Бывший глава Республики Алтай Хорохордин получил должность в Администрации президента
По информации источника, его могли назначить в конце ноября
05 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
Экс-главу Республики Алтай Олега Хорохордина трудоустроили в управление Администрации президента РФ. Об этом сообщает "Банкфакс".
По заявлению источника, Олег Хорохордин получил должность заместителя начальника управления по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инфраструктуры связи. Назначение могло состояться в конце ноября.
"Установить Хорохордину О. Л. ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы в размере 180% и за выслугу лет на гражданской службе в размере 30% , а также выплачивать ему оклад за классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса", – приводит издание выдержку из документа о назначении.
Напомним, 4 июня 2024 года глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе со своей должности. В соцсетях он написал, что оставляет пост в связи с переходом на новое место работы.
Хорохордин был назначен врио губернатора Республики Алтай 20 марта 2019 года. После победы на выборах 8 сентября 2019-го вступил в должность 1 октября. Еще будучи врио он смог договориться о нескольких масштабных проектах для республики. Например, при Хорохордине Манжерок превратился в крупнейший на Алтае всесезонный курорт, а также было принято принципиальное решение построить новый международный терминал.
11:32:11 05-12-2024
Он на Алтае не смог ничего сделать, а там он зачем
11:40:55 05-12-2024
выдать ему корзину печенья, и банку варенья
12:08:49 05-12-2024
Ещё один Эффективный манагер в обойме аппарата президента, что за структура такая!?, чем заняты!?, какая от них польза! дайте отчет о том!!!! - чем занят Аппарат президента на который идет куча денег!!!!