Бюджет РФ пополнил старенький ВАЗ после суда над "пьяницей" в Алтайском крае
За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчину также лишили свободы условно
02 июня 2023, 13:15, ИА Амител
В Алтайском крае мужчину осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.
Житель одного из сёл Третьяковского района в ноябре 2022 года выпил спиртное и сел за руль машины. Его остановили сотрудники ДПС.
"На автомобиле ВАЗ-21074 осуществлял движение по улицам населённого пункта, подвергая опасности участников дорожного движения", – рассказали в ведомстве.
Примечательно, что ранее мужчина уже получал административное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения.
За повторное нарушение суд назначил сельчанину наказание в виде лишения свободы условно.
"Также конфискован и обращён в доход государства автомобиль марки ВАЗ-21074", – отметили в прокуратуре.
Ранее машину конфисковали у другого жителя Алтая, пившего два дня спиртное и безалкогольное пиво.
14:27:57 02-06-2023
ну теперь заживем.....
16:04:29 02-06-2023
С пьяницы по тачке - заплатка на бюджет. Это не про доход, а про то, чтобы не было другим повадно пьяным за руль. Возможно, такая мера кого-то и от смерти уберегла.