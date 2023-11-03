Напомним, целевой показатель инфляции в стране – 4%

03 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Центробанк представил три сценария развития экономики России на 2024 год и период 2025-2026 годов, пишет "Парламентская газета".

При рисковом сценарии инфляция может составить 11-13%. Продолжится ослабление курса рубля.

"Для предотвращения шоков ЦБ будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику – ключевая ставка составит 16-17%", – отмечает издание.

Такой сценарий может случиться при усилении антироссийских санкций, а также процессов деглобализации и рецессии в экономиках развитых стран.

В случае второго сценария, когда Центробанк будет вынужден проводить более жесткую денежно-кредитную политику в 2024-2025 годах, инфляция вернется к уровню 4% лишь в 2025 году.

При базовом сценарии в 2024-2025 годах продолжится трансформация экономики, но с более низкими темпами роста, чем в 2023 году. Инфляция вернется к уровню 4% в 2024 году.

"Ключевая ставка в среднем составит 12,5-14,5% в 2024 году, 7-9% – в 2025-м, 6-7% – в 2026-м", – говорится в базовом сценарии.

Напомним, накануне Центробанк повысил прогноз инфляции на 2023 год до 6-7%, при этом целевой показатель в стране – 4%.