ЦБ "начал ужесточения" в отношении россиян из-за просроченных кредитов
Прежняя активная кредитная политика начала сказываться на росте просрочки
27 октября 2023, 12:00, ИА Амител
В России зафиксировали чрезмерную закредитованность граждан, из-за чего задумались об ужесточении требований к выдаче займов. Об этом рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее сообщили, что количество кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней по итогам сентября впервые превысило отметку в 4 млн.
"Ужесточения уже начались. Центробанк ввел повышенные требования к банкам, особенно по тем кредитам, которые касаются россиян с закредитованностью свыше 80%. Доля таких кредитов в общем портфеле банка снижена с 20 до 5%. Вводятся дополнительно повышенные коэффициенты при выдаче таких кредитов", – указал Аксаков.
Для граждан, закредитованных на 60% и выше, вводятся дополнительные требования, которые "дестимулируют активно их кредитовать".
Аксаков пояснил, что количество кредитных карт с просроченной задолженностью увеличилось из-за периода мягких требований ЦБ к кредитным организациям.
Примечательно, что продолжительное время просрочка даже по закредитованным гражданам была на относительно низком уровне, однако, как выяснилось, такая активная кредитная политика начала сказываться на росте просрочки.
Ранее amic.ru рассказал, почему опасен для экономики страны и для самих россиян тот факт, что они бросились за кредитами.
12:15:55 27-10-2023
Одним специалистам в банках доводится план по выдачам и они естественно его стараются выполнить, а другие специалисты потом работают с просрочниками. Замкнутый круг получается. А всего-то навсего - не давать кредиты так легко направо и налево.
12:24:01 27-10-2023
зарплаты упали вот и просрочки увеличились(
12:30:47 27-10-2023
Гость (12:24:01 27-10-2023) зарплаты упали вот и просрочки увеличились(... В военкомате есть вакансии с зарплатой способной выручить
13:56:05 27-10-2023
Гость (12:24:01 27-10-2023) зарплаты упали вот и просрочки увеличились(... у кого упали то? дуру то не гони
14:02:03 27-10-2023
Гость (13:56:05 27-10-2023) дуру то не гони... хорошо. оставайся.
12:35:46 27-10-2023
Дайте мне кредит, зарплата 24 тыщи, работаю в социальной защите - возвращать точно не буду.
13:59:20 27-10-2023
гость (12:35:46 27-10-2023) Дайте мне кредит, зарплата 24 тыщи, работаю в социальной защ... чиновник значит? Поосторожней, по здешнему мнению комментаторов все чиновники воруют и жируют и на работу ходят, чтоб только зарплату получать
15:17:31 27-10-2023
Гость (13:59:20 27-10-2023) чиновник значит? Поосторожней, по здешнему мнению комментато... Чиновники в администрациях, правительстве и исполнительной власти, а социальная защита - бюджетники
12:44:07 27-10-2023
В военкомат пойдёшь за поддержкой- придётся служить, становится военным, менять профессию, жить этой работой. Так не каждый заёмщик сможет. Воеым родиться надо, с детства с палкой бегать подсолнухам головы рубить, а не на аккордионе ноты разучивать.
13:12:54 27-10-2023
У кого ПДН выше 50% вообще по-хорошему ничего больше давать нельзя
14:32:33 27-10-2023
Как они закредитованность считают? Вот у меня кредитная карта с лимитом 400 тыс. И пофиг, что я ею не пользуюсь как бы ничего не должен. По банковской бухгалтерии я имею кредит в размере 400 тыс.
13:31:39 28-10-2023
Гость (14:32:33 27-10-2023) Как они закредитованность считают? Вот у меня кредитная карт... Кредитная карта это способ оформления кредита. Кредит начинается только после снятия денег с карты/счета
03:53:51 28-10-2023
Центробанк загнал россиян в кредитное рабство, а потом хочет "дестимулируют активно их кредитовать". Это как сказал наш президент про африканские страны - Запад сделал так, что африканские страны - в принципе не смогут никогда выплатить свои кредиты. Но зато россияне не африканцы - им никто никогда долги списывать не будет. А ведь на каждую семью в РФ приходится более 200 000 руб кредитов, по которым они отдают более 5 000 руб. ежемесячно. Необходимо списать по 200 000 руб на каждого работающего, а у кого нет кредитов - положить на пенсионный счет. Деньги отданные за кредиты, раздать промышленным предприятиям под 5 % строго по целевым программам. Это списание не увеличит на много инфляцию, но запустит процесс роста ВВП на 5-10% и в первую очередь реальный сектор экономики.