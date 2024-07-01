"Выиграют все". Депутат предложил отправлять самокаты в зону СВО
По мнению Максима Иванова, в таком случае и пешеходам будет спокойнее, и солдатам польза
01 июля 2024, 12:45, ИА Амител
Депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправить в зону СВО электросамокаты, где они пригодятся российским военным.
В телеграм-канале он отметил, что на передовой есть запрос на такую технику – в частности, один из командиров запросил несколько штук для гранатометного взвода, чтобы бесшумно перемещаться между позициями. А минеры говорят, что на самокатах можно возить до четырех противотанковых мин.
Иванов считает, что было бы целесообразно часть этой техники направить бойцам на СВО. Тогда и им будет польза, и городские пешеходы будут гулять спокойнее. "Выиграют все", – подчеркнул парламентарий.
Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов.
13:04:16 01-07-2024
И Максима Иванова отправить на СВО, асфальтировать дорожки для самокатов.
14:36:35 02-07-2024
Гость (13:04:16 01-07-2024) И Максима Иванова отправить на СВО, асфальтировать дорожки д...
Ага! И зарядных станций понастроить.
13:08:29 01-07-2024
я- за! за то, чтобы ВСЕ самокаты из городов отправить в зону СВО, если они там действительно нужны.
13:16:53 01-07-2024
На самокате по пересечённой местности?
13:22:33 01-07-2024
Так отбирать что ли? Это же незаконно
13:38:42 01-07-2024
Гость (13:22:33 01-07-2024) Так отбирать что ли? Это же незаконно... Милонов выкупит
13:31:02 01-07-2024
Причем тут самокаты, самокаты сами не ездят.
13:40:01 01-07-2024
Лучше бы велосипеды предложил
14:31:55 01-07-2024
Вот же прицепились к этим самокатам, как к собакам)) а еще пару лет назад всем исключительно мотики мешали!😞
18:57:15 01-07-2024
Гость (14:31:55 01-07-2024) Вот же прицепились к этим самокатам, как к собакам)) а еще п... они выпилились, в основном
16:21:03 01-07-2024
Так это ж замполит! В Новосибе училище военно-политическое закончил. Каких умных и дельных предложений можно ждать от такого?
18:09:27 01-07-2024
Зашла почитать комментарии))
18:35:30 01-07-2024
Светлана (18:09:27 01-07-2024) Зашла почитать комментарии))... И шо и как оно?
10:39:24 02-07-2024
Пусть депутат их купит и отправит. А то по привычке-распоряжается чужим добром.
14:35:41 02-07-2024
Гость (10:39:24 02-07-2024) Пусть депутат их купит и отправит. А то по привычке-распоряж...
ему бы еще мозгов бы прикупить чуток не помешапо!