Бюджет РФ пополнил старенький ВАЗ после суда над "пьяницей" в Алтайском крае

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчину также лишили свободы условно

02 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае мужчину осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Житель одного из сёл Третьяковского района в ноябре 2022 года выпил спиртное и сел за руль машины. Его остановили сотрудники ДПС.

"На автомобиле ВАЗ-21074 осуществлял движение по улицам населённого пункта, подвергая опасности участников дорожного движения", – рассказали в ведомстве.

Примечательно, что ранее мужчина уже получал административное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения.

За повторное нарушение суд назначил сельчанину наказание в виде лишения свободы условно.

"Также конфискован и обращён в доход государства автомобиль марки ВАЗ-21074", – отметили в прокуратуре.

Ранее машину конфисковали у другого жителя Алтая, пившего два дня спиртное и безалкогольное пиво.