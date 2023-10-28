Алтайский депутат предложил чиновникам ездить по селам и вслух зачитывать новости

Речь идет о населенных пунктах с плохим интернетом

28 октября 2023, 14:01, Никита Черников

Сергей Малинкович / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович предложил чиновникам ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости. Такое предложение парламентарий выразил во время сессии Заксобрания Алтайского края, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".

По словам парламентария, из-за плохой связи во многих селах жители не имеют доступа к свежей информации. А потому представители всех государственных органов Алтайского края последовательно в алфавитном порядке ежемесячно должны сами приезжать в села и, перемещаясь по улицам в течение рабочего дня с 09:00 до 18:00, зачитывать жителям всю информацию, считает Малинкович.

"Это прямая демократия. Это позволит снять проблему отчужденности жителей этих сельских поселений от работы госорганов и своевременно их информировать. Эта форма апробирована еще много веков назад, когда были глашатаи, когда они ходили, зачитывали. Ради бога, если вы не согласны, предложите рецепт, как снять эту проблему", – сказал он.

Накануне депутаты АКЗС после долгих дискуссий в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 год. Законопроект поддержали четыре из пяти фракций краевого парламента. Против выступили коммунисты. У Сергея Малинковича нашлись претензии едва ли не к каждой строке документа.