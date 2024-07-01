"Выиграют все". Депутат предложил отправлять самокаты в зону СВО

По мнению Максима Иванова, в таком случае и пешеходам будет спокойнее, и солдатам польза

01 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Самокатчик / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправить в зону СВО электросамокаты, где они пригодятся российским военным.

В телеграм-канале он отметил, что на передовой есть запрос на такую технику – в частности, один из командиров запросил несколько штук для гранатометного взвода, чтобы бесшумно перемещаться между позициями. А минеры говорят, что на самокатах можно возить до четырех противотанковых мин.

Иванов считает, что было бы целесообразно часть этой техники направить бойцам на СВО. Тогда и им будет польза, и городские пешеходы будут гулять спокойнее. "Выиграют все", – подчеркнул парламентарий.

Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов.