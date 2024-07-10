Бывшая совладелица "Русского чая" судится с новой бизнес-партнершей

Лариса Олейник взыскивает с Маргариты Литвиновой 22 миллиона рублей убытков. Доля Литвиновой в компании "СД Инвест" арестована

10 июля 2024, 16:14, ИА Амител

Арбитражный суд Алтайского края / Фото: altai-krai.arbitr.ru

Соучредитель ООО "СД Инвест" Лариса Олейник пытается взыскать с директора компании Маргариты Литвиновой более 22 млн рублей убытков в пользу общества: Олейник считает, что убытки были причинены действиями (бездействием) Литвиновой, пишет "Атмосфера".

Арбитражный суд Алтайского края 4 июля принял к производству исковое заявление Ларисы Олейник к директору ООО "СД Инвест" Маргарите Литвиновой о взыскании в пользу данного ООО убытков в размере 22 010 757 рублей 94 коп., причиненных действиями (бездействием) ответчика.

Также суд определением от 4 июля принял обеспечительные меры в отношении Литвиновой. Ее доля (50%) в уставном капитале "СД Инвест" арестована, Литвиновой запрещено отчуждать имущество ООО "СД Инвест" до разрешения судебного спора по существу.

Заявление о принятии обеспечительных мер Лариса Олейник обосновала тем, что 25 июня, после получения от нее требований предоставить сведения о расходовании денежных средств с расчетного счета организации, бухгалтерскую документацию и провести очередное общее собрание, Маргарита Литвинова направила ей оферту участника общества с уведомлением о намерении продать принадлежащую ей долю 50% за 75 млн рублей третьему лицу.

Олейник сочла, что действия ее партнерши по бизнесу направлены на выход из состава участников ООО "СД Инвест" без возмещения заявленных убытков. В случае если исковые требования будут удовлетворены, это может сделать невозможным исполнение решения суда.

ООО "СД Инвест" было образовано в декабре 2020 года и зарегистрировано по домашнему адресу. Его директором и единственным учредителем являлась Маргарита Литвинова. С 31 июля 2023 года, по данным "Контр Фокус", 50% ООО принадлежит Литвиновой, 50% – Олейник. Основной вид деятельности "СД Инвест" – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

В конце 2021 – начале 2022 года компания "СД Инвест" выкупила на торгах два участка земли по адресам: ул. Партизанская, 60 и 62, где когда-то располагался скандально известный "барнаульский разлом". В 2022 году администрация Центрального района подавала иск в Арбитражный суд и требовала огородить участок на Партизанской, 62, забором. В итоге забор был возведен.

В 2023 и 2024 годах "СД Инвест" проиграл в Арбитражном суде Алтайского края два иска комитету по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула о взыскании нескольких миллионов рублей за несвоевременное внесение арендной платы за земельный участок по адресу: Покровская, 19г. Жалобу на одно из решений краевого Арбитражного суда апелляционная инстанция оставила без удовлетворения, вторую жалобу возвратила.

В настоящее время в Арбитражном суде Алтайского края находится исковое заявление ПАО "Ростелеком" к ООО "СД Инвест" о взыскании 305 988 руб. 11 коп. убытков.

Ранее amic.ru сообщал, что Маргарита Литвинова – супруга предпринимателя Дмитрия Литвинова, который может являться фактическим владельцем и руководителем зарегистрированного на нее бизнеса. Сам Литвинов, вероятно, собственник ООО "Криос", в учредительных документах которого значатся различные виды деятельности – от оптовой торговли до деятельности рекламных агентств и подбора персонала. В августе 2023 года он совершил серьезное ДТП рядом с администрацией Центрального района, был госпитализирован, находился в реанимации, но через несколько недель его выписали на амбулаторное лечение. Предприниматель был привлечен к ответственности по двум статьям КоАП.

Лариса Олейник – бывшая владелица ООО Ресторан "Русский чай". До нее компания находилась в собственности у двух других членов семьи Олейник. В 2021 году судебные приставы выставили здание ресторана на торги за долги компании "Русский чай". Здание приобрела УК "Труд и природа Алтая", близкая к владельцу "Селфа" Нодару Шонии. Новый собственник провел реконструкцию и запустил ресторан.