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"Выиграют все". Депутат предложил отправлять самокаты в зону СВО

По мнению Максима Иванова, в таком случае и пешеходам будет спокойнее, и солдатам польза

01 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Самокатчик / Фото: unsplash.com
Самокатчик / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправить в зону СВО электросамокаты, где они пригодятся российским военным.

В телеграм-канале он отметил, что на передовой есть запрос на такую технику – в частности, один из командиров запросил несколько штук для гранатометного взвода, чтобы бесшумно перемещаться между позициями. А минеры говорят, что на самокатах можно возить до четырех противотанковых мин.

Иванов считает, что было бы целесообразно часть этой техники направить бойцам на СВО. Тогда и им будет польза, и городские пешеходы будут гулять спокойнее. "Выиграют все", – подчеркнул парламентарий.

Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов.

депутаты инициативы

Комментарии 15

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Гость

13:04:16 01-07-2024

И Максима Иванова отправить на СВО, асфальтировать дорожки для самокатов.

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Гость

14:36:35 02-07-2024

Гость (13:04:16 01-07-2024) И Максима Иванова отправить на СВО, асфальтировать дорожки д...
Ага! И зарядных станций понастроить.

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Элен без ребят

13:08:29 01-07-2024

я- за! за то, чтобы ВСЕ самокаты из городов отправить в зону СВО, если они там действительно нужны.

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Гость

13:16:53 01-07-2024

На самокате по пересечённой местности?

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Гость

13:22:33 01-07-2024

Так отбирать что ли? Это же незаконно

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Гость

13:38:42 01-07-2024

Гость (13:22:33 01-07-2024) Так отбирать что ли? Это же незаконно... Милонов выкупит

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Гость

13:31:02 01-07-2024

Причем тут самокаты, самокаты сами не ездят.

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Гость

13:40:01 01-07-2024

Лучше бы велосипеды предложил

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Гость

14:31:55 01-07-2024

Вот же прицепились к этим самокатам, как к собакам)) а еще пару лет назад всем исключительно мотики мешали!😞

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Гость

18:57:15 01-07-2024

Гость (14:31:55 01-07-2024) Вот же прицепились к этим самокатам, как к собакам)) а еще п... они выпилились, в основном

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Гость

16:21:03 01-07-2024

Так это ж замполит! В Новосибе училище военно-политическое закончил. Каких умных и дельных предложений можно ждать от такого?

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Светлана

18:09:27 01-07-2024

Зашла почитать комментарии))

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Андрей

18:35:30 01-07-2024

Светлана (18:09:27 01-07-2024) Зашла почитать комментарии))... И шо и как оно?

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Гость

10:39:24 02-07-2024

Пусть депутат их купит и отправит. А то по привычке-распоряжается чужим добром.

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Гость

14:35:41 02-07-2024

Гость (10:39:24 02-07-2024) Пусть депутат их купит и отправит. А то по привычке-распоряж...
ему бы еще мозгов бы прикупить чуток не помешапо!

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