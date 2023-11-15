Скорость передачи данных позволяет скачивать по 150 фильмов в секунду

15 ноября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Китае запустили интернет с рекордной скоростью передачи данных 1,2 Тбайт в секунду, сообщает South China Morning Post.

Кабель длиной более 3 тыс. км проложили между Пекином, Уханем и Гуанчжоу. Его подключили к сети еще в июле, но на полную он заработал только сейчас.

Благодаря такой скорости можно скачивать по 150 HD-фильмов в секунду. Эксперты считали, что столь быстрый интернет появится лишь в 2025 году.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что в 2027-2030 годах в России планируют отключить сети 3G, чтобы освободить радиочастотный спектр для современных технологий.