом, найти совместные проекты и расширить свои связи, отметил Ряполов.
Чему учили бизнесменов?
На конференции выступали предприниматели-практики. А именно: управляющий партнер консалтинговой компании ASBA-консалтинг и коуч Евгения Буглакова, сертифицированный бизнес-тренер и бизнес-консультант Анна Немчинова, а также руководитель магазина электротехнической и сантехнической продукции "Бако" Ольга Бажина. Они обсуждали следующие вопросы:
1. Системный рост бизнеса:
– как смотреть на свой бизнес масштабно;
– как вместо режима "тушения пожара" строить бизнес системно и поэтапно;
– как выбирать кейсы бизнеса в разных нишах.
2. Как эффективно набирать, развивать и мотивировать команду в современных условиях:
– как набирать сотрудников, когда никто не хочет работать;
– как формировать коллектив, подбор и мотивировать его;
– как ставить задачи и прорабатывать делегирование;
– какого руководителя сегодня выбирают.
3. Проблемы маркетинговых внедрений на современном этапе.
По итогам мероприятия, которое длилось три часа – с 14 до 17 часов, его участники отметили, что получили много полезной информации, с помощью которой, как они надеются, у них получится улучшить стабильность развития своего бизнеса.
Следующая подобная конференция пройдет в 2024 году в рамках Дня предпринимательства (26 мая), сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.
А предыдущая конференция для предпринимателей проводилась летом 2023 года. Тогда на нее зарегистрировалось более 50 представителей бизнес-сообщества. Мероприятие вызвало множество положительных откликов. Подробнее о том, чем оно запомнилось, можно прочитать здесь.
17:40:39 23-11-2023
Да, очень помогают. Я помню сигаретами торговал и как-то дела не очень пошли. Сходил на конференцию и разбогател сразу. А друг мой не пошёл и прогорел вскоре... Вот оно как. Конференции помогают