Нарушения на 8,5 млрд. Какие "дефекты" вскрыла алтайская Счётная палата
Ещё несколько материалов, представленных СП, сейчас изучают правоохранительные органы
06 июня 2023, 08:15, ИА Амител
Счётная палата Алтайского края по итогам 2022 года выявила нарушения на сумму 8,531 млрд рублей. Это значительно меньше, чем было годом ранее, – 10 млрд рублей. Кроме того, СП установила неэффективное использование бюджетных средств на 432 млн рублей. Информация об этом приводится в отчёте Счётной палаты за прошлый год. Документ будет представлен на ближайшей сессии АКЗС 6 июня.
Итогами проверки Счётной палаты в отдельных случаях заинтересовались правоохранители. Например, оценка эффективности расходования средств на приобретение мягкого инвентаря, его стирку и обработку в краевых учреждениях здравоохранения в 2018-2021 годах стала поводом для возбуждения уголовного дела. Материалы передали в краевое УФСБ.
Еще одна проверка пока не привела к возбуждению уголовного дела, однако вполне возможно, что это просто вопрос времени. Речь идёт о финансово-хозяйственной деятельности и эффективности управления акционерным капиталом в АО "Птицефабрика Молодёжная" за 2020-й и частично 2021 год. Также Счётную палату интересовала правомерность предоставления краевым Минсельхозом целевых средств на господдержку в 2022 году данного АО. Пока полиция проводит доследственную проверку по этим материалам.
Кстати, довольно критически аудиторы СП оценили работу краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В частности, оценивалась госпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", "Экономическое развитие и инновационная экономика" и другие. Как следует из отчёта Счётной палаты, "в связи с отсутствием в Алтайском крае правовых актов стратегического характера, устанавливающих приоритетное направление развития бизнеса, выделяемые средства на поддержку СМП в большинстве случаев распыляются". Счётная палата установила, что за три года – с 2019 по 2021 – управление не провело ни одного выездного контрольного мероприятия в отношении субъектов МСП, получивших меры финансовой поддержки. Более того, оказание финансовой поддержки субъектам МСП "никак не коррелируется с увеличением сумм уплачиваемых налогов".
В 2022 году по итогам проверки Счётной палаты было возбуждено 38 дел об административных правонарушениях. Всего же к дисциплинарной ответственности привлекли 64 человека.Напомним, отчёт о деятельности Счётной палаты депутаты АКЗС заслушают на внеочередной сессии 6 июня. Кроме того, парламентарии утвердят на новый шестилетний срок руководителя СП. Им вновь станет Виктор Миненок.
09:04:45 06-06-2023
из года в год одно и тоже
09:17:52 06-06-2023
Гость (09:04:45 06-06-2023) из года в год одно и тоже... Не, в прошлый раз на 10 млрд. нарушений было)
16:01:44 06-06-2023
Гость (09:17:52 06-06-2023) Не, в прошлый раз на 10 млрд. нарушений было)... Ну да, гораздо лучше стали воровать)
09:50:41 06-06-2023
А почему нет в отчете служебных поездок из загородных коттеджей на служебных авто ??? Или это у нас всем положено, ездить с личным водителем на служебном авто за город , если лицо там даже не прописано в коттеджике? Мало ли что летом проживают на даче - так и ездить надо за свой счет !
10:07:54 06-06-2023
За ненадлежащее расходование бюджетных средств. Или это только констатация фактов.
10:25:55 06-06-2023
Ворон ворону глаз не выклюет
10:48:38 06-06-2023
Неэффективное использование бюджетных средств = легализация коррупции. Видимо, доказать становится всё сложнее, законодательство где-то ужесточается, а где-то либерализируется. Впрочем как и судопроизводство.
10:56:43 06-06-2023
Гость (10:48:38 06-06-2023) Неэффективное использование бюджетных средств = легализация ... Читайте коммент выше, прям в точку!)
11:02:20 06-06-2023
А как то учитываются счетной палатой многомиллионные экскурсии чиновников в заграничные бизнес-миссии, на выставки и другие абсолютно бесполезные мероприятия типа выставки золотая осень, куда каждый год половина минсельхоза с любовницами и подружками на неделю в пятизвёздочные отели выезжают?
12:32:47 06-06-2023
Она самая (11:02:20 06-06-2023) А как то учитываются счетной палатой многомиллионные экскурс... А зачем они в чиновники пошли, народу служить что ли? За вот этими плюшками они туда и лезут.
12:39:49 06-06-2023
ну раз за 10 млрд не кого не посадили,там смысл морщить лоб за каких то 8,5 млрд,совсем не вижу смысла в этой информации
13:13:06 06-06-2023
Совершенно бесполезный орган, расходующий неоправданно огромный бюджет на своё содержание, выявляющий якобы на миллиарды нарушений, но по сути эти нарушения смешно назвать серьёзными, поскольку 99% которых составляют нарушения по ведению бухгалтерского учета, научились произносить громкие цифры для непонимающих и не более. Минёнок от любого шороха не в ту сторону вздрогнет, поэтому кроме него на второй срок никто даже и не помышлялся!!! А это главное в том деле!
05:49:48 07-06-2023
А не пробовали дороги проверить. Вот куда миллиарды закапываются. Мост через Пивоварку сделали намного уже, чем по проекту . Интересно как заплатили. А деньги вернут? Или это просто для показухи, что работаем. А тарифы ЖКХ не в их ведомстве?