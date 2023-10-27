Прежняя активная кредитная политика начала сказываться на росте просрочки

27 октября 2023, 12:00, ИА Амител

Кредит. Заем / Фото: mindandi / Freepik

В России зафиксировали чрезмерную закредитованность граждан, из-за чего задумались об ужесточении требований к выдаче займов. Об этом рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее сообщили, что количество кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней по итогам сентября впервые превысило отметку в 4 млн.

"Ужесточения уже начались. Центробанк ввел повышенные требования к банкам, особенно по тем кредитам, которые касаются россиян с закредитованностью свыше 80%. Доля таких кредитов в общем портфеле банка снижена с 20 до 5%. Вводятся дополнительно повышенные коэффициенты при выдаче таких кредитов", – указал Аксаков.

Для граждан, закредитованных на 60% и выше, вводятся дополнительные требования, которые "дестимулируют активно их кредитовать".

Аксаков пояснил, что количество кредитных карт с просроченной задолженностью увеличилось из-за периода мягких требований ЦБ к кредитным организациям.

Примечательно, что продолжительное время просрочка даже по закредитованным гражданам была на относительно низком уровне, однако, как выяснилось, такая активная кредитная политика начала сказываться на росте просрочки.

Ранее amic.ru рассказал, почему опасен для экономики страны и для самих россиян тот факт, что они бросились за кредитами.