Cамый быстрый интернет в мире запустили в Китае
Скорость передачи данных позволяет скачивать по 150 фильмов в секунду
15 ноября 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Китае запустили интернет с рекордной скоростью передачи данных 1,2 Тбайт в секунду, сообщает South China Morning Post.
Кабель длиной более 3 тыс. км проложили между Пекином, Уханем и Гуанчжоу. Его подключили к сети еще в июле, но на полную он заработал только сейчас.
Благодаря такой скорости можно скачивать по 150 HD-фильмов в секунду. Эксперты считали, что столь быстрый интернет появится лишь в 2025 году.
Ранее в Минцифры РФ сообщили, что в 2027-2030 годах в России планируют отключить сети 3G, чтобы освободить радиочастотный спектр для современных технологий.
10:02:12 15-11-2023
Кому нужны 150 фильмов за секунду?!... А вот ашди видео что бы лица можно было определить, со звуком, передать в огромный компьютер, что бы тот кого нужно нашёл, определил откуда кто вышел, куда заходил, что делал, о чем говорил... и т.д., и т.п... каждый из нас, ну точнее пока только каждый гунджоуиц и уханец... Это да... Куда ж они так торопятся!?
12:06:41 15-11-2023
Гость (10:02:12 15-11-2023) Кому нужны 150 фильмов за секунду?!... А вот ашди видео что ... Это магистральная сеть, а не абонентская. На ней не один юзер сидит, а несколько десятков миллионов точно. Плюс организации и прочая, прочая, прочая.
12:11:01 15-11-2023
Гость (10:02:12 15-11-2023) Кому нужны 150 фильмов за секунду?!... А вот ашди видео что ... Про 150 фильмов это для красного словца было сказано и для понимания масштабов... Ну а если понимать, какая нагрузка в количестве пользователей и устройств будет на этих 3 км. кабеля, то ещё и мало окажется...
18:50:46 15-11-2023
Гость (10:02:12 15-11-2023) Кому нужны 150 фильмов за секунду?!... А вот ашди видео что ... Про фильмы написано, чтобы тебе, глупому понятно было! А так, ниже тебе уже ответили. А вам, как я посмотрю, ничего не надо! Живете-то зачем? Рожать и попрошайничать? Нацидея, да?
14:25:54 15-11-2023
150 фильмов в секунду. Угу. Он тогда должен всю эту сеть сразу загрузить, в одного.