Договорился о строительстве нового аэропорта, но отказался прокладывать "рельсы" в Китай

04 июня 2024, 17:47, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 4 июня объявил об уходе со своей должности. У себя в соцсетях он написал, что оставляет пост в связи с переходом на новое место работы. Еще будучи врио он смог договориться о нескольких масштабных проектах для республики. В прочем, далеко не все из них хотя бы начали реализовывать.

Вспоминаем, чем запомнился Олег Хорохордин за пять лет во главе Республики Алтай.

Строительство курорта "Манжерок"

При Хорохордине Манжерок превратился в крупнейший на Алтае всесезонный курорт. Соглашение о реализации масштабного проекта глава региона подписал с председателем правления Сбербанка Германом Грефом в 2020 году. Объем инвестиций, которые, как предполагалось на тот момент, Сбер вложит в инфраструктуру, оценивались в 4 млрд рублей.

Уже в 2023-м состоялось официальное открытие курорта. К этому моменту там уже построили и запустили всю необходимую инфраструктуру для отдыха в любое время года. На "Манжероке" действуют пятизвездочный отель на 304 номера, крупный спа-комплекс, развлекательный детский центр. Проложено более 30 км трасс, работают канатные подъемники мирового уровня.

Летом 2023-го Греф заявил, что это только начало. По его словам, в ближайшее время здесь будут появляться новые трассы и подъемники, а также построят новые гостиницы для людей с более скромными финансовыми возможностями. По оценке главы Сбера, инфраструктура будет развиваться в течение ближайших пяти лет, а к инвестициям активно приглашают и другие компании.

Курорт уже успел получить немало как отечественных, так и международных премий в сфере туриста. Турпоток тоже растет от сезона к сезону.

Международный аэропорт в Горно-Алтайске

Турпоток на Алтай увеличивается с каждым годом. Уже давно шли разговоры о том, что действующий аэропорт Горно-Алтайска просто не справляется с таким потоком людей. Тот же Греф называл его "узким горлышком", через который туристы из западной части страны вынуждены добираться до горных красот.

При Хорохордине было принято принципиальное решение построить новый международный терминал. Здесь тоже не обошлось без Сбербанка: еще в 2017 году компания совместно с АФК "Система" выкупила 100% действующего аэропорта. А уже в 2019-м Хорохордин рассказал журналистам, что договорился с новыми собственниками о создании большого аэровокзального комплекса.

До 2024-го дело двигалось не очень быстро. Но, похоже, что работы начнутся совсем скоро. Весной этого года Сбер стал единственным владельцем аэропорта и уже начал проектные работы. Во время визита премьер-министра Мишустина на Алтай обсуждали и участие государства: за счет федеральных средств удлинят взлетно-посадочную полосу. Так что в том, что новый аэропорт в Горно-Алтайске будет, сомнений нет.

Ожидается, что пропускная способность нового терминала составит 1,2 млн пассажиров в год.

Железная дорога в Горно-Алтайск, которая так и не появилась

О железной дороге от Бийска до Горно-Алтайска задумывались еще в СССР, но после распада Союза этот проект отложили в долгий ящик. С тех пор к идее дотянуть рельсы до столицы Республики Алтай возвращались неоднократно.

В 2019-м, спустя немного времени после своего назначения, о проекте вспомнил и Хорохордин. Он провел несколько встреч с руководством РЖД, на которых было принято решение собрать рабочую группу по обсуждению реализации проекта.

Сам глава республики рассказывал о том, что железная дорога очень важна для региона. По его словам, это бы увеличило не только турпоток, но и количество рабочих мест, а также объемы проданной сельхозпродукции. Хорохордин делился подробностями проекта: по его словам, рассматривались два варианта, каждый из которых предполагал строительство моста через Катунь.

Впрочем, никаких видимых подвижек в этом вопросе так и не произошло. Спустя пять лет железная дорога не появилась, а разговоры об этом пока больше не ведутся.

Отказ от железной дороги в Китай

"Евразия" – это масштабный проект трансконтинентальной железной дороги, которая связала бы Москву и Пекин. Над идеей работают уже не первый год. Эксперты уверены, что эта магистраль могла бы стать сильнейшим триггером для более тесного сотрудничества России с Китаем и другими азиатскими странами.

Протяженность трассы, по проекту, должна превысить 9 тысяч километров.

С 2017-го начались разговоры и о том, что небольшой участок этой трассы мог бы пролегать по территории Алтая. В 2021-м это подтвердил и замгендиректора РЖД Алексей Шило.

"Там есть участок границы в горной местности. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно", – рассказывал замруководителя. В ответ на это Хорохордин опубликовал заявление, в котором дал понять: Алтай в прокладке железной дороге не заинтересован и "допустить этого не может".

"Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов", – говорил глава республики. После этого в РЖД официально заявили, что отказываются включать Алтай в проект "Евразия". Подробнее об этой истории можно прочитать в нашем большом материале.

Встречи с участниками СВО и санкции Запада

Хорохордин не раз говорил о важности поддержки участников СВО. Он сам выезжал и общался с бойцами не только в учебных пунктах, но и в госпиталях.

На сайте республиканского правительства сообщается, что Алтай отправил на передовую более 150 тонн гуманитарного груза, а также закупил различное снаряжение и оборудование на сумму около 14 млн рублей.

За это в 2023-м Хорохордин попал под санкции Евросоюза. Впрочем, глава республики заявил, что его это мало волнует.

"Если европейских чиновников так беспокоит то, что мы делаем для поддержки российских солдат и их семей, включая законодательные изменения, доставку техники и гуманитарных грузов, то могу заверить: все эти, а также другие формы поддержки будут обязательно продолжены... Буду помогать нашим землякам до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции", – написал в своих соцсетях Хорохордин.

Фото: altai-republic.ru

Запрет охоты на козерогов

Пришлось Хорохордину и заниматься экологическими проблемами. В 2021-м в республике остро встал вопрос охоты на козерогов (сибирских горных козлов). Из-за любителей пострелять дичь популяция и без того редких животных заметно сократилась. А пользователей в Сети возмутили фотографии убитых животных, которыми делились охотники.

Правительство Хорохордина подошло к проблеме основательно: в первую очередь, опросили жителей районов, где водятся козероги. Затем запустили голосование, что охоту надо запретить. Так глава республики и сделал.

"Я уже говорил, что для восстановления популяции козерога считаю необходимым ввести ограничения на его добычу. Сегодня по итогам всех обсуждений и консультаций такое решение принято. Мы в Республике Алтай вводим мораторий на добычу сибирского горного козла сроком на три года. Это значит, что на всей территории региона охота на козерога будет запрещена", – заявил тогда Хорохордин.

Скандал с алтайским шаманом

В том же 2021-м с Хорохординым произошел и курьезный случай. Шаман прогнал главу республики с обряда в честь Нового года по алтайскому календарю. По крайней мере так эту историю рассказали в духовном центре тюрков "Кин Алтай".

Там пояснили, что Хорохордин вместе с другими чиновниками пришел на гору Тугая, где традиционно проводится церемония, и запретил шаману Акаю Кине вести мероприятие. Но вместо этого, рассказали в духовном центре, шаман сам прогнал главу республики с церемонии, да еще и "лишил его благословения после ритуального обряда". В итоге чиновникам пришлось ждать на морозе, пока алтайцы закончат свой обряд и уйдут.

Впрочем, позднее в пресс-службе Хорохордина рассказали, что никакой конфликтной ситуации на самом деле не было. Рассказанную в тюркском центре историю в ведомстве назвали "частной интерпретацией событий".