Бывшего сотрудника МВД осудили на 6 лет за смертельную аварию под Новосибирском
Жертвами ДТП стали мужчина, его супруга и малолетний сын. Второй ребенок, пятилетний Стас, выжил, но ему требуются деньги на реабилитацию
01 августа 2024, 22:38, ИА Амител
59-летний бывший сотрудник МВД получил срок за гибель трех человек в ДТП и тяжкие травмы ребенка. Как сообщает "КП-Новосибирск", мужчину приговорили к шести годам тюрьмы, однако выжившему пятилетнему мальчику нужны деньги на лечение, а владелец дорогого внедорожника не платит компенсацию.
Авария произошла 9 марта в Ордынском районе под Новосибирском. Семья Макеевых ехала к родственникам из Новосибирска в Камень-на-Оби. За рулем находился 33-летний Александр, рядом – его 30-летняя жена Елена, а позади – трехлетний Денис и его брат Стас, которому тогда было пять лет. Внезапно на встречную полосу вылетел Land Cruiser, который ударил автомобиль Макеевых. Honda отлетела в пассажирский автобус, после чего вылетела в кювет.
"Муж сестры погиб на месте, в машине скорой помощи скончался младший племянник, сестра умерла в больнице через четыре дня. Выжил только старший мальчик – Стасик. У него были тяжелые травмы: сотрясение, оба бедра раздроблены. Племянник был как бы в ступоре: не реагировал на внешние раздражители, не говорил, не мог самостоятельно есть и дышать", – рассказала тетя мальчика, Светлана Матвеева.
В машине семьи нашли видеорегистратор, который валялся уже без карты памяти. По этой причине родным Макеевых пришлось искать свидетелей в социальных сетях. Были и те, кто считал, что именно Honda выехала на встречку. В частности, это заявил следователям водитель "Газели", который приехал на место ДТП. Его вызвал водитель внедорожника. Но суд позже скажет, что свидетельские показания газелиста берет под сомнение: он раньше служил вместе с владельцем Land Cruiser в МВД.
На защиту семьи встали реальные очевидцы, в том числе и пассажиры автобуса. Они же рассказали, что водитель дорогого внедорожника все понимал и говорил, что "его посадят". Также нашлось видео, где "Крузак" пошел на обгон.
В конечном счете суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии-поселении, а также решил взыскать в пользу несовершеннолетнего и его родных 10,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. Недавно Стасу исполнилось семь лет. Ребенок за последний год сменил три больницы, ему провели несколько операций – вживили спицы, срастили кости и затем вынули спицы. Некоторое время он провел в инвалидном кресле, однако врачам удалось поднять его на ноги. Сейчас у него остаются проблемы со здоровьем, но он пошел в обычную школу. При этом врачи не гарантируют успеха из-за инвалидности и ограниченных возможностей здоровья.
"Виновник ДТП ни разу не извинился, ничего не перечислил. Почему ему дали срок в колонии-поселении за гибель трех человек? А не обычной колонии? Он уже заявил, что подаст апелляцию на решение суда. А я боюсь, сложно будет взыскать с него хоть что-то. За все время он не перечислил ни копейки ни на похороны, ни на лечение", – сказала Матвеева.
Она отметила, что на суде спрашивала у виновника, "почему", но он толком ничего не ответил: его лишь сильно трясло.
23:19:44 01-08-2024
Уволился он, как обычно, за день-два до ававрии
07:40:06 02-08-2024
Гость (23:19:44 01-08-2024) Уволился он, как обычно, за день-два до ававрии... Глупости не пишите - до 59 лет только генералы работают...
08:21:32 02-08-2024
Как мало стоит 3 человеческие жизни и одна покалеченная, 6 лет...... нет слов. В соц сети (запрещенной в РФ) Светлана (тетя Стаса) собирала деньги на лечение в Москве дорогое лечение получается очень . Это ужасная потеря , сил родным.
09:01:57 02-08-2024
мальчику нужны деньги на лечение, а владелец дорогого внедорожника не платит компенсацию/// ну так где пристава? пусть идут и работают, явно можно несколько квартир арестовать
10:39:57 02-08-2024
Немного не понятно, зачем делать акцент на "бывший сотрудник МВД"...Что это меняет? Да, нарушил правила, погубил жизни( Искренние соболезнования родным погибших и постадавшего), не извинился (козел), не платит (бесстыжий)...Осветили, рассказали, к совести призвали...Но причем здесь его место работы? Тем более бывшее место?