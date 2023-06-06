Ещё несколько материалов, представленных СП, сейчас изучают правоохранительные органы

06 июня 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Счётная палата Алтайского края по итогам 2022 года выявила нарушения на сумму 8,531 млрд рублей. Это значительно меньше, чем было годом ранее, – 10 млрд рублей. Кроме того, СП установила неэффективное использование бюджетных средств на 432 млн рублей. Информация об этом приводится в отчёте Счётной палаты за прошлый год. Документ будет представлен на ближайшей сессии АКЗС 6 июня.

Итогами проверки Счётной палаты в отдельных случаях заинтересовались правоохранители. Например, оценка эффективности расходования средств на приобретение мягкого инвентаря, его стирку и обработку в краевых учреждениях здравоохранения в 2018-2021 годах стала поводом для возбуждения уголовного дела. Материалы передали в краевое УФСБ.

Еще одна проверка пока не привела к возбуждению уголовного дела, однако вполне возможно, что это просто вопрос времени. Речь идёт о финансово-хозяйственной деятельности и эффективности управления акционерным капиталом в АО "Птицефабрика Молодёжная" за 2020-й и частично 2021 год. Также Счётную палату интересовала правомерность предоставления краевым Минсельхозом целевых средств на господдержку в 2022 году данного АО. Пока полиция проводит доследственную проверку по этим материалам.

Кстати, довольно критически аудиторы СП оценили работу краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В частности, оценивалась госпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", "Экономическое развитие и инновационная экономика" и другие. Как следует из отчёта Счётной палаты, "в связи с отсутствием в Алтайском крае правовых актов стратегического характера, устанавливающих приоритетное направление развития бизнеса, выделяемые средства на поддержку СМП в большинстве случаев распыляются". Счётная палата установила, что за три года – с 2019 по 2021 – управление не провело ни одного выездного контрольного мероприятия в отношении субъектов МСП, получивших меры финансовой поддержки. Более того, оказание финансовой поддержки субъектам МСП "никак не коррелируется с увеличением сумм уплачиваемых налогов".

В 2022 году по итогам проверки Счётной палаты было возбуждено 38 дел об административных правонарушениях. Всего же к дисциплинарной ответственности привлекли 64 человека.Напомним, отчёт о деятельности Счётной палаты депутаты АКЗС заслушают на внеочередной сессии 6 июня. Кроме того, парламентарии утвердят на новый шестилетний срок руководителя СП. Им вновь станет Виктор Миненок.