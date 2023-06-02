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Бюджет РФ пополнил старенький ВАЗ после суда над "пьяницей" в Алтайском крае

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчину также лишили свободы условно

02 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае мужчину осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Житель одного из сёл Третьяковского района в ноябре 2022 года выпил спиртное и сел за руль машины. Его остановили сотрудники ДПС.

"На автомобиле ВАЗ-21074 осуществлял движение по улицам населённого пункта, подвергая опасности участников дорожного движения", – рассказали в ведомстве.

Примечательно, что ранее мужчина уже получал административное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения.

За повторное нарушение суд назначил сельчанину наказание в виде лишения свободы условно.

"Также конфискован и обращён в доход государства автомобиль марки ВАЗ-21074", – отметили в прокуратуре.

Ранее машину конфисковали у другого жителя Алтая, пившего два дня спиртное и безалкогольное пиво.

Алтайский край Транспорт суд

Комментарии 2

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R22

14:27:57 02-06-2023

ну теперь заживем.....

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Гость

16:04:29 02-06-2023

С пьяницы по тачке - заплатка на бюджет. Это не про доход, а про то, чтобы не было другим повадно пьяным за руль. Возможно, такая мера кого-то и от смерти уберегла.

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