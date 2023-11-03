ЦБ рассказал, насколько огромной инфляция может быть в 2024 году
Напомним, целевой показатель инфляции в стране – 4%
03 ноября 2023, 13:00, ИА Амител
Центробанк представил три сценария развития экономики России на 2024 год и период 2025-2026 годов, пишет "Парламентская газета".
При рисковом сценарии инфляция может составить 11-13%. Продолжится ослабление курса рубля.
"Для предотвращения шоков ЦБ будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику – ключевая ставка составит 16-17%", – отмечает издание.
Такой сценарий может случиться при усилении антироссийских санкций, а также процессов деглобализации и рецессии в экономиках развитых стран.
В случае второго сценария, когда Центробанк будет вынужден проводить более жесткую денежно-кредитную политику в 2024-2025 годах, инфляция вернется к уровню 4% лишь в 2025 году.
При базовом сценарии в 2024-2025 годах продолжится трансформация экономики, но с более низкими темпами роста, чем в 2023 году. Инфляция вернется к уровню 4% в 2024 году.
"Ключевая ставка в среднем составит 12,5-14,5% в 2024 году, 7-9% – в 2025-м, 6-7% – в 2026-м", – говорится в базовом сценарии.
Напомним, накануне Центробанк повысил прогноз инфляции на 2023 год до 6-7%, при этом целевой показатель в стране – 4%.
13:02:37 03-11-2023
Огромной это когда курица 400-500 ре кг, но ведь у Вас всего 4%, и зарплату добрые повысили оклады на 5.5%
13:05:18 03-11-2023
Бомбы и снаряды, прибавочной стоимости не дают, а потому какручивай инфляцию.
13:12:42 03-11-2023
Аминь!
13:22:08 03-11-2023
Год прошёл достаточно не плохо. Подорожало только два вида товаров: продовольственные и не продовольственные. И всего лишь два вида имущества: движимое и недвижимое. Но есть вещи которые дешевеют, труд и наша жизнь.)))
16:35:30 03-11-2023
Сценарий ЦБ. Режиссёр, сценарист, актёры, актрисы и труппа... Смотрим.
16:40:30 03-11-2023
Типа мы системные проблемы решить не можем и не хотим, будем ставку двигать. Один инструмент.
18:00:21 03-11-2023
Гость (16:40:30 03-11-2023) Типа мы системные проблемы решить не можем и не хотим, будем... Возможности ЦБ заканчиваются на том, чтобы двигать ставку и печатать деньги, всё. Ничего другого они не умеют, и не должны.