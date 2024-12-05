Бывший глава Республики Алтай Хорохордин получил должность в Администрации президента

По информации источника, его могли назначить в конце ноября

05 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: t.me/khorokhordin

Экс-главу Республики Алтай Олега Хорохордина трудоустроили в управление Администрации президента РФ. Об этом сообщает "Банкфакс".

По заявлению источника, Олег Хорохордин получил должность заместителя начальника управления по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инфраструктуры связи. Назначение могло состояться в конце ноября.

"Установить Хорохордину О. Л. ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы в размере 180% и за выслугу лет на гражданской службе в размере 30% , а также выплачивать ему оклад за классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса", – приводит издание выдержку из документа о назначении.

Напомним, 4 июня 2024 года глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе со своей должности. В соцсетях он написал, что оставляет пост в связи с переходом на новое место работы.

Хорохордин был назначен врио губернатора Республики Алтай 20 марта 2019 года. После победы на выборах 8 сентября 2019-го вступил в должность 1 октября. Еще будучи врио он смог договориться о нескольких масштабных проектах для республики. Например, при Хорохордине Манжерок превратился в крупнейший на Алтае всесезонный курорт, а также было принято принципиальное решение построить новый международный терминал.