Алтайский депутат предложил чиновникам ездить по селам и вслух зачитывать новости
Речь идет о населенных пунктах с плохим интернетом
28 октября 2023, 14:01, Никита Черников
Глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович предложил чиновникам ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости. Такое предложение парламентарий выразил во время сессии Заксобрания Алтайского края, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".
По словам парламентария, из-за плохой связи во многих селах жители не имеют доступа к свежей информации. А потому представители всех государственных органов Алтайского края последовательно в алфавитном порядке ежемесячно должны сами приезжать в села и, перемещаясь по улицам в течение рабочего дня с 09:00 до 18:00, зачитывать жителям всю информацию, считает Малинкович.
"Это прямая демократия. Это позволит снять проблему отчужденности жителей этих сельских поселений от работы госорганов и своевременно их информировать. Эта форма апробирована еще много веков назад, когда были глашатаи, когда они ходили, зачитывали. Ради бога, если вы не согласны, предложите рецепт, как снять эту проблему", – сказал он.
Накануне депутаты АКЗС после долгих дискуссий в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 год. Законопроект поддержали четыре из пяти фракций краевого парламента. Против выступили коммунисты. У Сергея Малинковича нашлись претензии едва ли не к каждой строке документа.
14:56:53 28-10-2023
На велосипедах
16:42:21 28-10-2023
Вроде АКЗС .. а не КВН...
16:55:48 28-10-2023
Мысль здравая. Давно пора!)))
18:19:08 28-10-2023
Лучше бы ездили с конкретной помощью в жизненно важных и рабочих вопросах Больше бы было пользы
22:02:44 28-10-2023
Этот персонаж в Москве живёт, на сесии прилетант бизнес классом, В отеле проживает люксовом, да и жалование у него не померное. Вот и посчитайте в скольких сёлах вместо этого пассажира провели бы интернет ???
23:12:48 28-10-2023
Умно. Ближе к избирателям и проблемы решатся эффективнее будут.
10:36:01 29-10-2023
гость (23:12:48 28-10-2023) Умно. Ближе к избирателям и проблемы решатся эффективнее буд... Если не сарказм, то ты тоже ку-ку?
23:46:16 28-10-2023
Цирк, цирк, цирк ... Осень, однако. Витаминов не хватает.
13:26:27 29-10-2023
спасибо, что депутат озабочен донесением правды в далекие села, жители хоть узнают из его новостей, как им хорошо и весело живется