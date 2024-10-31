Бюджет и новый депутат. Как прошла октябрьская сессия АКЗС

Фоторепортаж c 34-й сессии алтайских депутатов

31 октября 2024, 14:35, ИА Амител

34-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В последний день октября в Барнауле прошла очередная сессия алтайских депутатов. Народные избранники одобрили в первом чтении бюджет края на 2025 год, а также официально приняли в свои ряды директора компании "Газпром газораспределение Барнаул" Евгения Григоренко. Напомним, он был избран депутатом АКЗС 8 сентября в результате дополнительных выборов по одномандатному округу № 21 (часть Железнодорожного района Барнаула).

Кроме этого, депутаты пролонгировали нулевую налоговую ставку для новых предпринимателей до 1 января 2027 года. Так называемые налоговые каникулы действуют для впервые зарегистрированных ИП.

Как прошла 32-я сессия АКЗС – в нашем фоторепортаже.