Бюджет Алтайского края: ЛДПР отстаивает поддержку спорта в регионе и ремонт больницы

22 октября 2025, 14:05, ИА Амител

Увеличить финансирование сферы спорта в Алтайском крае и выделить средства на ремонт детской больницы в Рубцовске – на этом будет настаивать фракция ЛДПР при обсуждении на сессии АКЗС регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщил amic.ru председатель фракции Владимир Семенов.

Он отметил, что 21 октября депутаты ЛДПР в Заксобрании провели консультации по проекту бюджета с профильными представителями правительства Алтайского края.

По мнению фракции, в новом проекте заложена "крайне низкая база по поддержке спорта в Алтайском крае": в 2026 году предусматривается меньше средств, чем в текущем году.

«Фракция будет настаивать, чтобы ко второму чтению законопроекта эта сумма претерпела изменения», – отметил Владимир Семенов.

Отдельно фракция ЛДПР коснулась вопроса по детской городской больнице в Рубцовске, которая не ремонтировалась ни разу за 70 лет. В этой больнице до сих пор нет даже системы канализации. Да и само здание находится в крайне плачевном состоянии, отметили депутаты.

«Фракция будет настаивать на выделении денег на ремонт детской городской больницы по улице Одесской, 3а. Здание было построено в 1951 году, ни разу не ремонтировалось. По предварительной оценке, на ремонт требуется порядка 50 млн рублей. Причем оценка была еще в 2021 году. И с тех пор уже четыре года идет разговор о необходимости капремонта. Но дальше разговора дело не сдвинулось», – подчеркнула депутат ЛДПР в АКЗС Ирина Шудра.Напомним, проект бюджета Алтайского края на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов депутаты АКЗС будут рассматривать в первом чтении на сессии 30 октября. В этот раз народные избранники обсудят основные параметры бюджета: доходы, расходы и дефицит. Известно, что доходы планируются в размере 199,102 млрд рублей, расходы – 213,068 млрд рублей, а дефицит составит 13,966 млрд рублей.

Затем предложения комитетов и фракций будут детально проработаны на заседании рабочей группы по подготовке документа ко второму чтению. В окончательной редакции закон о краевом бюджете планируют принять на ноябрьской сессии АКЗС.