Бывшие воспитатели барнаульского детсада Happy Baby снова предстанут перед судом

Речь идет о дополнительных эпизодах истязания, которые выявили следователи

05 августа 2024, 20:29, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Бывшие воспитатели частного детского сада Happy Baby предстанут перед судом по обвинению в истязании воспитанников. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, речь идет о дополнительных эпизодах истязания, которые выявили следователи.

Как установило следствие и суд, с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними детьми, причиняли им физические и нравственные страдания, систематически устраивая побои. Кроме того, детей по одному отправляли в темное помещение "в результате противоправных действий". Пострадавшим – от 2 до 6 лет. В ноябре прошлого года Алтайский краевой суд также дал реальные сроки двум бывшим воспитателям по делу об истязаниях в Happy Baby.

Позднее следователи выявили дополнительные эпизоды преступлений со стороны бывших педагогов по отношению к трем воспитанникам. Речь идет о преступлениях по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и иной зависимости от виновного"). В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства – дело передано в суд.