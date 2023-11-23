Было полезно и важно. Как бизнес-конференции помогают предпринимателям Барнаула

Конференция "Стратегия построения бизнеса" прошла в Барнауле 21 ноября

23 ноября 2023, 12:55, ИА Амител

Бизнес-конференция в Барнауле / Фото: предоставлено организаторами

Конференция "Стратегия построения бизнеса" по актуальным вопросам малого и среднего бизнеса прошла 21 ноября в Барнауле при поддержке администрации города. Участие в конференции приняли бизнесмены и самозанятые. Благодаря мероприятию и экспертам, представители бизнеса смогли получить новые знания и повысить свои компетенции.

Как проходила конференция?

Мероприятие проходило в конференц-зале "Сибирской медиагруппы" по адресу ул. Максима Горького, 31. На него прибыли специалисты и руководители предприятий субъектов малого и среднего бизнеса Барнаула. Участие в конференции было бесплатным, достаточно было только зарегистрироваться.

В начале встречи собравшихся поприветствовала председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова. Она напомнила, что в этом году для популяризации и развития предпринимательской деятельности в Барнауле провели конкурс "Лучший предприниматель города". Его победитель получил 100 тысяч рублей.

Для продвижения товаров местных производителей в городе провели две выставки-ярмарки с участием более сотни алтайских производителей: "Здоровое поколение" и "Вкусно и полезно", на День города в Барнауле состоялся конкурс профессионального мастерства "Лучший флорист", напомнила Наталья Кротова. Также она отметила, что в 2023 году комитет по развитию предпринимательства создал группу во "ВКонтакте" и свой Telegram-канал.

Председатель Совета предпринимателей Барнаула Юрий Ряполов напомнил, что такие конференции не только собирают представителей бизнеса вместе, но действительно помогают повысить уровень предпринимательской грамотности, обсудить актуальные проблемы и найти пути их решения. А также дают возможность предпринимателям обменяться опытом, найти совместные проекты и расширить свои связи, отметил Ряполов.

Бизнес-конференция 21 ноября / Фото предоставлено организаторами

Чему учили бизнесменов?

На конференции выступали предприниматели-практики. А именно: управляющий партнер консалтинговой компании ASBA-консалтинг и коуч Евгения Буглакова, сертифицированный бизнес-тренер и бизнес-консультант Анна Немчинова, а также руководитель магазина электротехнической и сантехнической продукции "Бако" Ольга Бажина. Они обсуждали следующие вопросы:

1. Системный рост бизнеса:

– как смотреть на свой бизнес масштабно;

– как вместо режима "тушения пожара" строить бизнес системно и поэтапно;

– как выбирать кейсы бизнеса в разных нишах.

2. Как эффективно набирать, развивать и мотивировать команду в современных условиях:

– как набирать сотрудников, когда никто не хочет работать;

– как формировать коллектив, подбор и мотивировать его;

– как ставить задачи и прорабатывать делегирование;

– какого руководителя сегодня выбирают.

3. Проблемы маркетинговых внедрений на современном этапе.

По итогам мероприятия, которое длилось три часа – с 14 до 17 часов, его участники отметили, что получили много полезной информации, с помощью которой, как они надеются, у них получится улучшить стабильность развития своего бизнеса.

Следующая подобная конференция пройдет в 2024 году в рамках Дня предпринимательства (26 мая), сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

А предыдущая конференция для предпринимателей проводилась летом 2023 года. Тогда на нее зарегистрировалось более 50 представителей бизнес-сообщества. Мероприятие вызвало множество положительных откликов. Подробнее о том, чем оно запомнилось, можно прочитать здесь.