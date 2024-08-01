Бывшего сотрудника МВД осудили на 6 лет за смертельную аварию под Новосибирском

Жертвами ДТП стали мужчина, его супруга и малолетний сын. Второй ребенок, пятилетний Стас, выжил, но ему требуются деньги на реабилитацию

01 августа 2024, 22:38, ИА Амител

Место аварии и погибшая семья / Фото: "КП-Новосибирск"

59-летний бывший сотрудник МВД получил срок за гибель трех человек в ДТП и тяжкие травмы ребенка. Как сообщает "КП-Новосибирск", мужчину приговорили к шести годам тюрьмы, однако выжившему пятилетнему мальчику нужны деньги на лечение, а владелец дорогого внедорожника не платит компенсацию.

Авария произошла 9 марта в Ордынском районе под Новосибирском. Семья Макеевых ехала к родственникам из Новосибирска в Камень-на-Оби. За рулем находился 33-летний Александр, рядом – его 30-летняя жена Елена, а позади – трехлетний Денис и его брат Стас, которому тогда было пять лет. Внезапно на встречную полосу вылетел Land Cruiser, который ударил автомобиль Макеевых. Honda отлетела в пассажирский автобус, после чего вылетела в кювет.

"Муж сестры погиб на месте, в машине скорой помощи скончался младший племянник, сестра умерла в больнице через четыре дня. Выжил только старший мальчик – Стасик. У него были тяжелые травмы: сотрясение, оба бедра раздроблены. Племянник был как бы в ступоре: не реагировал на внешние раздражители, не говорил, не мог самостоятельно есть и дышать", – рассказала тетя мальчика, Светлана Матвеева.

В машине семьи нашли видеорегистратор, который валялся уже без карты памяти. По этой причине родным Макеевых пришлось искать свидетелей в социальных сетях. Были и те, кто считал, что именно Honda выехала на встречку. В частности, это заявил следователям водитель "Газели", который приехал на место ДТП. Его вызвал водитель внедорожника. Но суд позже скажет, что свидетельские показания газелиста берет под сомнение: он раньше служил вместе с владельцем Land Cruiser в МВД.

На защиту семьи встали реальные очевидцы, в том числе и пассажиры автобуса. Они же рассказали, что водитель дорогого внедорожника все понимал и говорил, что "его посадят". Также нашлось видео, где "Крузак" пошел на обгон.

В конечном счете суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии-поселении, а также решил взыскать в пользу несовершеннолетнего и его родных 10,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. Недавно Стасу исполнилось семь лет. Ребенок за последний год сменил три больницы, ему провели несколько операций – вживили спицы, срастили кости и затем вынули спицы. Некоторое время он провел в инвалидном кресле, однако врачам удалось поднять его на ноги. Сейчас у него остаются проблемы со здоровьем, но он пошел в обычную школу. При этом врачи не гарантируют успеха из-за инвалидности и ограниченных возможностей здоровья.

"Виновник ДТП ни разу не извинился, ничего не перечислил. Почему ему дали срок в колонии-поселении за гибель трех человек? А не обычной колонии? Он уже заявил, что подаст апелляцию на решение суда. А я боюсь, сложно будет взыскать с него хоть что-то. За все время он не перечислил ни копейки ни на похороны, ни на лечение", – сказала Матвеева.

Она отметила, что на суде спрашивала у виновника, "почему", но он толком ничего не ответил: его лишь сильно трясло.