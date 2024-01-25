Он стал единственным заместителем губернатора, кого после выборов не оставили в правительстве

25 января 2024, 10:42, Александра Черданцева

Анатолий Нагорнов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экс-заместитель губернатора Алтайского края, бывший министр экономики Анатолий Нагорнов получил новую госдолжность – стал аудитором Счетной палаты региона. Такое решение на сессии в четверг, 25 января, приняли депутаты краевого Заксобрания.

За назначение проголосовали 58 депутатов из 60 присутствующих на заседании.

Этот пост чиновник займет 29 января 2024 года. Кстати, для Счетной палаты это будет новая штатная единица. В ноябре прошлого года АКЗС увеличило численность контрольно-счетного органа на пять сотрудников (один аудитор и четыре сотрудника отдела внешнего государственного финансового контроля). Теперь в Счетной палате работает 40 человек. Это связано с ростом нагрузки. К слову, в регионе неоднократно призывали усилить штат СП на уровне муниципалитетов для более четкого контроля за бюджетными средствами.

Анатолию Нагорнову 65 лет. Имеет высшее образование (Алтайский политехнический институт), служил в армии. Работал на предприятиях Барнаула, в Барнаульском горисполкоме, комитете администрации края по экономике, Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края.

В начале 2017 года назначен заместителем министра экономического развития. В 2021-м возглавил Минэкономики региона и занял пост зампреда правительства. Однако осенью 2023 года единственный из вице-премьеров, кто не получил переназначение в новый кабинет министров после переизбрания Виктора Томенко. Сейчас этот пост занимает бывший начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Сам же Нагорнов после ухода с поста вице-премьера был назначен советником губернатора.

Напомним, что в июне 2023 года АКЗС единогласно переизбрало на должность председателя региональной Счётной палаты Виктора Миненка.